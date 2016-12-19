– December 19, 2016

الميزان وكفتاه – فيصل العايش

القوانين يصنعها البشر استناداً الى معطيات تفرزها الاحوال الاجتامعية والاقتصادية، ويكون مفعولها لخدمة البشر انفسهم في وضع اللوائح الخاصة بالمعاملات الانسانية مثل الزواج والطلاق والميراث وعلاقات الفرد مع مجتمعه وبيئته وما يترتب على ذلك من علائق بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة وبين الافراد انفسهم، وتستند الكثير من القوانين اسس التشريعات الدينية والاعراف والتقاليد، وكل ذلك فيما يصب لخدمة الانسان وتقويم وجوده الحياتي والدنيوي.ولان القوانين الوضعية صناعة بشرية فهي ليست مقدسة، فكثيراً ما يتم اختراقها لمصلحة ما او يتم تعديلها واضافة بنود جديدة اليها او الغاء بعض موادها وفق نظرية لكل مقام مقال!، ولقد قال مونتسكيو المفكر الفرنسي الشهير قبل قرن من الزمان ان القانون مثل شبكة صيد الاسماك غير ان الاسماك الكبيرة سرعان ما تنفذ منها ولا تبقى عالقة بها الا الاسماك الصغيرة!.مسكينة الاسماك الصغيرة فلا هي تستطيع الافلات من افواه الاسماك الكبيرة التي تبتلعها ولا هي تستطيع الافلات من شبكات الصيد، اسماك تأكل اسماكاً وشباك تحيط بها من كل جانب لا تتيح لها فتحاتها الخروج لكي تنعم بالحياة رغم مخاطرها.الانسان اذن هو الذي يصنع القانون حسب مقاساته ورؤاه وهو الذي يطبقه على نفسه ومجتمعه، ولكم رأينا ممن ينبغي ان تطبق عليهم القوانين لجرائم اقترفوها ولكنهم احرار طلقاء وكم رأينا من الابرياء ممن تعفنت اجسادهم في السجون والمعتقلات وهم ابرياء مما نسب اليهم او اجبروا على يدونوا افادات غير صحيحة لاسباب كثيرة اهمها الخلاص من آلات التعذيب.ولكي يكون القانون قانوناً يسري على الجميع دون تدخلات العم والخال وابن الاخت فان ذلك يتطلب وعياً شاملاً من الاجهزة القضائية التي لها روادها واساتذتها ونحن من اوائل البلدان التي افتتحت فيها كليات الحقوق، ولا يتأسس هذا الوعي الا باحترام النظام القضائي الفعال الذي يساوي الجميع تحت خيمته، فالكل متساوون بتطبيق بنوده كأسنان المشط، لافرق بين هذا وذاك، او بين هؤلاء واولئك، لان العدل اساس الملك وكفتا الميزان ينبغي ان تبقى متعادلتين لا ان تجنح واحدة منها الى الاعلى والثانية الى الاسفل. ومرحى كل المرحى لكل قانوني يوازي بين الكفتين.