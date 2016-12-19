– December 19, 2016

أثر المحاصصة على السياسات التعليمية والتربوية – جاسم محمد هايس الحبچي

بالرجوع الى تجارب الامم التاريخية سنجد قضية التربية والتعليم قضية محورية وفي مقدمة اهتمامات هذه الامم حتى في اصعب الاوقات وهي الحروب والازمات التي كانت الشعوب والامم ، وهذا يؤكد لنا ان التربية والتعليم قضية مصيرية للامم التي تجارب تاريخية صعبة ولم تتخلى عن هذا القضية بل اعطتها ما تستحق من العناية والجهد والمال .

كما ان الدراسات الحديثة اكدت وبشكل لاشك فيه ان التربية والتعليم هي احد اركان النهوض الشامل للامم اضافة الى المفهوم الشامل للانماء والادارة العامة والقرار السياسي ، فكان المفهوم الشامل للتربية والتعليم حاضراً في التجارب الاممية الحديثة والمعاصرة والتي سجلت قفزات حضارية نوعية ناجحة .

وفي العراق اضافة الى الارث الحضاري الديني والتاريخي الذي يعطي التربية والتعليم اولوية في الحياة فان الواجب علينا مجاراة التجارب التاريخية الحديثة والمعاصرة للامم المتقدمة والاستفادة من هذه التجارب والتفاعل معها مع الحفاظ على خصوصياتنا الحضارية والدينية والتاريخية .

وكان من المفروض ان يشهد العراق نهضة حضارية علمية تربوية ملموسة في ظل النظام الجمهوري الديمقراطي بعد التغيير الذي حصل عام 2003 م .

الا ان هناك تحديات ومخاطر عديدة واجهت التربية والتعليم في العراق بعد عام 2003 وتشكل المحاصصة السياسية اهم هذه التحديات.

مفهوم وممارسة

المحاصصة السياسية مفهوم وممارسة ظهرت في العراق بعد عام 2003 والمقصود تقاسم السلطة وفق الاستحقاقات السياسية .

وبما ان الاحزاب والكتل السياسية هي مجموعات قومية ودينية وطائفية وعشائرية ، فقد تم تقسيم المناصب وفقا لهذا المفهوم .

واصبحت المناصب والاموال توزع بطريقة فنية ادارية حديثة على هذه الكتل والاحزاب والمجاميع ، وكان للتربية والتعليم حصته من هذا التقسيم ، اي انه اصبح خاضعاً لهذه المحاصصة .

وهكذا اصبحت اهم الوزارات وهي وزارتي التربية والتعليم العالي خاضعتان لهذا النظام ، ابتدءاً من اعلى الهرم وهو السلم الى اصغر وحدة ادارية. وفي كل انتخابات كانت كانت هذه الوزارات تصبح من حصة حزب او طائفة او قومية بعينها ويالتالي يتم توزيع باقي المناصب على افراد هذا الحزب او الطائفة .وقد كان لاخضاع قطاع التربية والتعليم عواقب وخيمة على الشعب العراقي أولاً وسمعة العراق ثانياً وبناءة كدولة ثالثا وتقدمه رابعاً .

وكان ذلك بسبب انتقال الامراض التي يعاني منها النظام السياسي العراقي الذي اعتمد نظام المحاصصة الى قطاعات التربية والتعليم.

ونستطيع ان نؤشر جملة من الامراض السياسية التي تم نقلها الى قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي واثرت بشكل مباشر على هذين القطاعين :

1- الاستيلاء على المناصب وفقاً للمحاصصة السياسية الحزبية وليس وفقاً للمعايير التربوية والعلمية .

2- تفشي ظاهرة الفساد الاداري التي تم نقلها من النظام السياسي الى قطاعي التربية والتعليم .

3- انتشار المحسوبية السياسية والطائفية في هذين القطاعين .

4- تحول الجامعات والكليات الى محافل للتنافس السياسي وتاثر الاجواء العلمية والتربوية بهذا التنافس .

5- فقدان الثقة بالادارات بسبب تبعياتها السياسية وظهور مشاكل ادارية واضحة بسبب عدم اعتماد الكفاءة الادارية والنزاهة والخبرة في اختيار المناصب .

6- تحول بعض الجامعات الى منظمات حزبية تتبع احزاب بعينها وتمثل مصالح هذه الاحزاب في الجامعات والمؤسسات الاخرى .

7- تاثر المستوى العلمي والاداء الاداري وتاخرهما بسبب التنافس السياسي .

8- تفشي ظاهرة الدكتاتورية الإدارية والعلمية بسبب الاسناد السياسي لهذه الادارات .

9- اهمال الجانب التربوي والعلمي بسبب موافقة جميع الاطراف على نظام المحاصصة ، وعدم محاسبة المقصرين .

التوصيات :

1- اخراج وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من نظام المحاصصة .

2- اخضاع وزارتي التعليم العالي والبحث والتربية الى نظام التكنوقراط من حيث الادارة والسياسة العامة للدولة .

3- اعادة هيكلة ادارات هاتين الوزارتين وباقي الجامعات والكليات والهيئات واخراج القيادات الادارية المسيسة منها .

4- اختيار ادارات جديدة وفقاً للسياقات والمعايير العالمية الادارية والعلمية.