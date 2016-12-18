– December 18, 2016

توتنهام يخطّط لإحباط مدريد وباريس

{ لندن – وكالات: كشفت تقارير صحفية مؤخرًا، أن ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، يخططان للتعاقد مع لاعب وسط نادي توتنهام الإنكليزي، الشاب ديلي ألي. لكن وفقًا لصحيفة تايمز، فإن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، يخطط لإحباط مخططات الناديين وذلك برفض بيع اللاعب بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني. ورد مدرب توتنهام بوكيتينو على أخبار رغبة الريال وسان جيرمان لضم ألي، وقال إنها مجرد شائعات ليس لها أي معنى بالنسبة لنا، من المستحيل أن يوقع أحدًا من لاعبينا لهما. وختم بوكيتينو بقوله لاعبو الفريق ضمن مخططاتنا لليوم وفي المستقبل، نلتزم بالهدوء رغم الشائعات، لقد جددنا عقود الكثير من اللاعبين.