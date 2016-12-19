– December 19, 2016

الحسابات المعقدة لمعركة الموصل – عماد الطائي

بعد مرور اسابيع ليست بالقصيرة على انطلاق معركة تحرير الموصل نستطيع ان نسجل عددا من الملاحظات المهمة التي تكشف لنا حقيقة ما يجري هناك

الملحوظة التي لا تخطئها لها عين هو مدى ضعف تنظيم داعش الارهابي وهشاشته الذي ملئ الدنيا وشغل الناس كما كانت تصوره وسائل الاعلام كالعربية والجزيرة

هو على عكس كثير من ادعاءاته بأنه قادر على ان يقيم دولة وان يمد نفوذه ويقيم دولته على كامل اراضي سوريا والعراق

والان لا يبقي للتنظيم على قيد الحياة سوى اعتبارين اساسيين الاول هو الحسابات التي تجريها والاعتبار الانساني الدول المحاربة لداعش بما يتعلق بأرواح المدنيين الذي يحتمي بهم داعش من ضربات المدفعية والطيران الامر الثاني وهو الاهم هو الحسابات المعقدة التي تجريها كل اطراف المعركة قبل ان تجهز عليه

اول الاطراف المحلية هو العراق صاحب الارض لديه الاطراف الثلاثة مقسمة على اساس عرقي وطائفي.. سنة وشيعة واكراد والاطراف الثلاثة هذه كلً منهم لا يثق بالأخر واذا كان دخول تنظيم داعش الارهابي الى الموصل في 2014 مازال لغزاً حتى الان فالتلكؤ في طرده ليس لغزاً فالأكراد طول الشهور الماضية كانو متلكئين في الدخولوالانضمام للمعركة متخوفين من ان تؤول مغانم الحرب الى غيرهم فيما ان الكثير من الفصائل السنية كانت مترددة من ان تشارك في حرب تنتهي في النهاية الى زيادة وتمكين القوى الشيعية في المنطقة.

حسابات اقليمية

وحتى الحسابات الاقليمية كانت قد عقدت المشهد اكثر واصحاب المصالح اول طرف منهم هي تركيا هي مصرة اصراراً كبيراً في ان تشارك في معركة الموصل وحاولت وسعت وصح انها منعت وقد حاولت الاشتراك في معركة الرقة ومنعت ايضاً ولكن الفكرة هي ان لماذا تركيا مصرة وراغبة المشاركة في معركة الموصل ولكي نفهم سياسة الخارجية التركية يجب ان نعرف ان لديه ثلاثة عناصر اساسية ..العنصر الاساسي اذا كان يتعلق بالدول الجوار الغربية فيكون دائماً حلم تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والامر الثاني في هذه السياسة هو في الكابوس على حدود تركيا وخوف تركيا الشديد من ان يقوم كيان دولي للأكراد مستقل وقيام اي كيان دولي للأكراد يعني بالنسبة لصانع السياسة التركية تفكك وتحلل الدولة التركية لأن الاكراد ومنذ عشرينات القرن الماضي يسعون لتحقيق هذا الحلم هم ثاني اكبر اقلية موجودة في تركيا ملايين كثيرة مقدرة 15 او 25 مليون كردي ومن ثم قيام دولة كردية على حدودها يعني انفلات الوضع في تركيا والامر الأخر ان تركيا تضم العديد من الاقليات الدينية والعرقية التي جاءت عبر الزمن مع توسع الامبراطورية العثمانية الترك يمثلون الاغلبية ويوجد الاكراد والعرب والارمن والعلويين واليهود هي تركيبة كبيرة من الاقليات وانفصال احد هذه الاقليات وقيام دولة يعني انفلات الوضع وخروج الامر عن السيطرة ورئيس الوزراء العراقي قد هدد في فترة ماضية رجب طيب اردوغان ان غزوه للأراضي العراقية والمشاركة في معركة الموصل من غير دعوة رسمية فسوف يؤدي ذلك الى تفكيك تركيا وفي اشارة واضحة الى لعب كارت خطير جداً وهو الاقليات ..الاتراك يريدون المشاركة في معركة الموصل لعدة اسباب يريدون ان يتأكدو ان الاكراد لا يكتسبو بموجوب مشاركتهم في هذه الحرب اي مزايا تساعدهم في قيام دولة ومؤخراً قد تورطت تركيا في المعركة والصراع السني والشيعي واصبحت تقف في المعسكر السني كالسعودية ودول الخليج في مقابل المعسكر الشيعي الذي تقوده ايران والحكومة السورية وحزب الله والحكومة العراقية وفي كل الاحوال الان ان يعني حرب تحرير الموصل مزيد من التمكين للقوى الشيعية المتمثلة في الحشد الشعبي في زيادة نفوذ الشيعة في هذه المدينة ومن ثم زيادة النفوذ الايراني بالقرب من تركيا ..وتركيا لديها مشكلة من اقتراب ايران من حدودها وهي لديها دور كبير تمثله بما انها في حلف الشمال الاطلسي وهو احتواء التمدد الايراني وهناك سبب ثالث في ان تركيا تاريخياً تعتبر الموصل وكركوكضمن مدن اخرى ما كان يجب ان تتنازل عنها الامبراطورية العثمانية في اعقاب االحرب العالمية الاولى انه كان خطأ تاريخي وتحاول تصحيحه .

مواثيق ومعاهدات

كلما ثارت مشكلة وخلافات وضغوط واضطرابات تحاول ان تتدخل بقوتها لكي تستعيد ما فقدته وتستند في ذلك الى عدة مواثيق وبعض المعاهدات التي كما تدعي هي في حال تغير الوضع السياسي في العراق يحق لأهالي الموصل الاستفتاء في مسألة البقاء في العراق او الانفصال .

واما بالنسبة للطرف الايراني فهو معروف يحاول منذ ان تم حصاره في الثورة الايرانية ان يصدر ثورته في مواجهة لهذه العزلة على اكبر رقعة ممكنة ويعتبر ان حزب الله اقوى انتصار له نصير مؤيد ومشاكس بالتالي له مصلحة في التمدد بالعراق من خلال حلفائه الى اكبر مساحة ممكنة من مجاورة الاكراد والسعودية وحتى الاقتراب من اسرائيل فيخشاه الجميع .

الولايات المتحدة حساباتها معقدة اكثر التي بعضها يتضارب مع بعض هي تتمنى احتواء قوة داعش وليس القضاء عليه بحيث يكون كافيا للضغط على خصومها في المنطقة.اذا كانت ايران او الرئيس السوري او الوجود الروسي وهي لديها حساب اخر في معركة الموصل فهي تتمنى بقدر ما تتمنى في احتواء داعش ..تتمنى ان يختفي هذا التنظيم من الموصل ويتحول الى الرقة بحيث يحول الرقة وحلب وسوريا يحولها الي افغانستان ثانية تستنزف خصمه الاساسي هناك وهم الروس وهو ما يخيف الروس بشدة ويجعلهم يقفون على اصابع اقدامهم وهذه الحسابات المعقدة هى التي تعطي داعش مزيد من الحياة في العراق وسوريا ومن المؤكد انه الى النهاية ومن غير المؤكد الى ماذا ستفضي كل هذه المصالح المتضاربة بين كل دول الاقليموالى ماذا ستؤول الاوضاع بالمنطقة العربية والشرق الاوسط في رئيس امريكي جديد لا خبرة سياسية لديه.

مما قد يجعل الصراع يستمر وتنبثق هناك قوى جديدة او قد يستعيد الروس مجدهم مجدداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.