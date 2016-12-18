– December 18, 2016

الأردن بعيون صحفي عراقي 4-4

البحر ميت والخليج عقبة والأكلة منسف والأسماء متعب وعدوان فكيف تطلب مني الإبتسام ؟

حمدي العطار

يتصف الاردني بالجدية ولا يحب المزاح كثيرا،تراه أما مشغولا بالعمل ليس له وقت للفرفشة والتسلية او مهموما بسبب الضائقة المالية ويسعى لتدبير معيشته وهل مثل هذا لديه رغبة بالضحك !، بلد لا يملك الموارد الكثيرة ولكن يعتمد على حسن التدبير والقدرة على منافسة الدول الغنية بالإمكانيات الذهنية والعقلية وقوة الشكيمة ولو بشيء من الفهلوة والدهاء ،الملك والحكومة والسياسيين والأحزاب وكافة فئات الشعب ولائهم وشعارهم (الاردن اولا) ،الجدية في التعامل والصرامة هي صفات الاردني وكذلك ندرة وجود الابتسامة على وجوه الاردنيين ،وحينما تسأل الاردني لماذا لا تبتسم يكون جوابه (البحر ميت والخليج عقبة والاكلة منسف والأسماء متعب وعدوان وتريدني أن أبتسم)!!

السياحة العلاجية

لا يمكنني ان انسى صورة الرجل الذي يقرأ جريدة وهو يستلقي على ظهره في البحر الميت، وحينما وصلت الى البحر الميت هناك اكثر من تحذير نصب في الطريق المؤدي الى البحر الميت ينصح الى عدم الذهاب بعيدا في السباحة ويفضل السباحة على الظهر! أذن من همس بأذني بأنني لا يمكن ان اتعرض للغرق بالبحر الميت لأن نسبة الاملاح في البحر الميت تعادل تسعة اضعاف تركيز الاملاح في البحر المتوسط! ويرجع سبب الملوحة المرتفعة في هذا البحر الى انه عبارة عن بحيرة مغلقة وهي الوجهة النهائية للمياه التي تصب فيه حيث لا يوجد اي مخرج لها بعده،انا سمعت نصيحتهم فعندما كنت بالبحر الميت استلقيت على ظهري وبدون حركة طاف جسمي على سطح البحر لكن الامواج كانت قوية تأخذني يمينا وشمالا انقلب على وجهي وبذلك لم اطبق النصيحة الثانية وهي ان اكون حريصا بحيث لا يدخل الماء المالح بفمي ولا بعيني ،ولو لم يكن هناك ريح وغبار تستطيع ان ترى الارض المحتلة فلسطين لأن البحر الميت يقع على الحدود الفاصلة بين الاردن وفلسطين، وبما اننا سلكنا طريق مدينة مادبا الى البحر الميت وهو الطريق الابعد والاكثر وعورة! على عكس طريق عمان n البحر الميت واسع سايدين واقرب،لكن لسوكنا طريق مادبا سبب وجيه لأننا نريد زيارة جبل نيبو المقدس!لذلك بهذا الطريق الوعر سوف تتيقن من ان البحر الميت الاكثر انخفاضا على سطح الكرة الارضية حيث بلغ منسوب شاطئه 40 مترا تحت مستوى سطح البحر وبالرغم من نسبة الاملاح المرتفعة فيه 34 بالمئة الا انه يعد من المراكز السياحية المهمة في بلد يعتمد الدخل القومي والناتج المحلي على صناعة السياحة كمصدر للتمويل ، لأن تركيبة مياه البحر الميت مختلفة عن المياه الطبيعية ،بأحتواءها على الكالسيوم، ويصلح للسياحة العلاجية ،لكن رسوم الدخول الى البلاج بالبحر الميت مرتفعة!

طقس الاغتسال والغطس

قبل ذهابنا الى بلاج البحر الميت ،كان لزاما علينا زيارة الموقع الاثري (المغطس) الذي يقع على الجانب الشرقي من نهر الاردن ،سيارات خاصة تنقلك الى حيث المغطس وهو يبعد 9 كم شمال البحر الميت ويضم منطقتين أثريتين هما تل الخرار (تلة ما الياس) ومنطقة كنائس يوحنا المعمدان ،ووفقا للتقاليد المسيحية الموقع هذا هو الذي تم فيه تعمد النبي عيسى على يد يوحنا المعمدان ،وترى في الموقع اثار رومانية وبيزنطية كالكنائس والمعابد الصغيرة والاديرة والكهوف التي استخدمت كملاجئ للنساك ووجود البرك المائية المخصصة للتعميد مما يدل على القيمة التاريخية والدينية لهذا المكان ، وقد شاهدنا الكثير من المسيحيين من جميع الجنسيات لأن هذا الموقع يعد مقصدا للحجاج المسيحيين وعليه وافقت لجنة التابعة لليونسكو سنة 2015 على أدراج هذا الموقع الثقافي الديني على قائمة التراث العالمي تحت مسمى (موقع المعمودية) ويضم الموقع محلات تجارية للموروثات والتحف والهدايا ومطعما وقاعة لكبار الزوار وموقف للسيارات ومهابط طائرات عامودية، وتم شراء تذكار عبارة عن صورة المسيح مصلوب وفي هذا العلبة قناني صغيرة تحتوي على (الماء المقدس، ورمل الارض، ومواد أخرى لا اعرف ما هي) لكنها تبدو لي من مكونات المكان المقدس !وتشير الاحصائيات الى ان عدد الزوار الى هذا المواقع خلال 7 اشهر من سنة 2016 بلغ 83 الف زائر،ويكثر الزوار في عيد الغطاس 19 كانون الثاني ،وشاهدنا التعميد الذي يمارسه الحجاج المسيحيون في نهر الاردن حيث يضع الرجال والنساء والاطفال بملابسهم البيضاء المياه على اجسادهم ويقومون بالغطس واضعين اصابعهم على انوفهم ويصلون ويغطسون 3 مرات ويقوم الاخرون بالتصفيق لهم بالرغم من برودة مياه نهر الاردن الا ان هذا لم يمنع الحجاج المسيحيين من الغطس والاغتسال بالمياه المباركة.

كهف النبي لوط

بالرغم من اهمية النبي لوط بالنسبة للسياحة الدينية والتاريخية الا انني لاحظت هناك تجاهل لهذه الاهمية، قررنا زيارة كهف النبي لوط ،وحينما كنا نسأل عن مكانه كانت الابتسامة تعلو من نسأله اما احدهم الذي قدم نفسه اكاديميا في التاريخ وله دراسات وبحوث فعندما قلت له اين كهف سيدنا النبي لوط ؟ رد علي قائلا نحن لا نقول سيدنا! وكأن ما فعله قومه من فاحشة التصقت بالنبي الشريف الطاهر! كان الطريق الى الكهف طويلا فهو يقع جنوب شرق البحر الميت في منطقة الأغوار الجنوبية،أفتتح الكهف سنة 2002 ويبدو الاهمال وعدم الترويج من نصيب هذا الموقع الاثري المهم بالنسبة للمسيحيين لبناء دير وكنسية بالقرب من الكهف وكذلك للمسلمين لأن قصة لوط ذكرت في القرآن ،ومنه نستدل على ايمان النبي لوط بعمه النبي ابراهيم،نبوئته ورسالته الى قومه،دعوته ونصيحته لقومه ان يهجروا ما هم عليه وانذراهم بعاقبة اعمالهم،اثبات ان قومه كانوا اهل شذوذ جنسي،ارسل الله الملائكة لأهلاك قوم لوط، ، دخول الملائكة الى لوط بصورة شباب حسان دون ان يعلموه بحقيقتهم.

عند وصلنا الى منطقة كهف النبي لوط لاحظنا بأن اهل المنطقة (الأغوار الجنوبية) كلهم تقريبا ذو بشرة سوداء!تم ارشادنا الى الموقع السياحي ، وكان في اسفل الجبل الشاهق متحف (أخفض مكان على الارض) ويقصد به البحر الميت زرنا المتحف، وعندما اردنا زيارة الكهف كأن القائمين على الموقع السياحي لا يرغبون بزيارة الكهف، فقد قالوا للسائق ننصحك بعدم الصعود بسيارتك خوفا عليها من الحجر(وكأنهم غير معنين بتنظيف الطريق المؤدي الى الكهف صعودا) سمع السائق نصيحتهم، وأضطررنا الى صعود جبل من اعلى جبال الاردن مشيا، وحينما وصلنا الى اعلى الجبل علينا صعود سلم طويل حتى ان صديقي توقف عن صعود السلم بسبب الارهاق بينما اكملنا انا والسائق الصعود الى الكهف ،وتلمسنا مدى الاهمال الذي يعاني منه هذا الاثر التاريخي،صخرة صغيرة جدا كتب عليها (كهف النبي لوط) لا يوجد مرشد سياحي يشرح لنا كما في الاماكن الاخرى ، لا توجد رسوم تدفع للوصول الى الكهف! ترى ما هو ذنب نبي كان قومه قد ابتدأوا فاحشة لم يسبق اليها احدا من البشر(فاحشة اتيان الذكور وترك النساء) وهي لأول مرة تحدث في العالم من قوم لوط،والظلم لحق بالنبي لوط حتى تم تسمية هذه الفاحشة بأسمه (اللواط) !! وعلى الطريق بين البحر الميت وعمان تجد نصب متحجر لزوجة لوط، أذ يقال بأنها تحمل صفات قومها وقد كانت لا تؤمن بدعوة زوجها لوط،فعندما اراد الله اهلاك قوم لوط بعث لهم ثلاثة ملائكة بهيئة شبان حسان !نزلوا ضيوفا عند لوط حاول لوط التستر عليهم خوفا من قومه لكن زوجته اخبرتهم بأن في منزل لوط ثلاثة شبان لم تر في حياتها بجمالهم! هجم القوم على منزل لوط للاعتداء على ضيوفه منعهم ، وحينما لم يستطيع بدأ يشكو ضعفه الى الله ، تقدم منه الشبان قائلين لا تخف يا لوط نحن ملائكة ارسلنا الله لأهلاك قومك اخرج مع اهلك ما عدا زوجتك من القرية فالغضب والعقوبة ستحل بهم صباح الغد! وفعلا خرج لوط مع اهله تاركا زوجته فخسف جبريل بهم الارض وصار عاليها اسفلها وامطر عليهم حجارة من سجين فتحجر الجميع بما فيهم زوجة النبي لوط والتي يمكن مشاهدتها وهي على قمة احد الجبال.

أجواء ممتعة في المعرض الفرنسي

في الليلة الأخيرة في عمان تجولنا في المعرض الفرنسي المقام على (مول العبدلي) وهو يعرض المنتوجات ابتداء من العطور الفرنسية الى الهواتف النقالة والملابس والمواد الغذائية السيارات وسط أجواء معزوفات موسيقية رائعة. انتهت رحلتنا الى الأردن بشكل سريع، وهذا يدل على الراحة والمتعة والفائدة، لا نقول باننا قد قمنا بزيارة جميع المراكز والمرافق السياحية في الارن فهي كثيرة ومدة أسبوع غيركافية لذلك! لكننا قمنا باختيار ما يناسب مدة الإقامة والقدرة على تغطية تكاليف الرحلة على امل العودة مرة أخرى الى الأردن – الذي زرته في سنوات التسعينات كمدينة واناس مختلفين عما رأيته من قبل، فهم افضل وهذا الشيء اسعدني كثيرا.

انتهت