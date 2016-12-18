بيان الخليجى حول قطر والفراولة يصعّدان الأزمة المصرية السعودية 

– December 18, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ل (الزمان) ان بيان الامين العام لمجلس التعاون الخليجى د / عبد اللطيف راشد الزيانى حول رفض دول مجلس التعاون الخليجى الزج باسم قطر فى حادث تفجير الكنيسة المرقسية قد زاد من حدة التوتر فى العلاقات بين مصر والسعودية، حيث اعتبرت مصر ان هذا البيان يعكس وجهة النظر السعودية تجاه التجاوزات القطرية فى حق مصر واستخدامها قناة الجزيره كوسيله لتحريض الراى العام ضد النظام المصرى . فيما اعتبر د / حسن ابو طالب رئيس مركز دراسات الاهرام ان الموقف السعودي الحالى تجاه مصر بفرض عقوبات على مصر لعدم انصياعها لتوجهات السياسة السعودية لم يحدث من قبل فى تاريخ العلاقات المصرية السعودية ،حتى حينما قطعت السعودية علاقاتها مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد حيث زاد الملك فهد من معوناته الاقتصاديه الى مصر ووصف ابو طالب القيادة السعودية الحالية بالمندفعة .

فى السياق ذاته قررت السعودية حظر دخول فاكهة الفراولة الى مصر، وبررت السعودية هذا الاجراء بانه اجراء احترازى بعد تردد انباء عن وجود فيروس كبدي وبائي بالفراولة المصرية رغم ان الاختبارات اكدت خلوها من هذا الفيروس . فى المقابل اكد عدد من الخبراء ان السعودية لها أن سحب ودائعها من مصر ان ارادت ذلك وقالت د / امانى البرى المدرس بقسم ادارة الاعمال بكلية التجارة انه اذا طلبت السعودية رد ودائعها فانها سوف تحصل على الودائع بدون فوائد الا انها استبعدت لجوء السعودية باللجوء الى هذا الاجراء وطالبت برى بعدم اللجوء الى رد فعل عنيف اذا حدث ذلك حتى لا يؤدى ذلك الى خسارة المملكة لان العلاقات بين البلدين ممتدة وطويله كشف مصدر امنى للزمان ان اجهزة الامن بدات فى مراجعة ملفات العائدين من قطر وتركيا والسودان والعراق تحسبا لتجنيد تلك العناصر من جانب الجماعات الارهابية خاصة بعد ان رصدت قوات الامن مشاركة العديد ممن عادوا الى مصر من تلك البلاد فى العمليات الارهابية الاخيرة .