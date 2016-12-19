– December 19, 2016

التعليم والصيدليات والمستشفيات الأهلية – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

ثلاث مؤسسات إنسانية وصحية وعلاجية تحولت إلى ورم سرطاني إنتشر شيئاً بعد شيء إلى أن تحول إلى ظاهرة اجتماعية بشعة تتميز بالجشع والاستغلال والتجارة على حساب تفكيك العملية التعليمية والصحية من خلال استغلال البسطاء من الناس وذلك بزيادة أجور المرضى الذين يعالجون في المستشفيات ويشترون الأدوية من الصيدليات ويتلقون التعليم في المدارس الأهلية على اختلاف مستوياتها التعليمية والتدريسية

{ فالتعليمُ الأهلي يسير بعكس ما تتطلبه العملية التربوية والتعليمية لكافة مستوياته وذلك لتحولها من مؤسسات تربوية إلى مشاريع تجارية مستغلين حرص أولياء أمور التلامذة والطلبة بارتفاع أجور التعليم والتدريس , وحاجة بعض المعلمين والمدرسين المتقاعدين بانخفاض أجور أتعابهم المهنية . إضافةً إلى ذلك عدم اختصاص المؤسسين والمشرفين عليها , وعدم رضاهم على بعض المستويات العالية القائمة على التعليم والتدريس التي تحرص على رفع المستوى العلمي وذلك بغرض النجاح الشامل وعدم محاسبة المقصرين والمهملين في كافة المراحل الدراسية , والسبب في ذلك كي لا يتركوا هذه المدارس وتخسر الإدارات أجور الدراسة الباهضة للطلاب , أو تخسر المشرفين على العملية التدريسية الذين يتقاضون الأجور الدراسية الواطئة .

{ ولضعف مستوى التعليم والتدريس في هذه المدارس والمؤسسات التربوية أوشك بعضها على اغلاقها وترك الملتحقين بها لفشلها وتحولها من مشاريع تربوية و إنسانية إلى مشاريع نفعية وتجارية واستغلالية بحيث فقدت أهدافها الأساسية وتمسكت بأساليب ربحية بشعة .

{ أما الصيدليات الأهلية التي فاقت كل المؤسسات الأهلية بأساليب التعامل اللاانساني وارتفاع أسعار الأدوية إلى ثلاثة أضعافها الحقيقية مستغلين الفقراء والمرضى على حساب المادة وصحة وحياة الإنسان . وتحولت إلى دكاكين وأسواق تجارية حتى لا تستطيع أن تجد شارعاً إلاّ وفيه أكثر من ثلاث صيدليات أهلية يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسات الصحية والخبرة الدوائية والعلاجية وتشخيص المرض وتحديد نوع العلاج في ضوء ( الوصفات ) الطبية التي يحددها الطبيب . إضافةً إلى ذلك كما أعتقد التحاق بعض الأطباء بها بعد الدوام لغرض فحص المراجعين وتحديد الأدوية وشرائها من نفس الصيدلية كما أعتقد ذلك .اما المستشفيات الأهلية فأخشى أن تتسلل هذه السلبيات إليها لتتحول إلى فنادق نقاهة وأعتقد أنها بدأت في بعضها .

والسؤال : أين المرجعيات الإدارية الرسمية المسؤولة عن إجازة ورقابة هذه المؤسسات الإنسانية المهمة ؟ ولماذا لا تطبق القوانين والتعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وتأسيسها ؟

أليس من الأفضل والأجدر أن تتحول , على الأقل بما يوازي المؤسسات الرسمية التي تعاني من نفس السلبيات التي تعانيها المؤسسات الأهلية ؟ وإني أرى من الأفضل تقليص هذه المؤسسات الأهلية وترك الأمر لأولي الأمر من أصحاب المهنة والخبرة والاختصاص لما لهذه المهمة من أثر كبير في بناء المجتمع وتطوير الإنسان , وإلاّ سوف يواجه المجتمع خطراً سرطانياً يفتك بجسد اهم مؤسستين إنسانيتين مرتبطتين بحياة الإنسان ومستقبل الأمة . وأرى أيضاً أن مسؤولية تطوير هذه المؤسسات تقع على عاتق المرجعيات الحكومية من خلال تطبيق وتحديد الأجور والأسعار , ومحاسبة المقصرين واستمرار الزيارات الميدانية , وهذا لا يتم إلاّ من خلال الشعور بالمسؤولية الوطنية والانتماء الإنساني.

وتقع هذه المسؤولية الرقابية على الادارات والحكومات المحلية بعيداً عن المحاباة والاستغلال التجاري والمنافع والعلاقات الشخصية , كي تأخذ هذه المؤسسات مركزها الاجتماعي والأخلاقي والإنساني باعتبارها العمود الفقري لبناء المجتمع تربوياً وعلمياً ..

وقُل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسوله والمؤمنون .. صدق اللهُ العظيم .