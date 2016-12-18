 فيتو روسي ضد قرار لنشر مراقبين في حلب واتفاق بين المعارضة ودمشق لإجلاء قريتين

– December 18, 2016

خبير لـ (الزمان): إعمار حلب يحتاج سبعين مليار دولار على عشرين سنة

نيويورك – مرسي ابو طوق – بيروت – الزمان

اكد السفير الروسي في الامم المتحدة الاحد ان بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب ارسال مراقبين للاشراف على عملية اجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية.

وقال فيتالي تشوركين «لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لانه كارثة».

ويتوقع ان يجتمع مجلس الامن للتصويت على هذا القرار في الساعة 11,00 (16,00 ت غ).وتوصلت المعارضة السورية إلى اتفاق مع الحكومة الأحد لاستئناف عمليات الإجلاء من شرق حلب مقابل إجلاء سكان من قريتين شيعيتين تحاصرهما قواتالمعارضة.

وقالت قناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن حافلات وصلت مع سيارات الهلال الأحمر إلى مدخل قريتي الفوعة وكفريا السوريتين المحاصرتين بعد وقت قليل من الإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد.

واضاف تشوركين ان روسيا، الحليفة الرئيسية للنظام السوري، ستقترح مشروعها الخاص لنشر مراقبين في حلب ولكن من دون ان يدلي بتفاصيل.

ويقترح المشروع الفرنسي ان يعمل الامين العام بان كي مون سريعا على نشر طاقم انساني اممي في حلب موجود اصلا في سوريا «للسهر في شكل ملائم ومحايد ومباشر» على «اجلاء المحاصرين في حلب».

وبدأت عشرات الحافلات الاحد بدخول آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تمهيدا لاستئناف عمليات اجلاء الاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين الذين ينتظرون منذ الجمعة وسط البرد والجوع.

فيما تعرضت عشرون حافلة مخصصة لاجلاء سكان من بلدتين مواليتين لقوات النظام في شمال غرب سوريا للاعتداء والحرق، لكن ذلك لن يعوق استكمال تطبيق اتفاق لخروج المدنيين المحاصرين في مدينة حلب، وفق ما اكد مصدر عسكري سوري .

وكانت هذه الحافلات تنتظر اشارة للدخول الى بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية، والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة ادلب بموجب اتفاق روسي تركي ايراني يتضمن كذلك اجلاء الاف المحاصرين من قوات النظام في مدينة حلب

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية على اطراف البلدتين نحو عشرين مسلحا وهم يهاجمون عددا من الحافلات قبل دخولها الى البلدتين لاجلاء السكان.

وقال انهم عملوا على انزال السائقين قبل اقدامهم على اطلاق النار على عشرين حافلة وعلى خزانات الوقود ما ادى الى احتراقها بالكامل.

ووقع الاعتداء بعد دخول خمس حافلات اخرى الى البلدتين.

ونفى مصدر عسكري سوري لفرانس برس ان يكون للاعتداء تأثير على تنفيذ اتفاق الاجلاء.».

واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى خلافات بين حركة احرار الشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) بشأن عملية الاجلاء.

واوضح مدير مدينة حلب التابع لمجلس المدينة نديم رحمون «هناك تقييم اولي للاضرار في كامل مدينة حلب يفيد بتضرر اكثر من خمسين في المئة» من الابنية والبنى التحتية مضيفا ان «التقييم الدقيق لا يمكن (تحقيقه) الا عندما نقوم بتغطية كل احياءالمدينة».

واعتبر ان هذه التقديرات تمثل «النسبة المتفائلة للاضرار». وقال خبير اقتصادي سوري لمراسل الزمان ان اعدة بناء وخدمات حلب يحتاج الى سبعين مليار دولار وهي مبالغ لا يمكن توفيرها قبل عشرين سنة فيما لو تم تخصيص صندوق دولي لاعمار حلب .

وبحسب رحمون، فإن التقييم الاولي للاحياء التي استعادها الجيش «شمل البنى التحتية بشكل كامل بنسبة تزيد على سبعين في المئة».

واوضح ان «الاضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات الادارية والمدارس تختلف من منطقة الى اخرى، اذ تخطت نسبة الضرر السبعين في المئة في بعض الاحياء ووصلت الى خمسين في المئة في احياء اخرى».

وطال الدمار مواقع تعود الى سبعة آلاف عام، بينها الجامع الاموي الذي تدمرت مئذنته العائدة الى القرن الحادي عشر. وطالت الاضرار ايضا قلعة حلب التاريخية رغم احتفاظ الجيش بسيطرته عليها.