– December 19, 2016

رحيل عالم ومؤرخ عراقي مرموق

معصوم يعزّي بوفاة جمال رشيد

بغداد- الزمان

عزى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس بوفاة المؤرخ البروفسور جمال رشيد واصفاً إياه بـ(العالم والمؤرخ المرموق).

ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) عن معصوم قوله في برقية تعزية بعث بها الى عائلة الفقيد (تلقينا بألمٍ وحزن عميقين نبأ رحيل العالم والمؤرخ المرموق البروفسور جمال رشيد احمد، وإذ ننظر باعتزاز الى مسيرته المعطاء في العمل الأكاديمي والفكري، والى انجازاته القيمة متجسدة في مؤلفاته حول تأريخ الكرد القديم، وتاريخ العراق المعاصر، ومساهماته الأكاديمية الكبيرة في جامعات بغداد والسليمانية وصلاح الدين، وتأليفه للعديد من الكتب والدراسات اللامعة، فاننا نتقدم بأحر مشاعر العزاء والأسى لكم والى كل أفراد عائلته الكريمة وكل محبي الفقيد الراحل وعارفي مكانته، برحيله المفجع)، داعياً الله أن(يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان). وتوفي المؤرخ رشيد في وقت متأخر من مساء الأحد عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض، بحسب قرينته كردستان موكرياني التي اضافت أن مراسم العزاء تجرى في مسجد جودت أسعدي بمدينة أربيل.والراحل من مواليد كركوك 1941، حصل على شهادة الدكتوراه في عام 1973 في (تأريخ الكرد القديم) من بلغاريا. ومنذ نهاية السبعينات القرن الماضي وإلى منتصف التسعينات من القرن نفسه درّس في جامعات السليمانية وبغداد وصلاح الدين، وبعدها سافر إلى هولندا وسكن هناك، إلا أنه أصيب بجلطة قبل أربعة أعوام فقد في اثرها النطق.