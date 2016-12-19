– December 19, 2016

إعفاء المغتصب يعود لإرادة المغتصبة – طارق حرب

ذكرت بعض وسائل الاعلام يوم 2016/12/18 وسبقتها في ذلك اقوال في تونس ولبنان وتركيا بشأن الغاء الحكم الخاص باعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حالة زواجه من المغتصبة اي من وقعت عليها جريمة الاغتصاب واذا كانت قوانين كثير من الدول جاءت بالصيغة العامة المطلقة وبلا تخصيص وبلا قيود فان القانون العراقي حدد قيودا واشترط شروطا لتحقق الاعفاء وهذه تؤمن جدية الزواج بحيث لا يكون وسيلة لإفلات الجاني من العقوبة ويحفظ حقوق الانثى المغتصبة وعلى الشكل التالي :-

1- ان المادة (393) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قررت معاقبة من واقع انثى بغير رضاها بعقوبة تصل الى السجن المؤبد اي ان الاغتصاب هو المواقعة بغير الرضا والارادة وتم تشديد هذه العقوبة بامر تشريعي اصدره الحاكم الامريكي برايمر الى عقوبة السجن مدى الحياة بالامر التشريعي رقم (31) لسنة 2003 كذلك كان قد صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل برقم (234) في 2001/10/30 يقرر عقوبة الاعدام على هذه الجريمة وان تم ايقاف عقوبة الاعدام اي ان القانون عاقب باشد العقوبات مرتكب جريمة المواقعة بدون الرضا او بالاكراه او بلا ارادة وما يطلق عليه من انها جريمة الاغتصاب .

2- ان المادة (398) من قانون العقوبات لم تقرر العفو على مرتكب هذه الجريمة وانما قررت ايقاف تحريك الدعوى الجزائية وايقاف التحقيق فيها وايقاف تنفيذ الحكم في حالة صدور حكم اذا تم عقد زواج صحيح بين الجاني الذي ارتكب الاغتصاب وبين المجني عليه الانثى التي وقع عليها الاغتصاب بشروط عديدة منها :-

أ- ان يعقد زواج صحيح بين الجاني والمجني عليها اي لا بد ان تكون ارادة ورغبة الانثى المغتصبة واضحة في قبول الزواج من المغتصب لا سيما وان عقد الزواج الذي يعول عليه قانونا هو عقد الزواج امام المحكمة والذي يفترض به الرضا والارادة وتتوفر في عقد الزواج هذا الشروط المقررة للزواج الصحيح الواردة في المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وهذه الشروط هي الابرام امام المحكمة وتوفر الشروط الشرعية والقانونية كاكمال الثامنة عشرة من العمر وتوفر الاهلية وكمال العقل وان لا تكون الزوجة من المحرمات وتحقق الرضا والاختيار والارادة كذلك للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان يكون لها الحق في طلاق نفسها او ما يسمى ان تكون للزوجة العصمة فلقد منح هذا القانون الزوجة اثبات هذا الحق في عقد الزواج.

ب- ان يستمر الزواج لفترة تزيد على الثلاث سنوات فاذا حصل التفريق او الطلاق قبل انقضاء هذه المدة سيتم استئناف اتخاذ الاجراءات والتحقيق وتنفيذ الحكم مرة ثانية .

ج- يجوز انهاء عقد الزواج قبل انتهاء تلك المدة من قبل الزوجة ويتم استئناف اجراءات الدعوى والتحقيق وتنفيذ الحكم خاصة اذا كانت المعصومية بيدها .

ح- يجوز للزوج انهاء عقد الزواج ولا يترتب على ذلك استئناف اجراءات التحقيق او الحكم اذ كان الطلاق غير متعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه لان الطلاق الذي يكون بخطأ الزوج او سوء تصرفه يترتب عليه استئناف اجراءات التحقيق والحكم .

خ- وقد اعطى القانون للادعاء العام وليس للمجني عليها فقط ولكل ذي مصلحة تحريك الدعوى والتحقيق واستئناف الحكم اذا حصل الطلاق قبل مضي مدة ثلاث سنوات بالشكل الذي حددناه سابقا.

3- ان حكم ايقاف الاجراءات القانونية بحق المغتصب يكون لمصلحة المغتصبة في تدارك الضرر الحاصل بها لا سيما وان الاعفاء وايقاف الاجراءات بارادتها فلها قبول الزواج الذي يترتب عليه الايقاف ولها رفض الزواج الذي يترتب عليه استئناف الاجراءات والحكم بحق المغتصب .