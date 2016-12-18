– December 18, 2016

بالمئة من دعاوى خيانة الأمانة يرفعها الأزواج على النساء وباحثة لـ (الزمان):

الضغوط النفسية والحروب تفاقم مشاكل الأسر العراقية

بغداد ـ شيماء عادل

عزت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية زيادة تبادل الاتهامات داخل افراد الاسرة وزيادة المشكلات الاسرية وتفاقمها الى الضغط النفسي والاقتصادي والظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، مشيرة الى ضرورة معالجة الظاهرة قبل استفحالها.وقالت العطية لـ (الزمان) امس ان (الظروف الصعبة التي مرت بها الاسر العراقية منذ ثمانينات القرن الماضي والحروب، ادت الى تأثيرات سلبية في السلوكيات واصبح الفرد لا يتحمل اعذار المقابل مما ادى الى تدهور الحالة النفسية وانعدام طرق التفاهم ، فيما بين افراد الاسرة الواحدة وتشنج العلاقة مع الاخرين)، مبينة انه (في حالة كون الانسان يشعر ان كل اموره مشبعة سينعكس ايجابا على سلوكه اما العكس فيؤدي الى افراغ غضبه على الاسرة والزوجة وتبادل الاتهامات فيما بينهم مما يؤدي الى تفكك الاسر وتفاقم حالات الطلاق وهجرة الشباب وانخراط بعض الصبية في صفوف المنظمات الارهابية وعصابات الجريمة بسبب الحرمان)، داعية الى (الاهتمام بالشباب وتاهيل الاسر من خلال الاستعانة بالباحثين الاجتماعيين واعادة المناهج التربوية بالشكل الذي يسهم في اعادة الاستقرار الى الاسر).وكانت محكمة العنف الاسري التابعة لمجلس القضاء الاعلى قد اكدت أن عدداً من الخلافات العائلية البسيطة باتت تتحول إلى اتهامات للسرقة داخل نطاق البيت الواحد وأن 80 بالمئة من شكاوى خيانة الامانة بين الزوجين يحركها الرجال.وقالت القاضية خالدة كولي في بيان امس ان (المحكمة مختصة بنظر دعاوى خيانة الأمانة إذا ما كانت بين الأزواج)، ملفتة إلى أن (دعاوى خيانة الأمانة عالجتها المادة 453 من قانون العقوبات العراقي).وأضافت كولي أن (أحكام المادة الثالثة الأصولية نصت على أنه في حال حدوث خيانة الأمانة بين الأزواج فأن دعوى يفترض أن تحرك من المجنى عليه وتغلق حال حصول الصلح بين الطرفين وغالبا ما تتعلق خيانة الأمانة بالمبالغ المالية المودعة عند احد الزوجين).واشارت كولي إلى أن (النص القانوني لم يضع أيّ مقدار معين للمال وإنما تركه مطلقاً).ونوهت الى أن (الزوجة حين تأخذ الأموال من اجل إتمام مسؤوليات البيت والأسرة تختلف عن اخذ أموال كبيرة قد تكون زائدة عن احتياجات البيت والأسرة ولكل قضية ظروفها كما ان المبلغ المالي يحدد اذا كانت الزوجة قد تجاوزت حق الإنفاق من عدمه وتستثنى من ذلك الحالات المرضية التي تتطلب إنفاقا اكبر).

واوضحت كولي ان (للزوجة حق النفقة على زوجها حسب الشرع والقانون)، مستدركة ان (النفقة تختلف عن الأمانة لان الاخيرة شيء محدد وتكون الزوجة على علم به لكن الامانة يجب ان تعود كما هي دون نقصان).موضحة ان (الامانة لا تقتصر على الاموال فقط وإنما ممكن أن تكون أموالا منقولة مثل السيارات او غيرها).وذكرت كولي (في القانون يفترض ان يكون هناك استقلال للذمة المالية بين الأزواج ولكن طبيعة الأسرة وطبيعة التعامل بين الأزواج والمتطلبات المالية تحتم المساعدة والمشاركة بينهم)، مشيرة الى ان (العلاقات الأسرية لا يمكن النظر إليها من منظور واحد إذ أن لكل اسرة ظرفها وطبيعتها).وبشان استيلاء الرجل على أموال زوجته دون رضاها اكدت كولي أن (الموضوع لا يختلف قانونا عن خيانة الأمانة من قبل الزوجة).مبينة أن (المحكمة لا تعذر الزوج في حال اخذ أموالا من زوجته بحجة انه احتاجها لأمر ما وانما تعده خيانة أمانة). واضافت كولي ان (عقوبات خيانة الأمانة هي جنحة حيث يعاقب مرتكبها بالحبس او الغرامة). وقالت ان (كثيرا من دعاوى خيانة الأمانة لها أوجه كالدين والاقتراض كأن تعطي الزوجة مخشلاتها الذهبية الى الزوج او تمنحه أموالا على شكل دين على امل ارجاعها ولكنه يتنصل من وعده).

ويشير نائب المدعي العام عمر عادل في تصريح امس الى أن (الأمانة ممكن ان تتضمن أولاداً او أشخاصاً يوضعون تحت أمانة احد الزوجين)، موضحا ان (هذا النوع من خيانة الأمانة قليل جدا في المحاكم اذ ان اكثر الدعوى تكون على المال). وذكر عادل ان (المحكمة تكلف المشتكي بالإثبات ومن الصعب على المشتكي ان يثبت لأنه لا يستطع الفصل بين امواله واموال الطرف الآخر في كثير من الأحيان).وتابع انه (بحسب الدعاوى التي تعرض على المحكمة فاغلب الازواج الذين يقدمون شكاوى ضد زوجاتهم يشيرون إلى سرقة أموال كبيرة بمعنى ان الزوجة تجاوزت حدّ الإنفاق)، مؤكدا ان (غالبية هذه الدعاوى تنتهي بالصلح).

وقال ان (خيانة الأمانة تختلف فيما اذا ساعدت الزوجة شخصا آخر على سرقة زوجها)، موضحا انه عند (ذلك تعد جريمة سرقة والزوجة شريكه في الجريمة وفق قانون العقوبات).مبينا ان (هروب المرأة مع عشيقها مع اختلاس اموال من البيت هنا تكون خيانة زوجية وغالبية هذه الدعاوى تكون بين الازواج الشباب ومن اسباب ذلك هو الطمع وضعف الحالة المادية).واكد عادل ان (80 بالمئة من دعاوى خيانة الأمانة التي تعرض على المحكمة يقدمها الزوج وليست الزوجة).