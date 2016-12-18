 القوات الخاصة الأردنية تقتحم قلعة وتحرر سائحين

– December 18, 2016

سبعة قتلى بينهم سائحة كندية في هجوم على مركز أمني في الكرك

عمان – الزمان – ا ف ب

قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن الأردنية حررت سائحين حوصروا داخل قلعة أثرية اليوم الأحد بعد اقتحامها حيث لاذ بها مسلحون عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقالت مصادر ان القوات الخاصة الاردنية اقتحمتالمكان .

وأضافت المصادر أن امرأة كندية ومدنيين اثنين آخرين وأربعة ضباط شرطة قتلوا في تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن. ونقل 29 شخصا آخرين على الأقل إلى المستشفى بينهم إصابات خطيرة. ويعد الاردن البلد الاكثر ترشحا للتأثر من تداعيات معركتي حلب والموصل في المدة القريبة .

و قتل سبعة اشخاص بينهم رجال أمن وسائحة كندية في هجوم شنه مسلحون مجهولون الاحد على مركز أمني ودوريات للشرطة في الكرك جنوب الاردن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان ان «عدد الشهداء جراء احداث الكرك (118 كلم جنوب عمان) الاحد ارتفع الى ستة شهداء منهم اربعة من رجال الامن العام ومواطنان اضافة الى وفاة سائحة كندية».

واضافت انه نتج عن الهجوم الذي وقع على مركز أمن المدينة ودوريات للشرطة «عدد من الاصابات من رجال الامن العام والمارة اسعفوا للمستشفى للعلاج». وقدر البيان عدد مطلقي النار ب»خمسة او ستة مسلحين»، مشيرا الى انهم تحصنوا في قلعة الكرك وان القوات الامنية تحاصرهم.

وقال «جرى على الفور تطويق القلعة والمنطقة المحيطة من قبل رجال الامن العام وقوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى (…) وان العملية ما زالت جارية لغاية الان». وبحسب البيان فان «احدى دوريات الامن العام العاملة في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك تبلغت ظهر هذا اليوم بوجود حريق في احد المنازل وفور وصولهم للمكان تعرض طاقم الدورية لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجهولين كانوا داخله ونتج عن الحادثةاصابة رجلي امن عام ولاذ مطلقو النار بالفرار بواسطة احدى المركبات». واضاف «بعدها بفترة وجيزة اطلق مجهولون عدة عيارات نارية باتجاه احدى الدوريات العاملة ايضا في محافظة الكرك ولم تقع اصابات تذكر حينها، ليرد بعد ذلك بلاغ اخر حول قيام مجهولين باطلاق عيارات نارية من داخل قلعة الكرك باتجاه مركز امنالمدينة في محافظة الكرك».

– لا رهائن – من جهته، اكد مصدر امني اردني، فضل عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس «عدم وجود أي رهائن في القلعة التي يتحصن بها المسلحون». وقال المصدر ان «ما حدث ان بعض المتواجدين في الطابق السفلي من القلعة خافوا الخروج نتيجة تبادل اطلاق النار بين المسلحين والاجهزة الامنية».

واشار الى ان «قوات خاصة تحاصر المسلحين داخل القلعة».

وكان مصدر امني اردني، فضل عدم كشف هويته، قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان خمسة اشخاص بينهم سائحة كندية قتلوا في هجوم الكرك واصيب آخرون.

واضاف ان «تسعة اخرين بينهم عناصر من الشرطة اصيبوا في الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على مركز أمن مدينة الكرك وبعض دوريات الشرطة».

واكد ان «الاجهزة الامنية لاحقت المسلحين الذي تحصنوا في قلعة الكرك»، مشيرا الى «ارسال تعزيزات أمنية الى مكان الحادث» .

وكان رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اكد ان الاجهزة الامنية الاردنية تطارد عشرة مسلحين من مطلقي النار.

وقال الملقي في تصريحات امام مجلس النواب ان «القوات الخاصة والدرك يحاصرون عشرة مسلحين من الخارجين عن القانون مطلقي النار في قلعة الكرك».

ويشارك الاردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.

والكرك هي مسقط رأس الطيار الاردني معاذ الكساسبة الذي اسقط تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف طائرته التي كانت تقصف الجهاديين في الرقة شمال سوريا قبل ان يبث في شباط/فبراير 2015 تسجيل فيديو على الانترنت يظهر عملية احراقه حيا فيقفص.

وقتل سبعة اشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موقعا عسكريا اردنيا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا، في 21 حزيران/يونيو الماضي.