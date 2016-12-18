– December 18, 2016

مورينيو يكشف سبب غضب روني وضربه لمقاعد البدلاء

خطة أنشيلوتي الجديدة تعيد مولر إلى الحياة

{ برلين – وكالات: اضطر كارلو أنشيلوتي إلى وضع مولر في الجناح الأيمن لمدة طويلة، فكانت النتيجة الصيام عن التهديف واختفاء اللاعب في المباريات، لكن الطريقة المنفتحة للمدرب الإيطالي أعادت لمولر بريقه من جديد فأظهرت الإحصائيات حدوث انفراجة. وقرر أنشيلوتي تغيير مكان لعب توماس مولر من جناح أيمن إلى وسط خط الهجوم، فأصبح لدى اللاعب مساحة للحركة كان يحتاجها وأنهى صيامه عن التهديف، الذي وصل إلى 999 دقيقة، عندما سجل في مرمى فولفسبورج في المرحلة 14 من البوندسليجا. وبناء على معلومات لمجلة شبورت بيلد الألمانية، فقد جرى نقاش بين أنشيلوتي ومولر، تحدث فيه الاثنان عن أسباب عدم تسجيل اللاعب للأهداف، وقال مولر إن أنشيلوتي يكرر دائماً سؤال كل لاعب عن شعوره وأحواله، وإنه قام بتوضيح موقفه للمدرب الإيطالي، وأن الطريقة المنفتحة لأنشيلوتي أنهت سوء التفاهم بشأن المركز الذي يلعب فيه. وبصراحته المعهودة وطريقة حديثه على سجيته، قال مولر: اللعب خلف المهاجمين هو أفضل مكان بالنسبة لي وهذا ليس سراً. هناك يمكنني أن أظهر قوة تحركاتي، وبإمكاني الدخول في المساحات والتحرك ومساعدة زملائي، إضافة إلى القيام بواجب دفاعي. وكان المدرب الإيطالي – وبسبب غياب آرين روبن وكينجسلي كومان – قد وضع مولر مضطراً كجناح أيمن في سبع مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوربا ومباراتي كأس ألمانيا، وقال المدرب نفسه، حسب ما كتب الموقع الألماني: أعرف أن مولر لا يمكنه أن يلعب على الخط مثل روبن أو ريبيري أو كوستا.

تحسن مولر

ويقول توماس مولر إن طريقة اللعب الجديدة 4-2-3-1، التي يستخدمها أنشيلوتي تسهل الأمر على الجميع، مضيفاً: بناءاً على هذه الطريقة يجب علينا القيام بواجبات دفاعية أيضاً بجانب واجباتنا في الهجوم، كي لا يفشل دفاعنا. ويشير موقع شبورت بيلد إلى أنه لا عجب في أن مولر لا يريد اللعب في مكان آخر سوى الوسط، فالإحصائيات هنا في صالحه، إذ سجل هدفاً وصنع اثنين، كما أنه في وسط خط الهجوم يقطع مسافات أطول (11.9 كيلومتر) في المباراة بدلاً من 11.4 عندما كان يلعب كجناح، وزادت أيضاً لمساته للكرة، فبدلاً من 52.4 لمسة بلغت 67.6 في المباراة الواحدة. بعد مباراة فولفسبورج وتسجيله أول أهدافه هذا الموسم، قال قائد الفريق فيليب لام لزميله مولر، عندما التقاه في أماكن تغيير الملابس أسفل ملعب أليانز أرينا: الآن تساويت معي. ورد مولر: هذا أهم اعتراف حصلت عليه ، وكان لام قد سجل في أول مباراة بالدوري هذا الموسم هدفاً في مرمى بريمن، وهذه مسألة نادرة الحدوث. من جهته كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن سبب الغضب الكبير الذي انتاب المهاجم وقائد الفريق واين روني عقب استبداله في المباراة التي فاز بها الشياطين الحمر على مضيفه كريستال بالاس (2-1)، الأربعاء الماضي، لحساب الجولة ال16 من مسابقة ‘البريميرليغ. وقد ظهر روني في مشاهد مصورة وهو يضرب حائط مقاعد البدلاء بحذائه، قبل أن يتحدث معه مورينيو ويطلب منه على ما يبدو أن يكف عن ما يقوم به. وقال مورينيو، في تصريح صحفي عقب نهاية المباراة، أنّ غضب روني لم يكن اعتراضاً على تبديله في الدقيقة 80 ويدخل مكانه الشاب ماركوس راشفورد، بل كان غاضباً من قرار الحكم لعدم منحه ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على جو ليدلي. وأوضح المدرب البرتغالي قائلاً:لقد كان غاضباً من عدم حصوله على ركلة جزاء، كان يشكو من الحكم على أرض الملعب، وكان يشتكي للحكم الرابع على مقاعد البدلاء، كان يشعر بالاستياء، لكنني قلت له انسى ذلك، دعنا ننساه. وفي نفس الصدد، وعما إذا يعتقد أن فريقه يستحق ركلة جزاء، رد مورينيو بكل روح رياضية :لا لم تكن ركلة جزاء، لا أعتقد أن هناك لمسة يد، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أن الحكم كان جيداً، إنه واحد من الحكام الشباب الجيدين وأنا معجب به، إن أخطأ سيكون سيء الحظ، وسنكون كذلك أيضاً، لكنه كان ممتازاً. وتعد هذه احدى المرات القليلة التي يثني فيها مورينيو على اداء الحكم الذين يديرون مبارايات فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز، اذ كثيراً ما كان يشتكي في السابق من تسببهم في النتائج السلبية لفريقه.