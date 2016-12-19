– December 19, 2016

الشاعر كريم العراقي يفتح قلبه لـ (الزمان):

كتبت يا أمي في السجن وأنا في زيارات مستمرة لبلدي

دبي – الزمان

لعشقه للعراق اطلق على نفسه لقب. العراقي و عرفه الجمهور بهذه التسمية منذ أن اشتهرت قصائده الغنائية في بداية السبعينات ومازال عطائه يتدفق كعذوبة كلماته وحلاوة قصائده .

التقيته في دبي مع ابنه علي وكان هذا الحوار معه

{ أين الشاعر كريم العراقي هناك من يؤكد غيابك عن الساحة الفنية ؟

– من يؤكد غيابي فل يتابع قصائدي الجديدة عن الموصل (هنا الموصل) وكذلك قصيدة من أهالي حلب الى سيف الدولة الحمداني . وانتهى المخرج ياسر الياسري بإخراج فيلم روائي عن قصيدة كتبتها (في الوقت الضائع).

{ الجمهور يسأل عن سبب غياب قصائدك في الألبوم الأخير للقيصر كاظم الساهر

– كان من المفروض ان تكون لي أربعة قصائد في البوم كاظم الأخير وتفاجأت عند نزول الألبوم أن البوم مقتصر على قصائد الشاعر نزار القباني فاتصلت بالمطرب كاظم الساهر الذي وضح لي بان الشركة المنتجة طلبت منه ان يكون الألبوم مقتصر على قصائد نزار القباني . لكن مطرب بحجم كاظم الساهر المفروض لايرضخ لشركات الانتاج وأكد لي ان القصائد ستكون في ألبومه القادم

{ ماهو جديدة مع المطربين العرب والعراقيين ؟

– هناك قصائد لكاظم الساهر . ماجد المهندس . حسين الجسمي . فائز سعيد . سيمور جلال .. وهناك أغنية لاطفال العراق أسمها (عندي أمل) من انتاج الكابتن فريد لفتة ومنظمة الطفولة بصوت الفنان وسيم فارس

{ بغداد حبيبتك تنتظر منك قصيدة تطرز صدرها هل هناك من قصائد لهذه الحبيبة؟

– بالتأكيد بغداد عزيزة على قلبي وقلب كل عراقي وعربي وشريف ولها مكانة في قلوبنا الوفية لها وهناك عدة قصائد عن بغداد والبصرة والانبار والموصل سترى النور قريبا فنحن بدون بغداد لانعرف معنى لحروفنا وإبداعاتنا وقد سجلت في القاهرة قصيدة عن بغداد عنوانها (مهاجرون بلا حدود)

{ ارتبط اسمك بالمطرب كاظم الساهر فما ان يغني كاظم حتى نتذكر كريم . كم أغنية قدمتها لكاظم وأي أغاني قريبة الى قلبك؟

– فعلا كاظم الساهر أفضل من غنى قصائدي وأصبحنا ثنائي مميز في الوسط الفني .وقدمت لكاظم 135 أغنية وأقربها الى قلبي (كثرة الحديث . وتتبغدد علينه)

{ هل تتذكر اول قصائدك في بداية مشوارك الفني ؟

– نعم اتذكر قصائدي التي كانت محطتي الاولى نحو الشهرة والنجومية (يا خالة ياخياطة . çنة ياوطنه . ياشمسه شوية شوية) وقبلها كانت محاولات بسيطة عندما كنت طالب في المدرسة

{ اعرف انك تعشق كرة القدم اخبر القرّاء والجمهور عن ناديك المفضل عربيا وعالميا ومن هو لاعبك المفضل وهل ذهبت لملعب الشعب لحضور مباراة ؟

– النادي الذي أشجعه هو برشلونة ولاعبي المفضل أكيد انت تعرفه فهو (ميسي) وايضاً اشجع منتخبنا الوطني وحضرت مباراة الزوراء والميناء عام 77 في ملعب الشعب وكما تعلم أنا كتبت الاغنية الشهيرة (هلا بك هلا) التي أداها المطرب سعدون جابر في افتتاح بطولة الخليج العربي الخامسة في بغداد عام 79 وأخذت صدى كبيرا في ذلك الوقت

{ مادام موضوعنا عن الاغنية الرياضية كيف كتبت أغنية (جيب الكأس جيبه) ؟

– كتبت هذه الاغنية في مباراة النصف النهائي مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة اسيا عام 2007 وكنت متفاعل جدا ع المباراة خاصة ان منتخبنا قدم عرض رائع أدهش جميع المتابعين فاخذت القلم وبدات اكتب (شفتوا لاعب يلعب بالملاعب وأيده على جرحه هذا اللاعب العراقي من المآسي يجيب فرحه) وبعد ان انتهيت من كتابتها اتصلت قناة الشرقية وأخبروني بوجود المطربين (حسام الرسام وحسام كامل وصلاح حسن وباسل العزيز) في الاستوديو فقلت لهم سوف اتي حالا ومعي أغنية للمنتخب وتم تسجيلها وبثها قبل مباراتنا مع السعودية في النهائي حتى ان اللاعبين اخبروني بعد الفوز بالكاس بان الاغنية شكلت لهم حافز معنوي وأعطتهم زخما اضافيا في المباراة

{ متى تكتب قصائدك أو بتعبير ادق الوقت المناسب لكتابة القصيدة؟

– لا وقت محدد لكتابة القصيدة فمتى تأتي الفكرة تولد القصيدة في لحظتها وان كانت اكثر قصائدي اكتبها فجرا

{ لو كنت معي في السيارة وطلبت منك سماع أغنية فأي أغنية أو مطرب تود سماعه ؟

– سأطلب منك سماع أغنية المطربة نجاة الصغيرة ” آه لو تعرف ” أو أغنية القيصر كاظم الساهر “رحال “

{ انت من لقبت نفسك بالعراقي متى تعود لوطنك وتقول كفى ترحال وغربة ؟

– أنا في زيارات مستمرة لبلدي الحبيب كلما تسنح الفرصة بذلك وقبل شهرين كنت هناك وبعد شهر سأزوره لكن العودة النهائية تعتمد على الظروف فأنت تعلم باني مستقر في الإمارات بسبب عملي ولقائي بالمطربين والمطربات وايضاً ارتباط أولادي علي وحبيبة بمدارسهم كل هذه الأسباب قد تؤجل العودة النهائية للوطن لكن بالتأكيد فهو لايفارقنا ومعنا في كل لحظة

{ أغنية أمي يا أم ألوفا التي غناءها المطرب سعدون جابر كتبتها في السجن حدثنا كيف جاءت الفكرة وما علاقتها بوالدك ؟

– أغنية يا أمي كتبتها في السجن حيث تذكرت طيبتها وحنانها وعندما خرجت من السجن أعطيتها للمطرب سعدون جابر وعندما قراءها اعجب بها وذهبنا الى الملحن عباس جميل لتلحينها وعندما بثت الاغنية كانت أمي تسمعها يوميا وتثير غضب والدي وهنا يضحك كريم العراقي ويقول ان والده قال له ماكو أغنية للأب . فكتبت له قصيدة ” جزاك الله يابوية ” التي غناءها المطرب محمود انور وايضاً كتبت في تونس قصيدة ” يا ابي أسعفني في الكلام ” تلحين وغناء صابر الرباعي.

{ سلامي على الحاضر معانا سلامي على الخالي مكانه لمن تهدي هذه الاغنية ؟

– أهديها الى والدي رحمه الله فعلا مكانه خالي في البيت وأشتاق له دائما

{ ماذا تعني لك المرأة وهل أنصفتك كما أنصفتها في قصائدك ؟

– المرأة هي الحياة والروح والنصف الاخر للرجل فجزء من إبداعنا هي المرأة سوى كانت أم . وزوجة . واخت . وبنت . وصديقة . وحبيبة . واعتقد للحياة بدون المرأة .. نعم أنصفتني وأنصفتها

{ اذا طلبنا منك ان نعرف من هم المطربين والممثلين العراقيين والعرب المفضلين للشاعر كريم العراقي ويحرص على مشاهدة أفلامهم أو سماع أغانيهم ؟

– من مصر يعجبني جدا اداء الممثل الراحل نور الشريف الذي يسحرني بموهبته الفنية ومن العراق كثيرين منهم خليل شوقي . يوسف العاني . أياد راضي . هند كامل وشقيقتها هديل . شذى سالم . سامي قفطان … اما المطربين كاظم ساهر . ياس خضر . سعدون جابر

{ هل انت راضٍ عن مسيرتك الفنية ؟

– راضي كل الرضا والقادم أفضل بعون الله فهناك تعاون فني مع عدد من المطربين العرب وكتبت قصيدة للمطرب اليمني ” ابو بكر سالم ” مطلعها عساك بخير ياسالم ترجع سالم وغانم . . وقد لايعلم قراء جريدة الزمان كيف تعرفت على المطرب ابو بكر سالم حيث التقيته صدفة في في استوديو عمار الشريعي في القاهرةً كنت أسجل قصيدة لبغداد ” مهاجرون بلا حدود ” تقول كلماتها (متى الحقائب تلقى من أيادينا وتستدل على النور ليالينا . متى الوجوه تعانق من يعانقها) ولَم أكن اعلم بان المطرب ابو بكر سالم في الاستوديو يستمع ألي وانا ألقي القصيدة فعندما انتهيت من القصيدة وجدت ابو بكر سالم يبكي على حال اوطانناً . أخذني بالاحضان وهو لا يعرفني وقال لي قصيدتك أبكتني ودعاني في شقته بالزمالك وهذه المرة الاولى التي ادخل بيته

{ كلمة اخيرة توجهها الى العراقيين عبر صحفية الزمان

– أتمنى الأمن والامان لشعبنا العراقي وتحرير الموصل من الدواعش وتعود الى إحضان الوطن وان أرى العراق معافى وجميلا يرفل بالعز والحب بين ابناءه وايضاً أتمنى لصحيفة الزمان التالق والابداع