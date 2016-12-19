– December 19, 2016

أين حقوق الإنسان في اليوم العالمي؟ – أحمد مصطفى العلنجاوي

تحتفل الامم المتحدة في 10 كانون الاول من كل سنة باليوم العالمي لحقوق الانسان حيث تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة الصادر عام 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كونه أول إعلان عالمي في هذا المجال و الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره المستوى المشترك الذي تسعى اليه كافة شعوب العالم من اجل توطيد حقوق الانسان واحترام الحريات عن طريق التربية والتعليم من خلال اتخاذ إجراءات عالمية لغرض ضمان الاعتراف بها.

وايضاً تقوم الأمم المتحدة في هذا اليوم بتنظيم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومن اهم تلك النشاطات توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة نوبل، بالإضافة الى قيام منظمات حكومية واخرى غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بنشاطات خاصة للإعلان عن هذا اليوم.

ومن هنا لابد من دعوة الجميع من اجل الدفاع عن حقوق الانسان و احترام تلك الحقوق وعدم انتهاكها وهو واجب يقع على عاتق جميع الناس ويجب على كل فرد في المجتمع القيام بعمل ما او خطوة الى الامام بهدف الدفاع عن حقوق اللاجئين و المهاجرين والنازحين قصراً من مناطق سكناهم أو الأشخاص من ذوي الإعاقة وضحايا العمليات الارهابية والعنف.

يجب التأكيد على انسانيتنا التي يمكنها أن تحدث فرقاً اينما كنا، سواء في البيت او الشارع، أو في المدرسة، أو في أماكن العمل، وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي وكل ميادين الحياة الاخرى.

ولابد لنا قبل كل هذا ان نؤمن بقضية حقوق الانسان والتي ضمنتها كل الشرائع السماوية وفي مقدمتها ديننا الاسلامي الحنيف الذي اكد على قيمة الانسان وحفظ كرامته وحقوقه وحرمة انتهاكها على ان لا تتعارض مع قيم المجتمع الانسانية والاخلاقية والاعراف الاجتماعية، وما لفت انتباهي من مواد الاعلان عن حقوق الانسان المادة ( 1،2 ) والتي تنص على:

المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

فبالإنسانية نحيا ونعيش ونزدهر وبالمحبة والاخاء نسير الى الامام.