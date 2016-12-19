– December 19, 2016

السياسي والأخلاقي – عبدالكريم يحيى الزيباري

شيئان يملآن قلبي فخراً وبَهجةً وقَدَاسَة، يتجددان ويتلألآن كلما أمعنتُ التأمل فيهما: السماء ذات البروج فوقي، والقانون الأخلاقي في صدري. هذا كانط أما تشرشل شريف لندن، المتبرِّئ من الصداقات المائل إلى مصلحته كجزء رئيس من مصلحة مواطنيه، ما الفرق؟ فالفعل السياسي ينطلق من الانفعالات الشريرة الشره والغضب والحسد والحقد والطمع والشبق والغرور…الخ، والأرض الخصبة لكل الانفعالات الشريرة حب الذات، للتمويه يسمونه حُبُّ الوطن عند الضرورة، وحبُّ الذات كرة منفوخة بهواء الروائح الكريهة، حتى لو أنَّ أحداً لم يثقبها، فإنَّها سرعان ما تنفجر!

هل الفعل الأخلاقي هو الالتزام بالقواعد الخاصة لطائفته أو قوميته أو عشيرته؟ قيل لأبي جهل: كيف تركت محمداً يخرج من مكة؟ لماذا لم تقتحموا عليه داره، فأجابَ بفخر: وتقول العرب عمرو بن هشام روَّعَ بنات محمد وهتكَ حُرْمَةَ بيته! وفي صحيح مسلم، أرادَ الصحابة قتل المنافق ابن أبي سلول، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)، فكيف بالرجل يقتل جيرانه ويطردهم ويُفجِّر بيوتهم وينتهك حرماتهم، وفي مسند الإمام أحمد والمستدرك على الصحيحين (قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ : امْرَأَةٌ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : ” لا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ فِي النَّارِ). وحسن الجوار مبدأ مهجور من مبادئ السياسة الدولية! وفي نهج البلاغة(يا حارث، إنك نظرت تحتك، ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله) مَنْ عرف الحق عرف الله، فالحق هو الله، والحق لا يدور مع الرجال، بل الرجال تدور مع الحق، وكثير الناس لا يقبل الحق إلا من طائفته أو قوميته، وهذا وصف اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) البقرة: 89 ما عرفوا من الحق، هذه المعرفة التي طالما افتخروا بها، وأعلنوا انتظار ظهورها، فلما ظهرت من غيرهم أنكروها كفراً وعِناداً وتعصبا للطائفة، لأنَّهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي ينتمون إليها، مع إنَّ الله والأنبياء وأئمة الهدى فرضوا اتباع الحق على إطلاقه، دونما تعيين شخصٍ أو قومية أو طائفة! كذلك قريش (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)الأنعام: 33 عن أبي يزيد المدني.

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه، قال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ !

فقال : والله إني أعلم إنه لَنبي، ولكن متى كُنا لبني عبد مناف تبعا؟

فاعتراض المتعصبين على الرجال لا على الحق، والعقول الصغيرة تفكر في الشخصيات، والمتوسطة في الأحداث، والكبيرة في الأفكار. (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) الزخرف: 31. يقصدون الوليد بن المغيرة من مكة وعمرو بن عمير من الطائف.

الفعل الأخلاقي يريد الخير دوماً، ويفعلُ الخير دوماً.

الفعل السياسي يريد الخير دوماً ويفعل الشرَّ دوما، متكئاً على غايات زائفة لتبرير الوسائل الشريرة! هل يوجد تضاد بين الفعل السياسي والفعل الأخلاقي؟

إذا كان لا يوجد تضاد، فلماذا تتناقض أقوال الساسة؟ ما هو هدف الفعل السياسي؟ تمكين المواطنين من تحصيل السعادة، مع الالتزام بالمساواة في توفير الفرص.

ما هو هدف الفعل الأخلاقي؟ تحقيق الذات الإنسانية، باعتبار ما لهذه الذات من كَرامة أصيلة مستقلة بذاتها، عن كلِّ ما هو خارجها من مال أو جاه أو علم أو أيَّ وصفٍ خارجيٍّ آخر، وهذه الكرامة مقصودة في قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) الإسراء: 70. و(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) غافر: 64 و(لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم) التين : 4.التكريم بالصَلاح والقانون الأخلاقي، ولو كان الكَرمُ بالمال لكان قارون أشرف، ولو كان بالملك لكان فرعون أشرف ولويس السادس عشر أفضل من فولتـــــير، ونابليون الثالث أفضل من فيكتور هوغو، والمأمون أفضل من صهره علي الرضا، ولو كان بالجاه لكان هامان أشرف، ولو كان بالنسب، لكان ابن نوح العاصي أفضل من أخوتهِ، وأبو لهب أشرف من سلمان وبلال وصهيب، وإبليس أشرف من أبينا آدم.

ذكر ابن العديم في كتابهِ (الحلب في تاريخ حلب) يقول (وتولى لؤلؤ تدبير مملكته، وجرى على قاعدته في سوء التدبير. وكاتبَ لؤلؤ أتابك طغتكين وغيـــــره يستدعونهم إلى حلب لدفع الفرنج عنها فلم يجب أحد منهم إلى ذلك.

ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغب فيها، ولا يمكنه ذب الفرنج عنها، وكان السبب في ذلك أن المقدمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ما هم فيه.

ونزلت العساكر السلطانية أرض شيزر، وجعل يؤخر الفرنج عن اللقاء خوفاً من الفرنج أن يكسروا العساكر السلطانية فيأخذوا الشام جميعه، أو ينكسروا فتستولي العساكر السلطانية على ما في يده). أو على ما تحته من كرسي السلطة والجاه!