– December 18, 2016

الوسط يعزّز الصدارة ويقهر الجنوب

الجوية تحسم ديربي العاصمة وتراجع الطلاب والأمانة

الناصرية – باسم الركابي

حافظ فريق نفط الوسط بصدارة فرق الدوري الممتاز منذ المرحلة الحادية عشرة حتى الجولة المقبلة بعد ان عززها بالفوز المهم الذي عاد به من البصرة على حساب نفط الجنوب في اخر لقاءات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي اختتمت امس الاول السبت بالفوز بهدف امجد عطوان د80 محققا الفوز الثامن العدد الاعلى بين عموم الفرق ويستمر في نسج النتائج الجيدة وتوسيع الفارق مع النفط لاربع نقاط منفردا بالصدارة التي دعمها بإضافة النقاط الثلاث من المهمة البصرية التي لم تكن سهله قبل ان يحقق الفوائد من الفوز من خارج القواعد ويقدم الاداء الفني العالي الذي قاده الى ان يستمر في السيطرة على مبارياته والامساك بالصدارة والاهم ان تاتي العلامات من خارج الديار خلال التحكم في المباراة بشكل واضح والقيام بالعمل المطلوب في توظيف عناصر الفريق التي سيطرة على مسار اللعب بشكل واضح وارتفع اداء اللاعبين وساهموا في تحقيق النتيجة وتقديم عطاء كروي كبير واضافة كامل العلامات للرصيد والاهم تجنب الخسارة والحفاظ على نظافة سجله في مهمة لم تكن سهلة قبل ان يعود بالتفوق و النقاط التي زادت من الرصيد الى 27 نقطة وانهاء المهمة كما ارادها غني شهد الذي يقدم الفريق في افضل حالاته وفي الفورمة ويسير من خلال مقومات اللعب ممثلة بقدرات اللاعبين المعروفة والمدرب الذي يقدم الفريق بأفضل حالاته والحفاظ على نوعية النتائج والسيطرة عليها عبر تقديم العطاء المشترك من اللاعبين حيث المهارات الفردية واللعب الجماعي ويظهر المنافس القوي الرافض للخسارة بعد المرور من محطة بصرية صعبة والكل فور في الوسط الذي عاد بحوافز جيدة لان الفوز من خارج المواقع لفريق هاجم ودافع بشكل جيد وغير من خريطة المنافسة عندما ترك الفرق الجماهيرية خلفة وبفارق كبير من النقاط والاهم عند شهد هو حصد النقاط والتقدم نحو الهدف حيث الحصول على اللقب الثاني في ظل تصاعد الاداء والعزم على تحقيق النتائج وما يميز النتيجة كونها تاتي قبل مباراة الفريق في بطولة الاندية العربية عندما يواجه الجيش السوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري ويسافر الى لبنان في افضل حالاته في وقت يكون نفط الجنوب قد تلقى الخسارة الاولى في ملعبه والثانية في المشاركة قبل ان يتراجع موقعين متاثرا بعد الخيبة التي نالت الكثير من محاولاته في تداركها لانه لم يظهر كما يجب في مهمة ايقاف المتصدر قبل ان ينحني ويفشل في الحاق الخسارة الاولى به قبل ان تشكل النتيجة عبء على الجنوب الذي لم يظهر كما كان منتظرا منه في تعويص خسارة الطلاب وتعادل الامانة ليخسر ثمان نقاط من ثلاث مباريات ولان الضرر الاكبر ان تتنازل في ملعبك الذي يفترض ان يكون احد الحلول لتحسين النتائج وتجاوز كبوات الذهاب وعودة الى مباريات الجولة المذكورة التي جرت على مدى ثلاثة ايام والتي شهدت تغيرات في اغلب المواقع عندما انتقل النفط الى الموقع الثاني ب23 نقطة والميناء الى الموقع الرابع وعودة الكهرباء بالفوز الاول من البصرة فيما تراجع الطلاب للموقع الخامس مبتعدا عن المتصدر بست نقاط وتقدم ميسان عاشرا والزوراء سابعا وتراجع الامانة سادسا وارتقى النفط الى موقع الوصيف23 اثر عودته بفوز مهم من زاخو هو الخامس على التوالي ويحث الخطى للوصال الى الصدارة في ملاحقة الوسط بشدة ويقف على بعد خطوة في ظل الوضع الجيد الذي يمر به من خلال السيطرة على مبارياته وحصد النقاط والنتائج والإمساك بزمام الامور كما يجب في موقف هو الافضل للفريق الذي يتقدم بخطى واثقة ولاينظر للخلف بفضل عطاء اللاعبين المميز ونجح في مواجهة كل الفرق بصبر وثبات وعكس ملامح التفوق من حيث الاداء المرتفع والنتائج التي باتت في متناول اليد بعد تحقيق الفوز الثالث خارج المواقع ما يعكس قدرات اللاعبين بعد مرور 12 جولة نجح في التقدم الى الموقع الحالي امام السعي للتقدم الى الموقع الاول من خلال خطف نقاط المباراتين المؤجلتين عبر الافضلية التي يعكسها من خلال الاداء والنتائج عبر اندفاع اللاعبين الذين يقدمون ما عليهم امام كسب المزيد من النقاط في فترة هي الافضل له بعد ان رفع من حدة المنافسة وسط عطاء كبير للاعبين في الاستمرار بنسج النتائج الايجابية التي يخطط لها حسن احمد وفي تقديم الفريق عبر وجوه واعدة نقلت الفريق للواجهة في وقت تراجع زاخو للوراء في مهمة زادتها النتائج السلبية صعوبات بعد الوقوف في الموقع 16 بسبع نقاط وسط تجرع الهزائم التي غيرت طريقه المتراجع وبات صيدا سهلا للفرق الزائرة والمضيفة.

اغلى نتيجة

وخرج الجوية باغلى نتيجة ونقاطها وهو ما كان يبحث عنه امام الغريم الشرطة بفضل اداء مجموعة اللاعبين وتقديم العرض الكبير في مهمة لم تكن سهله امام رغبة الشرطة في الصدارة والحفاظ على نظافة السجل الذي تخدش بقوة الصقور التي لعبت من اجل الفوز المستحق بعد اداء عال تجاوزت فيه تحديات اللقاء الصعب وتوسيع خطوات الفريق الذي قدم المستوى الجيد وحسم المباراة بجهود اللاعبين التي نجحت في الواجبات الدفاعية والهجومية والتهديف في وقت فشل الشرطة في التعامل والحد من الضغط الجوي الهائل طيلة وقت المباراة ولم يمهل الشرطة من تنفيذ مخطط محمد يوسف مع جمهور الشرطة قبل تجرع الخسارة الاولى لانهم فشلوا في مجاراة الجوية في اداء هزيل لم ترتق مجموعة لاعبين تشكل مرتكز للمنتخب الوطني الى مستوى الواجب وظهرت عكس ما يريده الانصار الذين امضوا ليلة حزينة لعدم قدرة فريقهم في التعامل مع الامور بجدية وفشلوا في تهديد مرمى الفهد وتجنب الخسارة قبل ان يتعرض مرمى النور للضغط الهائل امام الفرص التي تسابق على ضياعها حمادي ورسن وعماد وهمام رغم دخوله المتأخر ليتقبل الشرطة درسا في الخسارة التي شوهت سجله ليتراجع للموقع الثالث ويحرم للمرة الثانية من بلوغ الصدارة ليكشف عن تهاونه وفشله في حسم المباريات الصعبة.

خطوة الزوراء

وخطوة متأخرة للزوراء هي افضل من لاتاتي في ظل الموقف الذي يمر به وحالة الاحباط التي يبحث ويسعى لتجاوزها ومهم ان تاتي النقاط لتدفع الفريق الى الموقع السابع وفي ان يعود الى سكة النتائج بعد تاخر خيم على المشاركة ورغبة جمهوره في المتابعة التي زادت من مخاوفها تراجع النتائج التي لم تتغير كما يجب مع مرور هذه الجولات التي انحسر فيها الاداء والتغلب على فرق سهله حيث كربلاء والكهرباء والحسين والنجف قبل ان يخسر امام الطلاب والامانة ونفط الوسط ولم يقدم نفسه كما منتظر كبطل للوسم الماضي ولم يتخلص من ضغط البداية والنتائج ولازال غير مقنع وهو يستعد للمشاركة لبطولة الاتحاد الاسيوي المقبلة وسط تخبط الادارة التي فشلت في ابقاء المدرب السابق وعدم التعاقد مع لاعبين لدعم الفريق المتأخر في الترتيب الفرقي ويحتاج الى عمل كبير امام طموحات التقدم للامام وبما يليق بسمعته الذي دخل المنافسات نم اجل اللقب.

استعادة الميناء

واستعاد الميناء توازنه تحت انظار جمهوره الذي رحب بنتيجة الفوز التي رفعت رصيده الى 22 نقطة متقدما للموقع الرابع على بعد نقطة من الوصيف والشرطة التي تشاركه نفس الموقع وتتفوق عليه بفارق الاهداف امام طموحات التقدم للامام وهذا مرهون بجهود اللاعبين في الاستفادة من مباريات الذهاب التي تعاند الفريق رغم ما يمتلكه من مجموعة لاعبين تدرك مدى الاهمية التي تترتب على مسار المشاركة في التقدم والتعامل الجدي مع مباريات الذهاب التي لازالت تشكل التحدي الحقيقي للفريق المطالب في التوازن في النتائج التي لم تظهر كما يجب امام الفرق القوية والاعلان عن قوته والخروج من الرتابة وان يثبت لجمهوره قوته في مواجهة الفرق المنافسة على لقب الدوري بعد التراجع امام الزوراء في ملعبه وخسارة الجوية لكن مهم ان يستعيد نغمة الفوز على حساب كربلاء ويامل الانصار ان ياتي الفوز التالي من اربيل عندما يحل ضيفا عليه الدور القادم والتخلص من تداعيات نتائج المباريات المذكورة وما يؤسف له ان تشهد مباراة النجف واربيل الاحداث التي تداولها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي قبل ان يذهب الاتحاد الى فرض العقوبة على الفريق وحرمانه من اللعب في ميدانه اربع مباريات جراء تصرفات نفر ظال من بين المتفرجين الذين خرجوا عن سياقات التشجيع التي يفترض ان تسود مباريات الدوري كما شهدت استقرارا للجولات الاخيرة قبل ان يفسدها هؤلاء المتهورون الذين الحقوا الضرر بفريقهم الذي سيكون امام مباريات صعبة والزامه على خوض مباريات الجولات السبع المتبقية من المرحلة الاولى والجولة الثانية من المرحلة الاخرى خارج ملعبه وهو الذي اكثر ما ينحني ويتضرر من مباريات الذهاب كما شاهدناه ويتحمل عبء النتائج السلبية التي سيدفع ثمنها ولان الخروج يهذا العدد من المباريات التي مؤكد ستترك اثارها على مسيرة الفريق التي تحسنت في الجولتين الاخيرتين قبل ان يواجه مصيره في قادم المباريات والتي ستكون مع فرق قوية عندما يخرج الى مواجهة فرق نفط الجنوب والامانة ونفط الوسط والطلاب والميناء والشرطة وفريق الحسين في المرحلة الاولى والمباراة الاخرى في الجولة الثانية مع النفط وتظهر اثار التصرف الغير مسوغ لنفر محسوب على جمهور النجف الذي ربما تتغير امامه ملامح المشاركة وهو الذي يعاني من مباريات الذهاب عندما خسر ثلاث من النفط ونفط ميسان والزوراء قبل ان يحرم من الاستفادة من مباريات الارض وبعد التحول الذي حققه بالفوز تواليا على الجوية واربيل ويخرج بست نقاط مهمة تقدم فيها الى الموقع الثامن في وقت اشارة الاخبار الواردة على لسان رئيس نادي اربيل عن انسحاب الفريق من الدوري ويامل ان تتراجع الادارة عن قرارها والعودة لاكمال مشوار اللعب بعد مسيرة قدم الفريق مباريات مقبولة رغم ظروف المشاركة التي اصطدمت بالأزمة المالية اربيل لعب للان 12 مباراة حقق الفوز مرتين وتعادل سبع مرات وخسر ثلاثة وقدم بعض مبارياته بشكل مناسب تحسب لجهود اللاعبين ودور المدرب مظفر جبار الذي يدير المهمة مع صعوبتها والاهم ان لايبقى الفريق بعيدا عن الدوري وان يتجاوز ما حصل لان مباريات كة اقدم في مكان لاتخلوا من الاحداث ونجح الكهرباء في العودة بالفوز الاول على حساب البحري ليتنفس الصعداء بالخروج من دائرة الهبوط بعد البقاء فترة غير قصيره لان بحثه عن الفوز تاخر قبل ان يتحقق في مهمة لم تكن سهلة وهو الذي فشل في اغلب مباريات الارض لكنه حقق الاهم بقيادة علي عطية الذي نجح في تحديه ليتفوق على البحري في البصرة ويتقدم الى موقع افضل على امل ان تتحسن الامور في قادم الايام وان تاتي النقاط من خلال مواجهة لفرق شبيهة والسعي لها من خلال عطاء اللاعبين الذين يفترض ان يتصاعد بعد جرعة البصرة ورفض عطية ان يطلق عليها بالمفاجأة ومحاولة الاستفادة من بقية المباريات والنجاح فيها بشرط اللعب المستوى المطلوب والفريق بحاجة للنقاط للابتعاد بعد اكثر من مواقع الخطر ما قام به الكهرباء يعد عملا مهما والحافز الذي جاء في وقته امام تراجع النتائج التي نالت هذه المرة من البحري وصعقت مدرب البحري والإسراع بتقديم استقالته ما زاد الطين بله بعد العودة للدوري الممتاز الذي اختلف على الفريق بعد سنوات قضاها في دوري المظاليم لكن فرصة البقاء قائمة وتتحاج الى دعم نتائج سريعة وتوسيع خطوات الفريق الذي ينافس من اجل البقاء الذي بات صعبا في ظل تراجع الفريق المحبط وتغيرت ملامحه واخذت تظهر المشاكل تواليا بوجه ادارة الفريق التي عليها مراجعة الامور بسرعة وتراجع الطلاب تحت انظار جمهورهم في تحقيق الفوز تواليا بعد العودة من العمارة بكامل العلامات قبل ان يتوقف امام اولاد العاصمة ويتراجعان سوية حيث الطلاب للموقع الخامس والاخر سادس متأثران بالنتيجة التي شكلت عائقا امام الطلاب الذين يشعرون باتساع الفجوة مع المتصدر الى سبع نقاط ما يتطلب من ايوب اوديشيو مراجعة الأمور والوقوف على مناطق الخلل التي اخذت تظهر في صفوف الطلاب التي تصدعت كثيرا على عكس بداية الدوري وهم ينزفون النقاط بهذه الشاكلة التي اخذت تهدد موقفهم مع مرور الجولة المذكورة وهذا مرهون في تطوير الاداء والعمل على خلق فرصة الفوز التي مهم ان تتواصل وان لاتبقى متباينة كما يجري الان امام الأنصار الذين رفضوا النتيجة لما سبتت من تاثير على سير الامور في وقت اخذ فريق الامانة يشعر بالتراجع الحقيقي بعد سبع جولات من دون تحقيق الفوز قبل ان يتقهقر امام تغير مسار النتائج التي نالت منه و فشل في الحسم في مبارياته السبع التي عكست تراجعه تحت انظار المدرب احمد خلف المطالب من ادارة الفريق على الاسراع بمعالجة الامور من خلال التفكير بالحلول السريعة للعودة الى اجواء المنافسة بعد ان ضربته نتائج الجولات الاخيرة التي افتقد فيها للأفضلية بعد بداية يتحسر عليها امام نزف النقاط بهذه الطريقة التي سببها ضعف الاداء بعد هذه المباريات والاداء الخجول للفريق الذي قدم نمط جيد من اللعب لكنه فقد بريقه بالكثير من التفاصيل بعد بداية قوية لكن ما الفائدة ان تبدا بقوة وتستمر وتتوقف وتخسر في اهم الجولات والسؤال هل يتمكن الامانة من تجاوز اخطاء مباريات الجولات الاخيرة ومن ثم العودة الى دائرة المنافسة قبل فوات الاوان وحسن نفط ميسان موقعه بعد تخطي ضيفهم الكرخ من خلال طريقة اللعب التي اعتمدها عدي اسماعيل التي وضعت فريقه في المقدمة بهدفي علاء محسن الورقة الرابحة الذي منح فريقه ثلاث نقاط ويستمر في العطاء التهديفي الذي جاء بعد الفوز على السماوة ومهم ان تعطي مباريات الارض حافزا للفريق الذي يلعب بطريقة هجومية والتعويل على جهود اللاعبين التي يعتمد عليها المدرب الذي وصل بالفريق الى الحالة المقبولة انسجاما مع قدرات اللاعبين ويحث الخطى بثقة ويحقق الفوز الرابع ويريد جمهوره الاستمرار على هذا النهج الفني وتحقيق الفائدة من مواجهات الميدان التي اخذت تعطي الفوائد للفريق الذي يعكس دوره وجاهزيته في ملعبه وهذا المهم من خلال التعامل مع الضيوف حسب قوتهم ولايمكن تفويت فرصة الفوز المتوقعة على صاحب الموقع ما قبل الاخير الكرخ الذي اشتدت عليه النتائج السلبية وبقي قابع في موقعه في الكثير من التفاصيل امام فشل تحقيق الفوز حتى في ملعبه وتظهر الامور صعبة امام الفريق الذي لم يقدر على استعادة دوره وعجز في الدفاع عن مكانه الذي بات يهتز ومرشح قوي لتركه حتى مع دور احمد دحام الذي لم يتمكن من الوصول بالفريق الى النتيجة التي يبحث عنها.

الموقع العاشر

وتراجع الحدود للموقع العاشر بعد تعادله مع السماوة من دون اهدف وهو السادس مقابل ثلاث خسارات وفوزين وتراجع في التهديف بعدما سجل 13 واهتزت شباكه 15 وهو الاخر بين عدد من فرق العاصمة اخذ يتراجع بوضوح حتى مع فرق هو افضل منها حيث السماوة الفرصة التي لايمكن التفريط بها امام مباراة اخرى مناسبة يخطط لها عماد نعمة حيث تخطي نفط ميسان الافضل من الحدود وكذلك السماوة وعلى المضيف ان ياخذ الامور على محمل الجد قبل ان تتعقد الامور وتزداد صعوبة كما هو الوضع الذي لايحسد عليه فريق السماوة الذي تاخر في مبارياته التي الزمته البقاء في الموقع الثامن عشر وبات يشكل صعوبات وخيبة لجمهور السماوة الذي لم يشعر بقوة الفريق الذي لم يلعب كما تتطلبه المهمة وكفريق يجب ان يعمل ما في وسعه لادراك مخاطر الهبوط بعد العودة الشاقة التي تتطلب الصمود ولو في ملعب السماوة الذي هو الاخر خالف رغبة الفريق الذي يامل مدربه الجديد انقاذ المهمة امام حلم البقاء بعد سلسلة نتائج مخيبة وبسجل من دون فوز قبل ان يتعادل سبع مرات ويخسر خمس ولم يترك موقعه الحالي الذي سبب له المشاكل مع الجمهور قبل الادارة التي فظلت ترك عملها تاكيدا على عدم قدرتها على مواجهة الامور الي تخلت عنها ادارتي المحافظة ومجلسها.