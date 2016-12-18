– December 18, 2016

باحثون: الأوضاع تتسبب بإنحرافات وجرائم وخروج على القانون

التخطيط يعلن إرتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق

بغداد – صباح الخالدي

أعلنت وزارة التخطيط عن زيادة نسب معدلات الفقر في العراق الى نحو 30 في المئة والبطالة الى نحو 20 في المائة، فيما حذر خبراء اقتصاديون واجتماعيون من مغبة هذه الزيادات، عازين السبب الى عوامل داخلية وتحديات ترافق البيئة المحلية .وقال الوزير سلمان الجميلي في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال حديثه في المؤتمر الخامس للسفراء الذي اقامته وزارة الخارجية وانتهى امس أنه (وعلى الرغم من الازمة التي نواجهها والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر الى نحو30 في المئة ونسبة البطالة الى نحو20 في المئة وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية ولكن الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما له من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا).واضاف أن (الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق) داعيا السفراء الى (التركيز على هذا الجانب والعمل على ابراز جوانب القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي بهدف تطمين الدول والشركات المترددة في الدخول الى العراق).واوضح الجميلي عن آليات فحص السلع والبضائع الداخلة الى العراق ان (الوزارة تعمل باتجاهات عدة من اجل ضمان جودة البضائع المستوردة وان تكون مطابقة للمواصفة العراقية، فقد تم التعاقد مع اربع شركات عالمية للقيام بفحص السلع في بلد المنشأ، بالاضافة الى اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بين العراق وعدد من الدول وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع دول اخرى ، فضلا عن مايقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عمليات فحص للسلع).

وتابع ان لدى (العراق 23 منفذا بريا وبحريا، وان وجود هذا العدد الكبير من المنافذ يجعل مهمة السيطرة على البضائع الداخلة مهمة عسيرة وصعبة ، ولكن على الرغم من ذلك فان هناك تحسنا في نوعية السلع المتوافرة في الاسواق المحلية). ودعا الجميلي (سفراء العراق في دول العالم الى مضاعفة الجهود من اجل كسب الدعم الدولي للعراق وهو يخوض حربا شرسة ضد الارهاب وتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد الدبلوماسي بالتزامن مع الانتصارات المتحققة في تحرير الارض، لنبدأ بعد ذلك مرحلة البناء والاعمار للمناطق المحررة).مشددا على ان (تكون للدبلوماسية دور فاعل في اشعار العالم بجسامة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق والمتمثلة بالارهاب واحتلال داعش لاجزاء من الارض مما شكل عائقا للنشاط الاقتصادي فضلا عن الانفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية التي استزفت ما نسبته 30 بالمئة من تخصيصات الموازنة). وأكد الجميلي ان (السفير في اي دولة يسعى بكل مايستطيع الى البحث عن مصالح بلده وعليه ان لا يستهين بابسط القضايا التي فيها مصلحة لبلاده، فهناك سفراء لدول عظمى ولديها اقتصاد متين ولكن نجدهم يبذلون قصارى جهودهم من اجل الترويج او العمل لتوريد شحنة قمح لاتتجاوز قيمتها بضعة ملايين من الدولارات لايمانهم ان هذه الصفقة او الشحنة البسيطة من شأنها ان تفتح افاقا اوسع للتبادل التجاري بين البلدين).وعن خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي يعمل عليها العراق بالتزامن مع الاجندة العالمية التي اطلقتها الامم المتحدة في العام الماضي أوضح الجميلي ان (الاختلالات الهيكلية والبنوية التي توجهها اقتصادات الدول النامية والاقل نموا بنحو عام والمتمثلة بهيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الاداء المؤسسي ومايرافقها من حالة التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات التي تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين قسرا بفعل العمليات الارهابية وتأثيراتها السلبية على الابعاد الانسانية والتنموية)، مشيرا الى ان (هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية).وكان المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي اكد إن (نسبة الفقر في العراق ارتفعت بعد أحداث العاشر من حزيران 2014 بسبب نزوح مليونين ونصف المليون شخص من المدن التي احتلت من تنظيم داعش الارهابي).واضاف أن (توقعات الوزارة، وحسب ما تمتلكه من معلومات، تُشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30 بالمئة، بعدما كانت 19 بالمئة نهاية 2013 و أن الوزارة كانت تتوقع أن تتراجع النسبة مع نهاية عام 2014 إلى 16 بالمئة لكنها ارتفعت)، فيما يرى الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن (الأحداث التي شهدها العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على أربع محافظات أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي فيها، مع إيقاف أصحاب المحال التجارية الخاصة أعمالهم وإغلاق محالهم).واضاف في تصريح ان (أسباب ارتفاع معدل خط الفقر كثيرة، لكن أبرزها خسارة العراق بعد دخول داعش إليه 150 مليون دولار يومياً، ونزوح أعداد كبيرة من سكان المحافظات الشمالية والغربية، حيث وقفت الحياة الاقتصادية في ثلث العراق تقريباً).مؤكدا (أهمية أن يلجأ العراق إلى اعتماد سياسة اقتصادية غير معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، وإنما تفعيل باقي القطاعات بغية معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد. ويرى خبراء اجتماعيون إن (الأرقام المتداولة بشأن مستوى الفقر في العراق تعد مؤشرات خطيرة للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعل ارتفاع هذه الأرقام يعود إلى تصاعد مستوى التهجير الداخلي بعد العاشر من حزيران 2014). واضافوا ان (الفقر من العوامل المعوقة للتنمية المجتمعية، خاصة إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه كالبطالة وقلة الفرص الاستثمارية ولعل أول أخطار الفقر تتجسد في خروج الكثير من الأفراد عن سياقات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة، أو الخروج على القانون والانحراف والانخراط في طريق الجريمة وقد يفرز الفقر مشكلة التسرب الدراسي، إذ لا تتمكن عائلات كثيرة من إرسال أبنائها إلى المدارس، كما قد تستعين بهؤلاء الأطفال في سد حاجاتها عبر تشغيلهم ودفعهم إلى العمل المبكر الذي لا تختفي آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد).