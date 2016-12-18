زيارة مفاجئة لموفد بوتين الى ايران لتنسيق الإجتماع الثلاثي

– December 18, 2016

الأمين العام للأطلسي يدافع عن قرار الحلف عدم التدخل في سوريا

طهران – برلين – الزمان

بحث الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا مع مسؤولين ايرانيين في طهران الاحد الوضع في حلب والتنسيق العسكري والسياسي بين البلدين في سوريا، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية. وقالت وكالة الانباء «مهر» ان الكسندر لافرينتييف عرض خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا، موقف روسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد، في «تعزيز التعاون العسكري والامني والسياسي في سوريا». وقالت مصادر ايرانية ان الزيارة على صلةوثيقة بما اعلنته وزارة الخارجية الايرانية امس حول ان وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا قدموا لاسبوع موعد اجتماعهم في موسكو لبحث الوضع في سوريا بحيث سيعقد الثلاثاء 20 كانون الاول/ديسمبر. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ارنا عن بيان للخارجية ان وزيري الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف بحثا «الوضع في سوريا وتم الاتفاق على تقديم الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا الى هذا الثلاثاء20 كانون الاول/ديسمبر». وكانت انقرة اعلنت ان الاجتماع سيعقد في 27 كانون الاول/ديسمبر.

وبدأت عشرات الحافلات دخول اخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب السورية الاحد تمهيدا لاستئناف عمليات اجلاء الالاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين. وتزامن ذلك مع دخول حافلات الى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة ادلب المجاورة، تمهيدا لاجلاء اربعة الاف شخص منهما.

وقال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني خلال لقاء مع الموفد الروسي ان «تحرير حلب ياتي نتيجة المبادرة المشتركة لايران وروسيا وسوريا والمقاومة»، في اشارة الى حزب الله اللبناني.

واضاف ان «تحرير حلب يكشف سياسة الغرب وحلفائه الاقليميين ودعمهم للمجموعات الارهابية».

واكد منسق التحركات السياسية والعسكرية والامنية بين ايران وروسيا وسوريا «في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سوريا من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لادارة الوضع».

واتهم شمخاني «وسائل اعلام غربية وعربية وعبرية بنشر انباء كاذبة حول الخسائر البشرية في حلب والتزام الصمت حيال ضرورة اجلاء الجرحى والمسنين من الفوعة وكفريا (البلدتان الشيعيتان في محافظة ادلب) المحاصرتين من قبل الارهابيين».

من جهته دافع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الاحد عن قرار الحلف الامتناع عن التدخل في الحرب الجارية في سوريا، مؤكدا ان القيام بذلك سيزيد الامور سوءا.

وتشارك كافة دول حلف الاطلسي ال 28 في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، ولكنها لا تشارك بشكل مباشر في النزاع السوري.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة بيلد ام سونتاغ «نشهد كارثة انسانية مروعة في سوريا. في بعض الاحيان يكون صائبا نشر قوات عسكرية مثلما حدث في افغانستان».

واضاف «لكن في بعض الحالات فان اضرار عملية عسكرية تكون اكثر من فائدتها. فيما يتعلق في سوريا، خلص شركاء الحلف الى استنتاج مفاده ان نشر قوات عسكرية لن يؤدي سوى الى مزيد من السوء في وضع رهيب بالفعل»، اي اكثر سوءا مما هوعليه.

وبحسب ستولتنبرغ «كنا سنخاطر بتحويله الى صراع اقليمي اكبر. او موت المزيد من الابرياء. نشر قوات عسكرية ليس دائما الحل».

وتعرضت العواصم الغربية الى انتقادات بسبب فشلها في وقف ما يحدث في سوريا.