إدانة فرنسيين بشراء لوحات لبيكاسو بشكل غير قانوني

– December 18, 2016

آكس أون بروفانس (فرنسا) -(رويترز) – أ دين كهربائي فرنسي مسن وزوجته بشراء المئات من أعمال الفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو بشكل غير قانوني والاحتفاظ بها في مرأب منزلهما لقرابة 40 عاما.

وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة آكس أون بروفانس بجنوب فرنسا حكمها بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ على بيير لو جونيك وزوجته دانييل كما أمرتهما بإعادة الأعمال الفنية لورثة بيكاسو الذي أمضى معظم حياته في فرنسا ودفع المصاريفالقانونية.

وكان لو جونيك قام بأعمال كهربائية في منزل جاكلين زوجة بيكاسو الأخيرة في أوائل السبعينيات. وبذلك تكون المحكمة أيدت حكما سابقا لتنهي ستة أعوام من المشاحنات القانونية التي بدأت عندما كشف لو جونيك وزوجته عن اللوحات والأعمال الفنية الأخرى ومجموعها 180 عملا فنيا بالإضافة إلى كتاب يحتوي على 91 صورة بين عامي 2009 و2010لتوثيقها مما أخرج هذه الأعمال للنور. وقال الادعاء إن قيمة الأعمال الفنية التي كان الزوجان الفرنسيان يحتفظان بها في صندوق بمرأب منزلهما تتراوح بين 60 مليونا ومئة مليون يورو (63 مليونا و105 ملايين دولار).

وكان لو جونيك (77 عاما) يعمل لسنوات طويلة في فيلا بيكاسو وزوجته ببلدة موجان على ساحل الريفييرا الفرنسي وقال في المحكمة إن جاكلين بيكاسو أعطته الأعمال الفنية بعد وفاة زوجها عن 91 عاما في عام 1973 الأمر الذي أثار خلافا بين جاكلينوكلود ابن زوجها.

ورحب جان جاك نوير محامي كلود بحكم المحكمة وقال للصحفيين إن الأعمال الفنية في حالة جيدة رغم مرور نحو أربعة عقود على تخزينها.