– December 19, 2016

الأزمات تعصف بباريس سان جيرمان

{ باريس – وكالات: أكدت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان يعاني من أزمات متعددة أبرزها غياب الثقة بين المدرب اوناي إيمري ولاعبيه من جانب، وبين المهاجمين في صفوف الفريق من جانب آخر. وذكر موقع لو 10 سبورت نقلا عن صحيفة ليكيب، أن إيمري غاضب بسبب تراجع مستوى الأرجنتيني دي ماريا هذا الموسم، ورغم هذا الغضب إلا أن المدرب لازال يمنح اللاعب الفرصة من أجل استعادة الثقة. وخاض دي ماريا 16 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهز الشباك مرة واحدة فقط وصنع 5 أهداف، وتم استبداله 8 مرات. وأشارت الصحيفة، إلى أن إيمري لديه طريقين، الأول الرحيل عن الفريق حامل لقب الدوري الفرنسي، والثاني استعادة الثقة بينه وبين اللاعبين وخصوصا نجوم الفريق من أجل تعويض التراجع الكارثي لباريس سان جيرمان هذا الموسم. وأوضحت ليكيب، أن أزمة كبيرة آخرى تجمع دي ماريا بالأوروجوياني كافاني، منذ التعادل مع لودوجوريتس البلغاري 2-2، في ختام دور المجموعات وفقدان صدارة المجموعة، وهو الأمر الذي آدى لمواجهة برشلونة في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوربا. الأزمة تتمثل في رفض دي ماريا التمرير لكافاني في أكثر من فرصة وهو الأمر الذي دفع الأوروجوياني لمعاملته بالمثل، مما آدى لسقوط الفريق محليًا وأوربيًا.