– December 19, 2016

أجراس الذاكرة

مجلس آل محيي الدين وعائلة الدرة والركابي 45 – عكاب سالم الطاهر

انعطف (شاهين) نحو المجالس الثقافية البغدادية: حاضراً ندواتها، ومساهماً في نقاشاتها. صحيح انه كان يحضر معي، منذ تسعينات القرن الماضي، امسية هذا المجلس الثقافي او ذاك، الا انه- هذه السنة 2016- اخذ يحضر هذه الندوات: معي او بدوني. وهو امر افرحني كثيراً، مصحوباً بتشجيعي له.

مجلس آل محيي الدين

واعتاد شاهين ان ينقل لي، بناء على طلبي او بمبادرة منه، جانباً من الموضوعات والمناقشات التي تتناولها المجالس البغدادية التي يحضرها.

ومن تلك المجالس: (مجلس آل محيي الدين)، وعميده: الدكتور علي عبد الرزاق محيي الدين. كانت امسيات المجلس تعقد مساء الثلاثاء من كل اسبوع في دار الاسرة ببغداد. لكنه الان يعقد ندواته شهرياً.

هنا عدت لذاكرتي واوراقي ارشيفي الخاص: في تسعينات القرن الماضي، كنت احضر ندوات هذا المجلس. وفي احدى تلك الندوات، القينا محاضرة مشتركة (الباحث عادل العرداوي وانا)، تناولنا فيها (موسوعة اعلام العراق في القرن العشرين)، تأليف الباحث حميد المطبعي. وقد صدرت الموسوعة انذاك بثلاثة اجراء، قبل ان تصدر بعد الاحتلال، تحت عنوان (موسوعة اعلام وعلماء العراق)، من منشورات: مؤسسة الزمان للصحافة والنشر عام/ 2011.

واظبت على حضور ندوات المجلس، اعتزازاً بهذه العائلة ورموزها، ومساهماً في محاضراته، او مستمعاً لهاً.

محمود الدرة وحفيدته

وفي تسعينات القرن الماضي، لعله عام (1996)، اقام المجلس ندوة تأبينية لمناسبة مرور سنة على وفاة الشخصية العسكرية الموصلية محمود الدرة. وقبل الاتيان الى تفاصيل تلك الندوة، من الضروري التعريف بتلك الشخصية:

هو محمود حسن الدرة. ولد عام 1910، عسكري. تخرج في كلية الاركان العراقية. وتخصص في دورات عسكرية في انكلترا. اخر رتبة له قبل احالته الى التقاعد هي رائد ركن 1941. وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب. خاض معارك صحفية في بغداد وبيروت والقاهرة. وعام 1959، تردد اسمه كمشارك في حركة الشواف العسكرية في (8/ اذار/ 1959)، وحين فشلت هرب الى سوريا واقام في القاهرة. انتقل الى جوار ربه عام 1959.

القضية الكردية

من ابرز مؤلفاته الدرة، كتابه (القضية الكردية) الصادر عام 1966. وقد حصلت على نسخة من خلال اقامتي في سوريا عام 2007، وهو الان على رفوف مكتبتي. توجهات الدرة: قومية عربية.

بعد انفصال سوريا عن مصر عام 1961، اقام السياسيون العراقيون اللاجئون الى سوريا، في مصر. وكان منهم المناضل العروبي البارز (فؤاد الركابي). وفي القاهرة اقترن الركابي بكريمة محمود الدرة باحتفال حضره الرئيس جمال عبد الناصر. تم الاحتفال في دار المعارض السوري عبد الحميد السراج في القاهرة.

عودة لندوة مجلس آل محيي الدين

ذكرت قبل قليل، ان (مجلس آل محيي الدين)ـ اقام ندوة تأبيناً للراحل محمود الدرة. لا اتذكر من هو المتحدث فيها. لكن المفاجأة حين اعلن مدير الندوة قائلاً: كلمة الختام تلقيها باسم العائلة حفيدته: وفاء فؤاد الركابي. واتمنى الا تخذلني الذاكرة في صحة اسم هذه السيدة. كانت (عام 1996) شابة ارتدت السواد، مع مسحة حزن واضحة. حين ذكر مدير الندوة اسمها واسم ابيها، انتبه الحاضرون جيداً. فوالدها (فؤاد الركابي) شخصية ذات دور استثنائي في تاريخ العراق السياسي المعاصر. كانت حياته السياسية، وانتقاله الى جوار ربه في عملية اغتيال غادرة، محملة بالصفحات المثيرة.

واتذكر ان مجلس آل محيي الدين كان مكتظاً بالحاضرين. وكان السياسي والاكاديمي الزراعي الدكتور محسن الشيخ راضي ضمن الحاضرين.