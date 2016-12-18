– December 18, 2016

نازحو الموصل يعانون نقص الخدمات وشدة البرودة

الموصل – الزمان

وزعت شركة توزيع المنتجات النفطية اسطوانات الغاز السائل والنفط الابيض في الاحياء المحررة داخل مدينة الموصل.وتعاني الاسر النازحة من برودة الجو وسط انباء بقدوم موجة برد شديدة تجتاح العراق.ورجحت تقارير وصول عدد النازحين من مختلف انحاء البلاد الى نحو مليوني شخص ، وبالرغم من بذل الجهات المعنية الجهود لاعادة النازحين الى مناطق سكناهم الا ان تحطيم البنى التحتية يحول دون ذلك ، بينما هناك مناطق في محافظتي الانبار وصلاح الدين بدأت فيها العوائل بالعودة بعد ان استنفدت جميع مدخراتها وتنتظر المساعدات التي تبدو شحيحة لانقاذها.

وقال مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة تحرص على الاستمرار بتوزيع النفط الأبيض لكافة العوائل في المناطق المحررة وهم يواجهون فصل الشتاء و زيادة حاجتهم الماسة إليه وذلك من خلال اللجان المشتركة من الملاكات التوزيعية و التفتيشية في الموصل)، مبينا انه (تم توزيع كمية 50 لترا من النفط الأبيض والغاز السائل مجاناً بين العوائل في العديد من المناطق المحررة من الموصل منها البكر والاربجية والسماح الاولى والثانية ومناطق واحياء الاعلام وعدن وشقق الخضراء) .