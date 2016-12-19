– December 19, 2016

صاروخ كوستا يعيد بايرن ميونيخ لصدارة البوندسليغا

مانشستر سيتي يضاعف محنة أرسنال بثنائية في قمة مثيرة

{ مدن – وكالات: انتزع مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا من ضيفه آرسنال بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اول امس الأحد بملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة 17 من الدوري الإنكليزي. تقدم آرسنال بهدف ثيو والكوت في الدقيقة 5، ثم رد مانشستر سيتي بثنائية سجلها ليروي ساني ورحيم ستيرلينج في الدقيقتين 47 و72، ليقفز السيتيزنز للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 34 نقطة في المركز الرابع، بعد سقوطه في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي. وأربك آرسنال حسابات منافسه، بهدف مبكر سجله ثيو والكوت بعد هجمة مرتدة منظمة بدأها بيليرين بانطلاقة في الجبهة اليمنى، لعبها إلى أليكسيس سانشيز، ومنه إلى والكوت الذي سجل على يمين كلاوديو برافو، مستغلاً خطأ أوتاميندي في الرقابة. حاول مانشستر سيتي تجاوز صدمة الهدف المبكر، وسيطر على الكرة بلا إيجابية، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 64%، ولكن عابه البطء الشديد في تحضير الهجمات من دافيد سيلفا ويايا توريه وفرناندو، واختفاء خطورة الجناحين ليروي ساني وستيرلينج، وارتباك كيفين دي بروين في مركزه الجديد كرأس حربة. أما فينجر أجاد كثيرًا في تنظيم دفاعه والاعتماد على الهجمات المرتدة بفضل سرعة أليكسيس سانشيز وبيليرين وناتشو، ووالكوت والتمريرات المتقنة لأوزيل وجرانيت تشاكا، بينما كان كوكلين دعامة قوية لقلبي الدفاع كوسيلني وجابرييل باوليستا. سيناريو الشوط الثاني كان مثاليًا لمانشستر سيتي، بدأه جوارديولا بتبديل بإشراك باكاري سانيا مكان زاباليتا، وبعد دقيقتين استغل دافيد سيلفا تقدم دفاع آرسنال ليلعب كرة بينية رائعة لزميله ليروي ساني، لينفرد بالمرمى، ويسجل هدف التعادل على يمين بيتر تشيك.

صاروخ كوستا

على صعيد اخر استعاد بايرن ميونيخ صدارة البوندسليجا مجددا، بالفوز على مضيفه دارمشتات بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشر من المسابقة. أحرز هدف المباراة، البرازيلي دوجلاس كوستا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ لـ36 نقطة محتلا صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لايبزيج، بينما ظل دارمشتات في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. البداية جاءت ضاغطة من دارمشتات الذي استغل عاملي الأرض والجمهور لشن أكثر من هجمة على مرمى البافاري، ولكن هجمات دارمشتات لم ترتق لحيز الخطورة على مرمى مانويل نوير، الذي وقف بثبات في وجه أكثر من هجمة. ولجأ لاعبو بايرن ميونيخ للاستحواذ على الكرة بفضل التمريرات القصيرة، في محاولة منهم لقتل خطورة دارمشتات والسيطرة على زمام المباراة. وتمر النصف ساعة الأولى من المباراة، تحت عنوان معركة الوسط، حيث تبادل الفريقان محاولات السيطرة على تلك المنطقة من الملعب، ثم تحول سير اللعب تجاه مرمى دارمشتات، في ظل سعي بايرن ميونيخ لإدراك التقدم. وغلبت الندية على الشوط الأول من المباراة، ولكن أظهرت الإحصائيات مشكلة هجومية لدي بايرن الذي سدد خمس كرات خارج إطار المرمى. الشوط الثاني مر دون جديد، وظل السعي البافاري متواصل لإدراك التقدم عن طريق التسديدات التي لم تذهب سوى واحدة منها بين الثلاث خشبات، وكانت سهلة على حارس درامشتات. ويطلق توماس مولر تسديدة بيمناه في الزاوية الضيقة، يتصدى لها حارس أصحاب الأرض بصعوبة. ويرسل هوميلز رأسية تجاه المرمى، ويسدد في نفس الدقيقة ليفاندوفسكي كرة تجاه المرمى، لينذرا بخطورة حقيقية على مرمى المنافس. ويفك دوجلاس كوستا شفرة دفاعات دارمشتات، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، سكنت المقص الأيمن لمرمى الفريق لأزرق معلنة عن تقدم البافاري. ويسيطر الفريق البافاري على مجريات اللعب عقب الهدف، في ظل تراجع من لاعبي دارمشتات للخط الخلفي، ويلجأ الفريق الأزرق لشن الهجمات المرتدة على أمل خطف هدف التعادل، ولكن دون جدوى.