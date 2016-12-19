– December 19, 2016

إلى متى نضحي ؟- كريم السلطاني

لاندري كيف نتوصل الى جواب على سؤالنا الذي قصم ظهرنا مذ قرون.وهذا السؤال كم سألوه قبلنا لكن لااجابة واضحة له.اجيال تعاقبت والمحور نفسه والحال لم تغير ولو لمرة واحدة.هل هو القدر الذي رسم لنا هذا وجعلنا في تلك الصورة التي يراها كل من عاش في هذا الوطن أم ان الايام لها يد في ذلك لاتريدنا ان نستقر يوما من الايام .

ام هو فحوى ونتيجة السياسات في تلك المنطقة وفي البلد خاصة. اعوام مرت ونحن في تلك الحال بلد الحروب والجوع والتضحيات والدماء والظلم وعدم المساواة .نفتقر الى ابسط الاشياء بالرغم من خيرات الوطن الفيرة التي يتمناها القاصي والداني.برغم ماعندنا من الكثير من المؤهلات للازدهار والتقدم وبرغم العقول الفذه والمفكرين واصحاب الخبرة والمتعلمين .

هل ان السياسة والحكام هم البلاء هو سبب مل مانحن فيه من الم وفقر وحروب وعدم استقرار.ام ان كثرة الخيرات هي التي ادت الى ذلك وتكالب قوى الشر علينا .كل تلك الامور ادت الى وصولنا لهذا الخال المزري .لان هذا البلد مذ عقود لم يحظ بحاكم عادل ولاحكومة تستطيع ان تلبي رغبات الشعب وانتشال الو طن من الاوضاع المؤلمة والقاهرة التي اخذت منا ما اخذته منذ عقود من الازمنة ونحن نعطي الدم نعطي الارواح لكن مقابل كل ذلك الفقر والجهل والتردي الاضمحلال والتعسف والظلم وعدم المسؤولية والعيش المر.الا يحق لنا كشعب مثل باقي الشعوب ان ننعم بخيرات وثروات البلد .ان نكون شعباً مزدهراً متقدماً حضارياً .

مافعلته السياسات بنا هو نتاج ذلك ،السياسات الخاطئة التي لم تستند الى ابسط مقومات السياسة.حيث تفتقر الى الحنكة الساسية والى السياسي المتخصص والى الكفاءة التي تعتبر اهم معيار في البناء والتــــحكم العقلي الذي بدورة ان ينظر الى الازمات بعقلية وجدية وممارسة كل ماهو ينسجم مع المرحلة لكي تكون هناك رؤية جادة وناضجة من اجل الاستمرار في ديمومة التقدم والبناء ورسم خطط التقدم والقضاء على كل ماهو يؤدي الى القضاء على كل مظاهر التخلف والدمار واامعالحة الموضوعية للاحداث كذلك الى القضاء العادل الذي له كلمة الفصل في الكثير من الامور والذي بدوره يرسم الصورة المستقبلية للبلد.