– December 19, 2016

4 أرقام قياسية للنادي الملكي بعد موقعة يوكوهاما

ريال مدريد ينجو من فخ كاشيما ويتوّج بلقب كأس العالم

{ طوكيو – وكالات: حصد فريق ريال مدريد الإسباني، لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تغلّب على نظيره كاشيما أنتلرز بنتيجة 4-2 ، اول امس الأحد، في اللقاء النهائي للبطولة على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان. تقدم ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق بنزيمة وتعادل شيباساكي لكاشيما في الدقيقة 44 ثم تقدم نفس اللاعب للفريق الياباني في الدقيقة 52 وتعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء لصالح ريال مدريد قبل أن يسجل رونالدو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 98 و104 . بدأت المباراة بإيقاع سريع من خلال هجمة لريال مدريد قبل أن ينجح كريم بنزيمة في الدقيقة 9 في تسجيل هدف التقدم للريال من تسديدة قوية من مودريتش تابعها المهاجم الفرنسي في الشباك ببراعة. وحصل ريال مدريد على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسدد رونالدو فوق العارضة في الدقيقة 30 ، وانطلق مودريتش بمحاولة سريعة أبعدها الدفاع الياباني ثم تسديدة أخرى من مودريتش أحد أفضل لاعبي الريال والتي تصدى لها الحارس. وفي الدقيقة 43، انطلق المهاجم مو كانازاكي ولكن راموس أنقذ الموقف مع تراخي واضح وتراجع شديد في أداء ريال مدريد استغله الفريق الياباني المجتهد ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44 عن طريق كرة عرضية أحرز منها شيباساكي من خطأ ساذج للمدافع فاران لينتهي الشوط الأول بالتعادل في مفاجأة كبيرة. بدأ ريال مدريد بنشاط وجدية أكبر في الشوط الثاني مع ضربة رأس من سيرجيو راموس فوق العارضة ولكن الفريق الياباني واصل أداءه المنظم والمنضبط قبل أن يحرز شيباساكي هدف التقدم لكاشيما في مفاجأة مدوية بعدما تسلم الكرة في وسط الملعب دون ضغط دفاعي من لاعبي الريال ويطلق تسديدة صاروخية تهز شباك الحارس نافاس بهدف ثانٍ في الدقيقة 52 . ونال سيرجيو راموس البطاقة الصفراء للخشونة ، وانطلق مارسيلو دون خطورة قبل أن يحصل لوكاس فاسكيز على ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد إلتحام من ياماموتو الذي حصل على إنذار وأحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 60 . وطالب رونالدو بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد مدافع كاشيما ، وأشرك الفريق الياباني في الدقيقة 67 لاعبه البرازيلي فابريسيو بدلاً من أوجاسوارا لتنشيط الهجوم، وألغى الحكم هدفاً سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 73 بسبب التسلل، ثم أهدر ضربة رأس بجوار القائم. وأشرك ريال مدريد في الدقيقة 80 صانع اللعب إيسكو بدلاً من لوكاس، وأشرك كاشيما مهاجمه يوما سوزوكي بدلاً من شوما دوي في الدقيقة 87 . وتراجع الحكم عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية لسيرجيو راموس في واقعة مثيرة للجدل، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. نال فابريسيو الإنذار مع بداية الشوط الإضافي، ونجح رونالدو في الدقيقة 97 في تسجيل الهدف الثالث للريال من تمريرة بينية في عمق دفاع كاشيما ليهز الشباك ببراعة. ونال كاسيميرو البطاقة الصفراء بعد أوقف انطلاقة سريعة من سوزوكي، ووجه الأخير ضربة رأس رائعة ردتها العارضة لتحرم كاشيما من التسجيل، ونال كارفخال البطاقة الصفراء قبل أن يحرز رونالدو الهدف الرابع بعدما توقفت تسديدة توني كروس عنده ليهز الشباك في الدقيقة 104 وينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم الريال. وأشرك ريال مدريد لاعب الوسط كوفاسيتش بدلاً من مودريتش، وأخرج القائد راموس في الدقيقة 108 وأشرك المدافع ناتشو ودفع ريال مدريد بالمهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 112 بدلاً من كريستيانو رونالدو، واختتم كاشيما تغييراته بنزول أكاساكي بدلاً من ناجاكي في الدقيقة 114، لتنتهي المباراة بفوز الملكية برباعية مقابل هدفين.

أرقام قياسية

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق الأرقام القياسية، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يقود الفريق الملكي منذ منتصف الموسم الماضي، محققًا ثلاثة ألقاب حتى الآن للنادي الملكي خلال 11 شهرًا. ووفقًا للإحصائيات المذكورة بعد المباراة فإن ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخه في بداية الموسم لا يخسر على الإطلاق، حيث لعب المرينجي 26 مباراة في مختلف المسابقات لم يخسر فيها على الإطلاق. كما حقق ريال مدريد لقبه الدولي رقم 21 اول امس الاحد، أما الفرنسي زيدان فأصبح رابع شخص يحصل على كأس العالم للأندية كلاعب ومدرب، وسبقه إلى هذا الإنجاز كل من كارلو أنشيلوتي ولويس كوبيّا، وخوان موخيكا. كما أصبح ريال مدريد أكثر فريق يحقق لقب كأس العالم للأندية بالمسمى (القديم والجديد) حيث حصل على كأس إنتركونتينتال 3 مرات وكأس العالم للأندية مرتين، ويعتبر ميلان هو صاحب المركز الثاني بأربعة ألقاب.

عودة المونديال

وستعود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مونديال الأندية لكرة القدم العام المقبل وذلك بعدما احتضنته اليابان آخر عامين شهدا سيطرة الأندية الإسبانية متمثله في قطبيها برشلونة وريال مدريد بطلي 2015 و2016 على الترتيب. وعلى ملعب يوكوهاما الدولي الذي احتضن المباراة النهائية بين صاحب الأرض كاشيما إنتلرز وريال مدريد والتي انتهت بفوز ماراثوني للفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل إثنين، تم كشف النقاب عن مقر البطولة خلال العامين المقبلين، 2017 و2018، في دولة الإمارات التي سبق وأن استضافت نسختي 2009 و2010 . وأشار كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، ستقام بطولة مونديال الأندية التي تستمتع بها جماهير الكرة عبر أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين المقبلين، حيث أنها لم تنظم هذه البطولة منذ سبع سنوات وأنا متيقن من أن أن الجماهير الإماراتية تنتظر عودتها بشغف. وقبل لحظات من انطلاق المباراة النهائية اول امس الاحد، رحب تاشيما والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، زفونيمير بوبان، ورئيس المسابقات بالفيفا، كولين سميث، بالمدعوين من اللجنة المنظمة الإماراتية للبطولة المقبلة. وقام تاشيما بتسليم قميص تذكاري لمدير بطولة عام 2017، عارف العواني، كرمز لتسليم الراية للبلد العربي. وشهدت النسختين المقامتين في الإمارات تتويج كل من برشلونة الإسباني على سان لورينزو الأرجنتيني بهدفين لواحد في 2009، بينما صعد إنتر ميلانو الإيطالي لمنصات التتويج في العام التالي على حساب مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.