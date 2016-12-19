– December 19, 2016

المدارس المزدوجة تقشف أم تبذير؟ – حسين علي الحمداني

في عز سنوات التقشف نجد هنالك إجراءات إدارية قمة في الإسراف والتبذير وتعكس رغبة حقيقية في استحداث مناصب وتجهيزات كان الأجدر أن تستثمر في جوانب أخرى بدل التوسع في العناوين الإدارية على حساب المصلحة العامة للبلد.

ولعل أكثر وزارة توسعت وتشعبت مسمياتها وزارة التربية في السنوات القليلة الماضية وهنا سنطرح الكثير من هذه النقاط في مجال التربية والتعليم وأبرزها عمليات شطر المدارس إي شطر إدارة المدرسة الواحدة إلى إدارتين منفصلتين في نفس البناية وهي عملية في ظاهرها محاولة تخفيف الأعباء عن المدرسة الأصلية عبر شطرها(بنين وبنات)أو(بنين – بنين)أو( بنات – بنات) إذا كانت المدرسة كبيرة وهذا التصور خاطئ جدا لأن ألأعباء ستزيد على المدرسة ألأصلية لأنها أي بناية المدرسة ستخسر(غرف)وقد تتحول بعض(الصفوف)إلى غير ما خصص لها بحكم وجود إدارتين في البناية الواحدة وكل إدارة عبارة عن ( فدرالية مستقلة) وبالتالي تخسر المدرسة الأصلية التي عليها أن توفر(غرفة إدارة مستقلة)للمدرسة الجديدة ،وغرفة مرسم وأخرى للمكتبة وثالثة مخزن وربما المرشد التربوي هو الآخر يطالب بغرفة مستقلة وفي نهاية المطاف تتقلص الصفوف الدراسية ويتحول بعضها لغرف إدارية ولعل هذا هو أحد أسباب وجود أكثر من 60 تلميذ وتلميذة في الصف الدراسي الواحد بسبب ضياع الكثير من الصفوف بتحويلها لغير الغرض المخصص لها.

ناهيك على إن شطر المدارس قد أضاف أعباء مالية كبيرة لميزانية الدولة عبر مناصب مدير ومعاون أو اثنين وموظفي خدمات وتأثيث ومخاطبات بريدية وغيرها من الأمور التي لا تغيب عن ذهن أي إداري يريد تقليص النفقات وتوزيع الملاكات الفائضة للمدارس الأخرى .مضافا لذلك كله المشاكل اليومية الناجمة من حالات التذمر من (المدرسة الأخرى)التي(لا تنظف)والمدرسة ألأخرى التي(لا تساعدنا)،وعلينا هنا ونحن في حالة تقشف كبير نطرح على وزارة التربية العراقية ان تعيد النظر بقرارات شطر المدارس التي تشغل بناية واحدة ما الجدوى التربوية والاقتصادية منها؟ إذا كان الهدف تقليل الجهد على الإدارة فإن هذا سبب لها متاعب جديدة ومشاكل كثيرة لا تحصى ولا تنتهي أما من الناحية الإدارية فإن هذا تبذير كبير سواء في الأموال أو في الطاقات وبدل أن نحتاج إلى 3 معلمين لغة إنكليزية لمدرسة قبل شطرها سنحتاج إلى 6 معلمين انكليزي بعد شطرها وهذا الحال ينطبق على الاختصاصات ألأخرى وبالتالي نجد وجود مدرسة وإن كانت مزدوجة على نفسها أفضل من وجود إدارتين في نفس البناية ونفس المرحلة الدراسية وبالتأكيد وجود إدارة واحدة مسؤولة عن دوامين مزدوجين أفضل بكثير من إدارتين ودائما نجد إن هنالك خلل كبير في المدارس التي تشغلها مدرستين من مرحلة واحدة.