– December 19, 2016

ما قاله فاضل ميراني – نوزاد حسن

في الحقيقة لم يزدني مقال فاضل ميراني معرفة بالاوضاع السياسية المقلقة التي يمر بها البلد لكن ما قدمته لي تلك المقالة هو انعاش نبض التشاؤم في اعماقي.نعم فاللغة التي كتب بها المقال تعكس اجواء صراع يقوم على اصوات التكاسر السياسي,ولي الاذرع على حد تعبير ميراني.انا هنا اتوقف عند هذه الصورة الفنية الصريحة وهي ان السياسة دخلت في مرحلة الصراع من اجل البقاء.اعود لاؤكد ان شمس الصراحة التي تكلم بها ميراني لا نجد لها مثيلا عند كثير من السياسيين الذين يكذبون على انفسهم حين يجعلون من اخطائهم مشاريع للنهضة.كانت كلمات المقال تنبهني بالم ان شيئا ما حصل فالمعارضة كما يقول الكاتب وقعت في مشاكل بحيث ضاع مستقبل البلد وحاضره.وفي الحقيقة كنت افكر منذ زمن عن الموعد الذي سيكتب فيه السياسيون اعترافاتهم حول كل ما حدث طيلة هذه الاعوام.القلة القليلة بدأت تصرح في الاعلام بان جيلا جديدا لا بد ان يدخل العمل السياسي بدل الجيل الذي فشل,ولم يحقق شيئا.كنت اتوقع ان قطرات الاعتراف بالفشل ستقود النسبة الكبرى من السياسيين الى تسجيل مشاعرهم عن هذه المرحلة.وجاءت كلمات ميراني لتعيدني الى انتظاري منذ اعوام,وهو ان اقرا من يتحدث عن السياسة بلغة الغابة.فالتكاسر قائم,ولي الاذرع مستمر.ومن المؤسف القول ان الصراع من اجل البقاء في غابات استراليا هو جزء طبيعة لا تعارض نفسها كما يحدث في السياسة التي تبدو كل دروبها مكتظة بفكرة المصلحة واللعب بمشاعر الجماهير.