– December 18, 2016

جانجون يحقّق المفاجأة ويُسقط سان جيرمان

إبراهيموفيتش يقود المان يونايتد لفوز ثمين ولايبزيك يستعيد توازنه

{ مدن – وكالات: نجح مانشستر يونايتد في العودة بفوز غالٍ أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليقترب من المربع الذهبي. أحرز الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية يونايتد، في الدقيقتين الخامسة و56 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا مع الشياطين الحمر في كل البطولات هذا الموسم. بتلك النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، بينما يقبع وست بروميتش في المركز السابع برصيد 23 نقطة. وحقق جوزيه مورينيو الفوز السابع له خلال عشر مواجهات قابل فيها وست بروميتش خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي، كما وصل الفريق الأحمر للمباراة العاشرة بدون هزيمة في جميع البطولات مع المدرب الاستثنائي. وجاء هدف التقدم من كرة طولية أرسلها فالنسيا لزميله المتمركز في الجانب الأيمن لينجارد، مرسلا عرضية على رأس إبراهيموفيتش القادم من الخلف الذي أسكن الكرة الشباك ببراعة. وكاد واين روني أن يعزز تقدم الشياطين الحمر، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة اصطدمت في العارضة. ويظهر أصحاب الأرض هجوميا في الدقيقة 11، بكرة عرضية خطيرة مرت من أمام مهاجمي وست بروميتش بسلام على مرمى الشياطين الحمر. ومن عرضية أخرى ذهبت إلى روندون الخالي من الرقابة، حولها برأسه إلا أن التوفيق لم يحالفه لتذهب الكرة إلى خارج القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة. وينفرد واين روني بالمرمى بفضل تمريرة بينية ماكرة من بوجبا، إلا أن حارس مرمى وست بروميتش فوستر يتمكن من الإمساك بالكرة قبل النجم الإنكليزي. وعقب مرور عشر دقائق بالتمام والكمال من الشوط الثاني، يستحوذ إبراهيموفيتش على الكرة ويتوغل من الجانب الأيسر، ويسدد كرة أرضية قوية تسكن الشباك معلنة عن الهدف الثاني. وينحصر اللعب في وسط الملعب، وسط هجمات على استحياء شنها الفريقان، حتى كسر بوجبا الجمود بتسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، أمسكها بن فوستر. وتظهر الإحصائيات التفوق الأحمر الكاسح، حيث سدد لاعبو مانشستر يونايتد خمس كرات بين الثلاث خشبات، بينما لم يسدد لاعبو وست بروميتش سوى كرة وحيدة خلال الوقت الكامل للمباراة.

جانجون يحقق المفاجأة

وحقق جانجون فوزا مفاجئا على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، مساء اول امس السبت على ملعب دو رودورو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجّل الفرنسي يانيس ساليبور هدف جانجون الأول في الدقيقة (66)، وأضاف البلجيكي نبيل ديبوا الهدف الثاني في الدقيقة (70). في المقابل سجل الأوروجوياني ادينسون كافاني هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة (80) ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي الليج 1 . وواصل حامل اللقب باريس سان جيرمان مسلسل تراجعه للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام مونبلييه وتعادله مع نيس ليتجمد رصيده عند 36 نقطة، في المقابل رفع جانجون رصيده الى 29 نقطة ليتقدم للمركز الرابع. وتعرض باريس سان جيرمان للخسارة الرابعة في الموسم الحالي، وفي حالة فوز نيس وموناكو صاحبي المركزين الأول والثاني فإن فارق النقاط سيزيد مع حامل اللقب بعد هذه الخسارة المفاجئة.

لايبزيجك يُسقط هيرتا برلين

وانفرد لايبزيج مؤقتًا بصدارة الدوري الألماني، بعد فوزه، على ضيفه هيرتا برلين (2ـ0) اول امس السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من البوندسليجا. واستعاد لايبزيج، توازنه، بعد التعثر في الجولة الماضية، ليستعيد موقعه في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونيخ، مع مضيفه دارمشتاد، ورفع لايبزيج، رصيده إلى 36 نقطة، في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 27 نقطة في المركز الرابع. وتعرض لايبزيج في الجولة الماضية لمرارة الخسارة الأولى، هذا الموسم، بعد مسيرة ساحرة قدمها الفريق في الموسم الأول له في البوندسليجا، وخسر أمام إنجولشتاد بهدف نظيف، بعد 13 مباراة من دون هزيمة. وأسقط لايبزيج، هيرتا برلين، بواقع هدف في كل شوط، حيث تقدم تيمو فيرنر، بهدف لايبزيج الأول قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، بمساعدة نابي ديكو كيتا. وتكفل ويلي اوربان، بتسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة (62)، بعدما تلقى تمريرة من ايميل فورسبرج. وأوقف ماينز، صحوة هامبورج وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف. ونجح هامبورج في حصد ثمان نقاط من آخر أربع مباريات ليبتعد عن المركز الأخير، ويتقدم إلى المركز الثالث من القاع، لكن ماينز وضع حدا لهذه المسيرة. ونجح ماينز، في تعويض تأخره بهدف تقدم به بوبي شوو وود لهامبورج في الدقيقة (21)، ورد الفريق بثلاثة أهداف بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. ويدين ماينز بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه داني لاتزا الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق (35، و56، و67). ورفع ماينز، رصيده إلى عشرين نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد هامبورج عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.