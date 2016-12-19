– December 19, 2016

الدعويان المدنية والجزائية وكيفية إنقضائهما – سداد عماد العسكري

الدعوى المدنية‮ : ‬والمقصود هنا ليس كل دعوى مدنية بل أقامة الدعوى المدنية عن ضرر مادي‮ ‬أو أدبي‮ ‬ناشيء عن جريمة بحيث أن لم تكن الجريمة لا‮ ‬يكون هناك ضرر وكما وردت بالمادتين‮ ‬10‮-‬ 29 من القانون‮ ‬،‮ ‬كما أن أقامة تلك الدعوى المدنية لا بد أن تتوافر لها روط لهذا الضرر ليكون محلا لأقامة الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة‮ :‬

1‮-‬ الضرر ناشيء عن جريمة‮ ‬

2‮-‬ أما أن‮ ‬يكون الضرر ماديا أو‮ ‬يكون معنويا‮ ‬

3‮-‬ أن‮ ‬يكون الضرر قد أصاب المتضرر شخصيا‮ ‬

4‮-‬ أن‮ ‬يكون الضرر مباشرا وليس إحتماليا‮ ‬

5‮-‬ أن‮ ‬يكون هذا الضرر معينا أو قابلا للتعيين‮ ‬

6‮-‬ أن‮ ‬يكون هذا الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة‮ ‬

وحسب الأصل فأن الدعوى الجزائية تقام أمام محاكم الجزائية‮ ( ‬قانون أصول المرافعات الجزائية‮)‬

والدعوى المدنية تقام أمام المحاكم المدنية‮ ( ‬قانون المرافعات المدنية‮ ) ‬وقد أعطى القانون الحق للمتضرر أن‮ ‬يقيم دعواه المدنية أما أما محكمة الجزائية أو المحكمة المدنية‮ ( ‬البداءة‮) ‬في‮ ‬حالة تضرره من جراء الجريمة‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬يحق للمحكمة المدنية النظر بالدعوى المدنية ما لم‮ ‬يتم حسمها من قبل المحكمة الجزائية‮ ‬،‮ ‬لأن تلك المحكمة هي‮ ‬منْ‮ ‬تحدد مرتكب الجريمة المسؤول عن التعويض

ولعل تبرير الاستثناء بجعل الدعوتيين معا‮ ‬،‮ ‬هو أن‮ : ‬

1‮-‬ مادام الضر ناشئ عن الجريمة فمحكمة الجزاء هي‮ ‬الأدرى بحجم الضرر‮ .‬

2‮-‬ لتسريع الإجراءات لأن الدعوى الجزائية تسمى بـ‮ (‬الدعوى الساخنة‮) ‬لسرعة حسم الدعوى بينما المحاكم المدنية فهي‮ ‬بطيئة‮ .‬

طرق انقضاء الدعوى الجزائية‮: ‬أن انقضاء الدعوى الجزائية‮ ‬يعني‮ ‬عدم جواز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ما لم‮ ‬ينص القانون على‮ ‬غير ذلك‮ ‬،‮ ‬وطرق أنقضاءها متنوعة‮ ‬،‮ ‬هي‮:‬

1‮-‬ قوة الشيء المحكوم فيه‮ : ‬وهو الطريق الاعتيادي‮ ‬لانقضاء الدعوى الجزائية أي‮ ‬أن الحكم قد صدر بحق المتهم وأكتسب الدرجة القطعية‮ ( ‬البتات‮) ‬بمعنى حاز على قوة الشيء المحكوم فيه وليس بالمقدور العودة مجددا لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة‮.‬

2‮-‬ وفاة المتهم‮ : ‬طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فإن وفاة المتهم‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى انقضاء الدعوى الجزائية في‮ ‬حالة عدم تحريكها قبل وفاته‮ ‬،‮ ‬أما في‮ ‬حالة تحريكها ووقعت الوفاة فيجب إيقاف الإجراءات المتخذة سواء كانت في‮ ‬مرحلة التحقيق أو المحاكمة جناية كانت أم جنحة أم مخالفة‮ ‬،‮ ‬أما إذا أكتسب الحكم الدرجة القطعية وحدثت الوفاة فعندئذ تنفذ الإحكام المتعلقة بالمصادرة أو الرد أو المصاريف‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬حالة أكثر من شخص متهم بالجريمة فأنها تنقضي‮ ‬عن الشخص المتوقي‮ ‬فقط وتسري‮ ‬الإجراءات أو الحكم على الآخرين‮ .‬

3‮-‬ العفو‮ : ‬إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت في‮ ‬مرحلة التحقيق أو المحاكمة فأن صدور العفو العام‮ ( ‬يصدر بقانون‮) ‬يوقف جميع الإجراءات نهائيا‮ ‬،‮ ‬غير أن المتضرر من الجريمة لهُ‮ ‬الحق في‮ ‬أقامة الدعوى المدنية‮ ‬،‮ ‬أما إذا صدر العفو العام بعد اكتساب الحكم درجة البتات فان العفو‮ ‬يسقط الحكم الصادر ومحو الإدانة وجميع العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية‮ ‬،‮ ‬أما العفو إذا صدر عن جزء من العقوبة فيعتبر‮ (‬عفو خاص‮ ) ‬وهو‮ (‬يصدر بمرسوم جمهوري‮) ‬كما أنهُ‮ ‬لا‮ ‬يترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية‮.‬

4‮-‬ إلغاء القانون الذي‮ ‬يعاقب على الجريمة‮ : ‬عندما‮ ‬يلغى قانون كان‮ ‬ينص على العقوبة صراحة بواسطة قانون آخر أو ضمنا على أثر نصوص جديدة تتعارض مع نص قديم عند ذلك فإن الدعوى الجزائية ليس بالمقدور مباشرتها طبقا للمبدأ القائل ؛ أن القانون الجديد‮ ‬يلغي‮ ‬العقوبة‮ ‬يكون واجب التطبيق على الوقائع حتى تلك المرتكبة قبل إصداره وهذا المبدأ الذي‮ ‬يقضي‮ ‬برجعية القانون الأصلح للمتهم‮ .‬

5‮-‬ التقادم‮ : ‬التقادم‮ ‬يعني‮ ‬مرور فترة زمنية معينة دون أن‮ ‬يباشر في‮ ‬التحقيق أو دون أن تنفذ العقوبة أي‮ ‬معناه لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فترة محددة من الزمن‮ ‬،‮ ‬فأن تلك الدعوى تنطفي‮ ‬بالتقادم وهو نوعان‮ :‬

آ‮- ‬التقادم المسقط للدعوى‮ : ‬وهو مضي‮ ‬مدة دون إلقاء القبض على المتهم لإجراء التحقيق ومحاكمته حسب الأصول المرعية‮ ‬،‮ ‬وهذا التقادم ذا طبيعة موضوعية فهو‮ ‬يسري‮ ‬بحق الفاعل والشريك ولكنهُ‮ ‬بالنسبة للشريك‮ ‬يبدأ سريان مدته إلى اليوم التالي‮ ‬الذي‮ ‬إرتكب فيه الفعل الأصلي‮ ‬أو كما‮ ‬يسمي‮ ‬الفعل الرئيسي‮ ‬،‮ ‬كما أن آثار أنقضاء الدعوى تنصرف إلى جميع المساهمين في‮ ‬الجريمة معلومين كانوا أم مجهولين‮ ‬،‮ ‬وسقوط الحق‮ ‬يكون أمام جهة قضائية‮ .‬

ب‮- ‬التقادم المسقط للعقوبة‮ : ‬إذا أصدرت المحكمة حكم بإدانة المتهم ولم‮ ‬ينفذ الحكم‮ ‬يسقط بمرور مدة من الزمن‮ ‬،‮ ‬وهذا التقادم ذا طبيعة شخصية‮ .‬

ومن الملاحظات على هذين التقادمين أن التقادم في‮ ‬الحالة الأولى‮ ‬يكون أقصر من الحالة الثانية لأن سقوط الحق في‮ ‬الدعوى‮ ‬يعني‮ ‬أن التهمة المسندة للمتهم ليست ثابتة وإنما هناك شك قد‮ ‬يتبين أثناء الإسناد للتهمة من الإدلة والوثائق وبالتالي‮ ‬يمكن إطلاق سراحه أو الأفراج عنهُ‮ ‬،‮ ‬لكن التقادم المسقط للعقوبة هو أنهُ‮ ‬قد ثتبت للمحكمة أن التهمة المسندة صحيحة وبالتالي‮ ‬لا بد من تنفيذ العقوبة وعليه تكون

فترة التقادم أطول‮ .‬

ولا بد من الأشارة‮ ‬،‮ ‬أن التقادم المسقط للجريمة في‮ ‬قانون الكمارك مدته ثلاث سنوات‮ ‬،‮ ‬أما قانون رعاية الأحداث رقم‮ ‬76 لسنة‮ ‬1983 في‮ ‬المادة‮ /‬70 منهُ‮ ‬ب‮ ‬15 سنة للجنايات و7 سنوات للجنح و3 سنوات للمخالفة‮ .‬

احتساب مدة التقادم‮ :‬

1‮-‬ الجرائم الوقتية‮ : ‬فأن التقادم‮ ‬يبدأ سريانه من اليوم التالي‮ ‬لليوم الذي‮ ‬وقعت فيه الجريمة والعبرة بيوم الأرتكاب بصرف النظر عن اليوم الذي‮ ‬تحققت فيه النتيجة‮.‬

2‮-‬ الجرائم المستمرة‮ : ‬إن سريان المدة‮ ‬يبدأ من اليوم التالي‮ ‬لليوم الذي‮ ‬تنتهي‮ ‬فيه الحالة الجنائية‮ .‬

3‮-‬ جرائم الأعتياد‮ : ‬فإن التقادم‮ ‬يسري‮ ‬بأنتهاء الفعل المكون لجريمة الاعتياد إذا كان القانون‮ ‬يتطلب تكرار الفعل مرتين مثلا من اليوم التالي‮ ‬لانتهاء الفعل الثاني‮ .‬

4‮-‬ الجرائم المركبة‮ : ‬هذا النوع من الجرائم‮ ‬يتكون عادة من عدة أفعال مادية فسريان المدة‮ ‬يبدأ احتسابه أعتبارا من اليوم التالي‮ ‬لأنتهاء أخر فعل أرتكبهُ‮ ‬الجاني‮ ‬وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المتتابعة التي‮ ‬يربطها‮ ‬غرض واحد‮ .‬

أنقطاع مدة التقادم‮ : ‬أن بعض الجرائم‮ ‬يصعب معها تحديد الوقت الذي‮ ‬حدثت فيه الجريمة لذلك فأن احتساب المدة‮ ‬يعود تقديره إلى القاضي‮ ‬المختص الذي‮ ‬عليه استجلاء ومعرفة الوقت الفعلي‮ ‬والتاريخ الحقيقي‮ ‬لوقوع الجريمة حتى‮ ‬يتسنى لهُ‮ ‬أحتساب مدة التقادم‮ ‬غير أن مدة التقادم قد تنقطع أما بتحريك الدعوى الجزائية من قبل الإدعاء العام أو المباشرة بالتحري‮ ‬أو التحقيق فيها أو المحاكمة أو استدعاء المتهم أو أستجوابه‮ ‬،‮ ‬غير أن أقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم المدنية لا‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى أنقطاع مدة التحاكم في‮ ‬الدعوى الجزائية‮ .‬

طرق الانقضاء الخاصة‮ :‬

التنازل‮ : ‬وهو تصرف إرادي‮ ‬صادر من الشخص للتخلي‮ ‬عن حقه المدني‮ ‬والجزائي‮ ‬،‮ ‬ويجوز التنازل عن الحق الشخصي‮ ‬لكن لا‮ ‬يجوز التنازل عن الحق العام‮ .‬

الصلح‮ : ‬وهو تسوية المنازعات والخلافات ما بين أطراف الدعوى بالطرق الودية‮ ‬،‮ ‬وقد عالجت المادة‮ ‬194و198 من القانون بقبول الصلح بقرار من قاضي‮ ‬التحقيق أو المحكمة إذا طلبهُ‮ ‬المجني‮ ‬عليه‮ ‬،‮ ‬أما إذا كان الجاني‮ ‬معاقب بالحبس مدة سنة أو أقل أو‮ ‬غرامة‮ ‬يقبل الصلح دون موافقة القاضي‮ .‬وإذ تقرر المحكمة إلغاء العقوبة وتقرر إخلاء سبيل المحكوم أو المحكومين وترسل أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز للمصادقة عليها‮ .‬ولا‮ ‬يجوز التراجع عن الصلح‮ .‬

انقضاء الدعوى المدنية‮:‬

انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة التي‮ ‬هي‮ ‬وسيلة تستطيع المدعي‮ ‬بالحق المدني‮ ‬حماية حقه للحصول على التعويض عن الضرر الخاص بأحد طرق الانقضاء العادية للدعاوي‮ ‬المدنية فهي‮ ‬تنقضي‮ ‬عند صدور حكم منفصل في‮ ‬الدعوى المدنية ويكتسب درجة البتات‮ ‬،‮ ‬كذلك تنقضي‮ ‬بطرق انقضاء الالتزامات العادية بالدفع‮ (‬سداد الدّين تجديد اتحاد الذمة‮ ) ‬وكما أنها تنقضي‮ ‬عن طريق ترك المدعي‮ ‬دعواه في‮ ‬طلب التعويض عن الضرر الذي‮ ‬أصابهُ‮ ‬،‮ ‬كما أنها تنقضي‮ ‬بالصلح أيضا كأن‮ ‬يتم الاتفاق بين المتضرر من الجريمة والجاني‮ ‬على قواعد المدنية وتكون المحكمة الجزائية هي‮ ‬منْ‮ ‬تنظر الدعوى الجزائية هي‮ ‬المختصة في‮ ‬الفصل بهذا الصلح‮ ‬،و تنقضي‮ ‬الدعوى المدنية بتنازل المدعي‮ ‬عن دعواه صراحة وضمنا‮ ‬،‮ ‬وكذلك التقادم‮ .‬