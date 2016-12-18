– December 18, 2016

عبطان: 2017 عام دعم الألعاب الفردية

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان موضوع دعم الالعاب الفردية خلال عام 2017 .

وقال عبطان خلال اجتماع عقد امس الاحد، في مقر الوزارة ان الوزارة دعمت كافة الالعاب الفردية خلال العام الحالي وان الدعم الاكبر كان لرياضة كرة القدم كونها تستحوذ على اهتمام اغلب الجماهير الرياضية في العراق، وإن الوزارة قررت ان يكون الدعم للرياضات الفردية اكبر في العام المقبل. واضاف ان هناك عدداً من الالعاب الفردية اصبحت مغيبة وتحتاج الى دعم ورعاية كبيرة للغاية، وذلك سيتم من خلال الدعم المباشر فضلا عن اقامة المعسكرات التدريبية والبطولات والانشطة لكافة الرياضات الفردية وعلى مدار السنة لضمان استعدادهم الكامل للمشاركة في البطولات الاسيوية والعالمية وتحقيق الانجاز ورفع اسم العراق عاليا.