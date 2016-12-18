– December 18, 2016

القطعات تتوغّل بالساحل الأيمن والعمليات تحقّق 40 بالمئة من الخطط

تباين آراء بشأن ضرب الجسور والمنشآت الحيوية في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

عزت اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى بطء تقدم القوات في محاور تحرير الموصل الى تغيير الخطة والحفاظ على اروح المدنيين وتجنب تدمير البنى التحتية، فيما يرى خبراء بعد مرور اكثر من شهرين على انطلاق عمليات قادمون يانينوى انها حققت نسبا كبيرة في الخطة المرسومة تجاوزت 40 بالمئة.

وقال عضو اللجنة داود جنديان لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية لم تحقق جميع التوقيتات الزمنية لخطتها في تحرير مركز المحافظة من قبضة داعش كما كان متوقعا لعدة اسباب انسانية وستراتيجية).واضاف ان (الحفاظ على الارواح والانشغال في اجلاء العوائل المحاصرة في المعارك اولية لدى القوات المحررة فضلا عن تجنب تدمير البنى التحتية لتقليل الخسائر المادية وسوء الاحوال الجوية منذ نحو شهر).مشيرا الى ان (الموصل تختلف تماما عن محافظتي الانبار وصلاح الدين من حيث وجود عدد هائل من العوائل المحاصرة التي تجاوزت نحو مليونين شخص). تابع ان (تلك العوامل اوقف القوات المسلحة من استخدام الطائرات الحربية بقصف الاهداف والمفخخات ولجوء تنظيم داعش الى اساليب معارك جديدة مختلفة عن سابقاتها).ويرى الخبير العسكري سعيد الجياشي ان خطوة تعطيل الجسور من العمليات المشتركة خطوة جيدة للغاية لمنع تسرب عناصر داعش من الساحل الايمن الى الساحل الايسر.واضاف الجياشي في تصريح امس ان (اغلب الجسور المعطلة بالإمكان اصلاحها بشكل سريع على يد القوات الامنية التي ستصل ضفاف دجلة في الايام المقبلة لعبور العجلات والمدرعات العسكرية للطرف الاخر والشروع بعمليات التحرير).ويؤكد الجياشي ان (الساحل الايمن يختلف عن الساحل الايسر من حيث البنى التحتية والمباني والاحياء حيث يمتاز بالمحلات القديمة الضيقة بعكس الساحل الايسر وهو بحاجة الى قتال شوارع خاطف).مشيرا الى ان (القوات الامنية اعدت خطة محكمة للسيطرة على الساحل الايمن مختلفة تماما عن سابقتها في الساحل الايسر وستكون مزلزلة للعدو الذي لم يتمكن في تلك المعركة من تحريك العجلات المفخخة بحرية تامة).فيما كانت رؤية لجنة الامن والدفاع النيابية مغايرة حيث قال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح امس ان (اسهداف الجسور والبنى التحتية المهمة في الموصل من طائرات التحالف الدولي امر مرفوض لكونه سيزيد من معاناة المواطن الموصلي بعد تحريره من داعش).وطالب وتوت رئيس الوزراء حيدر العبادي (بالتدخل لوقف عمليات استهداف الجسور والبنى التحتية الرئيسة في الموصل).وعد وتوت أنه (ليس من المعقول ان يستهدف جسرا او منشأة مهمة لمجرد وجود مجموعة من داعش او ضرب عجلة فوق جسر او داخل المنشأة). مشددا على ضرورة (اعادة النظر في ضرب أي موقع استراتيجي وحيوي الا بموافقة العبادي).ونفت القوات الامنية توقف عمليات التحرير.وقال القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان (عمليات تحرير مدينة الموصل تسير بحسب الخطة الموضوعة لها وفي جميع المحاور).واضاف ان (الانباء التي تحدثت عن توقف عمليات التحرير عارية عن الصحة).داعيا وسائل الاعلام الى (توخي الدقة في نقل المعلومة والتاكد من مصادر موثوقة).وكانت تقارير قد تحدثت عن توقف عمليات التحرير بشكل مؤقت.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 11 تمكن من احباط هجوم لعصابات داعش على قرية حمود عبد العزيز بقضاء تلعفر وقتلت عنصرين واصابة اربعة اخرين).وقال مصدر امس ان (قوة من جهاز مكافحة الارهاب صدّت هجوماً لداعش بعجلات مفخخة اعقبها اشتباكات مسلحة في حي الصحة).

وتابع أن (صد الاعتداء أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من التنظيم واحراق العجلات المفخخة التابعة لهم).وأوضح أن (اغلب عناصر داعش مختبئين في عدد من المخازن الحكومية والمساجد في عدد من الاحياء في محاولة منهم لعرقلة القوات الامنية عن التوغل وعبور الساحل الايمن).وذكر قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية قتلت ثلاثة دواعش خلال محاولتهم التعرض لدفاعاتنا في ناحية برطلة في الجانب الايسر للموصل).

داعش يتسلل

وفي كركوك قال قائممقام قضاء الحويجة القيادي بالحشد سبهان الجبوري في تصريح امس ان (مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم داعش تسللت من منطقة مشتركة تقع بين ناحيتي الرياض والرشاد باتجاه منطقة الفتحة وهاجمت نقطة صد تابعة لفوج الامام الحسين وهو احد افواج حشد قضاء الحويجة المشترك مع قوة من الشرطة الاتحادية)، مبينا أن (الهجوم الذي وقع في منطقة الفتحة ضمن الحدود الادارية لمحافظة صلاح الدين تسبب باصابة عنصرين من الفوج). ولفت الى أن (القوات المشتركة من الحشد والشرطة الاتحادية قتلت خمسة من عناصر التنظيم وجرحت 10 اخرين فروا باتجاه ناحية الرياض).مشيراً الى ان (داعش يريد ان يثبت من ذلك انه ما زال قادراً على تنفيذ هجمات بينما نمتلك معلومات عن انكسار كبير في صفوف التنظيم). ويعزو مجلس محافظة كركوك اسباب تأخير انطلاق معارك تحرير الحويجة الى الخلافات السياسية بين اقليم كردستان والحكومة المركزية بحسب ما صرح به عضو المجلس احمد العسكري في وقت سابق.