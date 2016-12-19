– December 19, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 31

اليهود يقومون بتصفيح السيارات ويزوّدونها بالرشاشات برن قبل قبل إستخدامها في الحرب

طارق النجار

بغداد

ملاحظات على صفات القتال اليهودية

1- اليهود أشرس ما يكون في الدفاع والقتال من وراء حواجز الشوارع والبيوت.

2- وهم ماهرون في عمليات الحيل والمبالغة والضرب والفرار.

3- وهم أضعف ما يكون في أي عمليات هجوم مكشوفة، وسرعان ما ينقلب هجومهم إلى هزيمة إذا بعدت قواتهم عن قواعدها وجوبهوا بمقاومة جدية.

4- لا يحكمون الرمي إلى درجة تتناسب مع قوة النار التي يملكونها.

5- للسلاح الأبيض عليهم تأثير فاجع ينشر في أفرادهم الهلع والخوف.

6- لا يستطيعون الصمود أمام أي هجوم مركز مستمر.

التسلح: الملاحظة في العمليات التي تدور الآن أن سلاح اليهود ليس موحد وقد يعني هذا أنهم يعانون بعض النقص في الأسلحة أو أنهم يوفرون سلاحهم الموحد للعمليات المقبلة. ويلاحظ أنهم يصرفون كميات كبيرة من العتاد في كل عملية ويملك اليهود كمية كبيرة من جميع أنواع الأسلحة الخفيفة البريطانية والإيطالية والألمانية ولم يظهروا حتى الآن ما يدل على أن لديهم مدفعية ميدان أو مدفعية ثقيلة. وأهم أنواع الأسلحة المستعملة البنادق الانكليزية والكندية طراز لي انفيلد بعضها مجهزة بنواظير ورشاشات ستن وتومي وبرن ورشاشات برثا وفكرز ومدفع هاون عيار بوصتان وثلاث بوصات وعدد قليل عيار 3 و4 بوصة وعدد قليل من البنادق الخارقة والبنادق القاذفة مدافع يبيون.

الدبابات والمصفحات

1- يملك اليهود عدداً قليلاً من الدبابات ذات الأحجام المختلفة وهي مجهزة بمدافع 17 رطل ذات البطانة المزدوجة الطول.

2- لديهم ما يقرب من ال100 مصفحة من طراز هنلي الدارج والذي يستعمله الجيش البريطاني.

3- يحول اليهود التركتورات طراز انترناشيونال وكاتر بيلر إلى ما يشبه الدبابات بعد تصفيحها وتزويدها برشاشات برن، ويملكون الآن عدداً غير قليل منها.

4- يصفح اليهود سيارات النقل ويزودونها برشاشات برن فيستعملونها في مقام المصفحات. راجع ملحق رقم (1)

الطائرات

يسر لبلدنا معلومات وثيقة عن عدد ونوع الطائرات التي يملكها اليهود، غير أن الطائرات التي اشتركت في العمليات حتى الآن طائرات مدنية ذات مقعدين ومحرك واحد تقذف القنابل وتطلق رشاشاتها من النافذة، ويقدر عددها بعشرين طائرة.

مراكز الطاقة ومصانع الأسلحة

1- مشروع روتبرغ يمون معظم المصانع اليهودية في فلسطين بالكهرباء (راجع الملحق رقم 2).

2- مشروع البحر الميت- في كاليا مصنع صغير للمتفجرات وعلى الأخص كلورات البوتاسيوم.

3- رخوبوت- مختبرات كيماوية لصنع المتفجرات والغازات المسيلة للدموع والأسيتون والجلسرين.

4- ليشون لزبون (عيون قاره) مصانع ذخيرة ورشاشات ستن ومدافع هاون، وتصنع هذه الأشياء أيضاً في رامات جان وتل أبيب.

5- ومشمارها عام حيفا كيربيالك حايم كنبيرت.

6- قرية موتسكن- تصلح بها السيارات والقوارب المسلحة وتصنع مدافع الهاون ورشاشات ستن.

7- مكفة اسرائيل- تصلح بها التراكتورات.

8- صولون- مصنع للألغام.

المواصلات- وسائط النقل

1- جميع المستعمرات اليهودية تربط بينها طريق جديدة.

2- يملك اليهود ما يقرب من 15,000 سيارة نقل صغيرة.

3- يملك اليهود ما يقرب من 150 معمل لصيانة هذه السيارات وتصليحها.

4- تربط بين معظم المستعمرات اليهودية شبكات تلفونية ولاسلكية، ولليهود 4 محطات إذاعة تساهم في هذا المضمار.

المطار

في أسفل قائمة بأسماء ومواضع جميع المطارات في فلسطين، منها ما هو في المناطق العربية ومنها ما في مناطق يهودية. ومعظم هذه المطارات مبينة على الخريطة.

1- إن القسم الأكبر من الشاطئ الرملي ابتداء من جنوب يافا صالح لهبوط الطائرات تقريباً وخصوصاً في النقاط الساحلية التي يبللها ماء البحر بالمد وهذا يسبب قساوة التربة الرملية فيجعلها تتحمل هبوط الطائرة.

2- الطرق المعبدة في الأراضي التي لا أشجار بها تصلح لهبوط الطائرات المتوسطة، وخصوصاً الطرق في منطقة غزه وعرب صرفند ومولون وجنوب بات يام.

المستعمرات اليهودية

في فلسطين 297 مستعمرة يهودية يتراوح سكان كل منها بين 150 و2000 نسمة وهي موزعة في مراكز هامة ويلاحظ أن توزيعها يقصد منه:

أولاً: فصل المناطق العربية عن البحر كالمستعمرات في السهل الساحلي.

ثانياً: تقسيم المناطق العربية بدق أسافين يهودية فيها مثلاً: خط مستعمرات حيفا بيسان ويافا القدس.

ثالثاً: فصل فلسطين عن البلدان العربية المجاورة مثل المستعمرات في منطقة الحولة وعلى الحدود اللبنانية- ومستعمرات النقب والبحر الميت وطبريا. راجع الملحق رقم 3.

قوى وتسليح المستعمرات

إن معظم المستعمرات مجهزة بما يلي:

1- أسلاك شائكة عادية حول أراضي المستعمرة.

2- سلح أسلاك مزدوج حول أبنية المستعمرة.

3- بعض المستعمرات يكون حولها سياج مكهرب بالإضافة لسياج الأسلاك المزدوجة.

4- خندق دفاع ومواصلات حول المستعمرة مشيد بالسمنت المسلح أو أكياس الرمل أو بدونها.

5- خنادق مواصلات تصل هذا الخندق بوسط المستعمرة، وقد تؤدي إلى أقبية سمنت تحت الأرض للمستودعات والسكنى.

6- عدة حصون لإطلاق النار من الاسمنت المسلح وبعضها من أكياس الرمل تحيط بالمستعمرة.

7- أغلب المستعمرات لها برج من الحجر أو السمنت المسلح للمراقبة والرمي ومعظمها مجهز بنور كاشف قوى.

8- المستعمرات المهددة مثل التي على الحدود أو المنعزلة فيها مدافع هاون بعايارات مختلفة كما أنها مجهزة برشاشات برن وبنادق ونواظير للصيد.

9- أخليت معظم المستعمرات المهددة من الأطفال والعجزة وليس بها سوى القادرين على العمل والقتال.

تموين المستعمرات

1- في معظم المستعمرات خزان للماء يمكن مشاهدته من بعيد.

2- يرجح أن المؤن والذخائر في كل مستعمرة لا تكفي لمدة طويلة. راجع الملاحق رقم 4 و5 و6 و7 و8 و9.

ملاحظة: إن أعداد السكان والمسلحين والسلاح غير مضبوطة في كل وقت إذ أنها عرضة للتبديل.

الاستخبارات اليهودية

لليهود باع طويل في هذا المضمار وإذ نابهم ومأجوروهم كثيرون من القرويين والتجار وغيرهم من سكان فلسطين والعواصم العربية. ممن أغراهم المال اليهودى واستعبدوا لخدمة اليهود. لذا يجب الحذر كل الحذر لمنع تسرب أخبار قواتنا لهم عن طريق قد يظهر مستحيلاً ولكنه ممكن وجائز.

ملحق رقم (1)

السيارات الصهيونية المصفحة

إن الأنموذج المدروس في هذه التعليمات هو أكثر النماذج شيوعاً لدى الصهيونيين وهم يستعملونه على الطرق العميقة سواء لنقل الأشخاص أو للتموين أو لمراقبة قوافل التموين.

نوع السيارات الأساسية. كميونيت. فورد ذات 8 سلندر من مصنوعات بعد الحرب:

التصفيح= يجرى تصفيح هذه السيارات في تل أبيب في مستعمرة موتسكن بصفائح حديدية ثخنها 6-9 سم وهذه الصفائح أكثرها مما اشتراه الصهيونيين من مخلفات الجيش الأمريكي والبريطاني ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مناطق:

1- محرك السيارة وهو محاط بصفائح ثخنها 9سم تقريباً عدا الجهة السفلى لا تحمل أي تصفيح ويمكن رفع الغطائين الجانبيين إلى الأعلى للوصول إلى المحرك أما مدخل الهواء اللازم فهو من الأمام تحت المبرد مباشرة.

2- حجرة الركاب وهي محاطة بتصفيح ثخنه 6سم تقريباً والحجرة تستوعب بين 3 و6 أشخاص والاستيعاب في الأنموذج المدروس هنا 6 أشخاص ويوجد أمام السائق نافذة ذات ضلفة لها شق للرؤية.

3- موضع الأمتعة خلف حجرة الركاب وهو بحالته العادية بدون تصفح أما العجلات فالأمامية منها محفوظاً من الجهة العليا بصفائح والخلفية عبر محفوظة على الإطلاق، والإطارات من النوع العادي.

نقاط الضعف في هذه المصفحة

1- الجانب السفلي الذي لا تحميه ويمكن للقنابل اليهودية اليدوية والمحرقة وزجاجات المواد المحرقة أن تؤثر فيه خاصة تحت المحرك.

2- العجلات ويخترق جميعها أنواع الرصاص ويؤدي ذلك إلى إيقاف المصفحة مباشرة.

3- حجرة الركاب ويمكن لرصاص البندقية 86-43 والبنادق المشابهة ورشاش هوشكس ورصاص رشاش 42 الثاقب أن يخترق تصفيحها ابتداء من بعد 400 متر.

كما أن شقوق الرؤية الكائنة في الضلفين الموجودتين أمام السائق ويبلغ طول كل منها 24سم وعرضه 2سم فيمكن لجميع أنواع الرصاص أن يدخل منه إذا كان التصويب من مسافة قريبة أما القنابل اليدوية عدا زجاجات المواد المحرقة والقنابل المحرقة فهي غير ذات تأثير على هذه المصفحة إذا لم تصب العجلات أو لم تل تحت المصفحة مباشرة.

المصفحات اليهودية

الواجهة مصفحة فولاذ 7سم

الخلف – – – – – – –

المفن الجوانب خشب 2سم

تحمل أربع ركاب عدى السائق يمكنهم استعمال السلاح بسهولة

ملحق رقم (2)

معلومات عن سدود رونتبرغ لتوليد الكهرباء في منطقة جسر المجامع

1- الباب الأول – دبغانيا- آ- قبل سمح عند خروج الأردن من بحيرة طبريا.

الطول 26 متر.

الارتفاع 8 أمتار من جهة الشرق (جهة البحيرة) 3-15 متر من جهة الغرب.

العرض 7 أمتار.

2- الباب الثاني- على الطريق الفرعي غربي آجدوت وجنوب شرق منحمية 1200 متر على الأردن.

الطول 8 أمتار.

العرض 6 أمتار.

الارتفاع 4-5 أمتار.

يوجد مغلاق فولاذي أصغر من الأول للثالث لعيار الماء.

3- المدخل الثالث- مدخل الشريعة على سد اليرموك.

أ- الجسر الحديدي.

ب- جسر الطريق الرئيس.

ج- السد (من 20-30 متر بعد جسر الطريق الرئيس ويفتح عند اللزوم فقط لتكميل ماء الخزان).

الطول 15-18 متر.

العرض 5-6 أمتار.

الارتفاع 10-12 متر.

4- الخزان- من الناحية الشمالية ثلاثة سدود حديدية ارتفاعها حوالي 15 متر جدرانه من الاسمنت المسلح المؤلف من قطع متشابكة ومنفصلة بأن واحد ارتفاعها الوسطى.

الشمال الغربي 14 متر.

الغرب 12 متر.

الشرق 12 متر.

الجنوب من 3-4 أمتار.

5- مخرج الخزان- جسر نهريم (مخرج السد) واقع على الطريق الرئيسي بيسان- سمح ويمر بجانبه الخص الحديدي.

الطول 6 أمتار.

العرض 12-15 متر.

الارتفاع 2,5-3 أمتار.

تمر قناة من تحته في انحدار تدريجي طولها 2,5-3 أمتار، حيث تصل إلى المنحدر الرئيسي لمحطة التوليد.

6- محطة التوليد- موتورات كبيرة ويوجد مطار فرعي محاط بأسلاك شائكة مكهربة ومبثوقة بالألغام.

الدفاع: قوة بوليس المستعمرات في محطة التوليد ضمن بيوت نهرايم.

قوة الجيش العربي (شمال شرقي السد) فصيل مسلح الرشاشات وسيارات آلية.

شرطة من قوات حدود فلسطين البريطانية (أورطة).

قوة جسر المجامع فصيل من 24 شخص من الجيش العربي.

قوة دائرة بوليس جسر المجامع 26 شخصاً مختلطين متمركزين على بعد كيلومتر باتجاه بيسان بعد جسر المجامع وقبل وادي البيرة بحوالي نصف كيلو متر. يوجد معسكر للجيش العربي في الجهة الغربية.