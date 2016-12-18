وفاة مبتكر مناورة هيمليك 

– December 18, 2016

واشنطن – (رويترز) – توفي الطبيب الأمريكي هنري هيمليك الذي ابتكر أسلوبا ينسب إليه الفضل في إنقاذ آلاف ضحايا الاختناق امس عن 96 عاما.

وقالت عائلته في بيان إن هيمليك الذي ابتكر تقنية لإنقاذ حياة المصابين بالاختناق أثناء تناول الطعام من خلال إخراج الطعام من مجرى الهواء توفي في مستشفى كريست في سينسيناتي متأثرا بأزمة قلبية حادة تعرض لها يوم الاثنين.

كان هيمليك قد قال إن الأسلوب الذي ابتكره وأطلق عليه اسم «مناورة هيمليك» على اسمه أنقذ أكثر من 100 ألف شخص. وقال إنه استخدم هذه الطريقة بنفسه في مايو أيار لإنقاذ حياة زميلة له في دار للمسنين يقيم فيها في سينسيناتي.

وفكر هيمليك في هذه التقنية في 1974 بعد أن قرأ عن ارتفاع معدل الوفيات في المطاعم والذي نسب أولا لأزمات قلبية لكن اكتشف لاحقا أنه بسبب إصابة رواد المطاعم باختناق أثناء تناول الطعام.

ويمكن لأي شخص عادي أن يكون بطلا باستخدام «مناورة هيمليك» فهي لا تتطلب أي معدات أو قوة كبيرة وتحتاج إلى الحد الأدنى من التدريب.