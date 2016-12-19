– December 19, 2016

وفاة أسطورة هوليوود جاجا غابور عن 99 عاماً

{ واشنطن- أ. ف. ب: توفيت الممثلة الأمريكية جاجا غابور – بحسب ما أكد زوجها – بعد إصابتها بنوبة قلبية، عن 99 عاما.وقال فريدريك فون أنهالت، وهو ينتحب، لوكالة فرانس برس، إن زوجته توفيت في منزلها، وكان يحيط بها أفراد أسرتها وبعض الأصدقاء.

وأضاف “الجميع كان موجودا، وهي لم تمت وحيدة”.

وقد ولدت جاجا في المجر، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وكان ظهورها الأول في هوليوود في 1952. وقد تزوجت تسع مرات.وشاركت في أكثر من 70 فيلما، لكنها اشتهرت بأسلوب متميز في عيشها حياة المشاهير.

وتزوجت أول مرة وهي في سن 20وكانت زيجتها الأخيرة – وهي أطول زيجاتها – وهي في الـ70 من رجل توفيت قبله.وكانت تقول، إنها تزوجت فقط ثماني مرات ونصف، دون أن تعد زيجتها من دوق أسباني في 1982.وكانت تدعى عند مولدها في بودابست في 6 فبراير/شباط 1917 ساري غابور، ثم لقبتها أسرتها وهي صغيرة، جاجا.

وكانت تطمح أول الأمر إلى أن تكون طبيبة بيطرية، غير أن أمها كانت لديها فكرة أخرى، وسرعان ما اجتذب جمالها الوسط الفني.

وتوجت غابور ملكة جمال المجر في 1936 لكن الجائزة سحبت منها لاحقا بسبب كذبها بشأن عمرها حتى تتمكن من الاشتراك في المسابقة.وعرفت جاجا بقائمة طويلة من الأدوار التي أدتها في أفلام مشهورة، مثل مولان روج 1952 ولي لي 1953 وملكة الفضاء الخارجي 1958. وظهرت في الفترة الأخيرة من حياتها في مسلسل “كابوس في شارع إلم” وأفلام “نيكد غن” الساخرة.وكانت تعد في ذروة شهرتها فتاة هوليوود البيضاء ذات الشعر الأشقر، وعرفت بارتدائها للفساتين البراقة اللامعة.

وأنجبت طفلة واحدة، هي كونستانس فرانشيسكا هيلتون، وهي ابنتها من كونراد هيلتون صاحب سلسلة الفنادق المشهورة، وقد ولدت في 1947.

وكانت غابور من أوائل النساء اللائي “اشتهرن بسبب شهرتهن”، وهي الصفة التي تنسب أيضا إلى حفيدتها، باريس هيلتون.وكان يسخر من لكنتها المجرية الواضحة، وكانت تسمي كل شخص “دالينك”، وهي صيغة محرفة لكلمة “دارلينغ” أي عزيزي. وكانت تقول “أسمي الجميع دالينك لأني لا أستطيع تذكر أسمائهم.وروي عن أمها أنها قالت لها يوما “ليس هناك داع لأن تتزوجي من كل رجل تنامين معه”.

أما هي فقالت

إنها تزوجت كثيرا لأنها “كانت كاثوليكية في أعماق قلبها”.