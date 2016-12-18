– December 18, 2016

الأنواء تتوقع طقساً ممطراً في الوسط وثلوجاً في الشمال

مراصد جوية: شباط و آذار المقبلان الأشد برداً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تقع اجواء العراق تحت تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من البحرالمتوسط ليكون طقس اليوم الاثنين في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية مع تساقط الثلوج في بعض الأماكن منها يتحسن تدريجيا خلال النهار فيما يكون في الوسطى والجنوبية صحوا الى غائم جزئي وفي بعض الأماكن من المنطقة الوسطى غائما).واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته ( الزمان ) أمس (استمرار تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من البحرالمتوسط ليكون طقس اليوم الاثنين في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية مع تساقط الثلوج في بعض الأماكن منها يتحسن تدريجيا خلال النهار والوسطى والجنوبية صحوا الى غائم جزئي وفي بعض الأماكن من المنطقة الوسطى غائما). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون15مئوية والصغرى 7مئوية وستكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات وفي المطروالثلوج 4-6 كيلومترات ). واوضح البيان ان ( طقس غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الشمالية والوسطى صحوا الى غائم جزئي بسبب تاثرهما بامتداد مرتفع جوي من شمال تركيا وفي الجنوبية غائم جزئيا يتحول في اقسامها الشرقية الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة فيها بسبب تاثرها بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر ).

وكان مرصد اوربي قد توقع موجة ثلوج ستضرب العراق والمنطقة اثر قدوم منخفض قطبي قوي جدا بطبقات الجو العليا من سيبيريا بروسيا يتمركز في العراق متسببا بسقوط الثلوج سيتمركز في العراق وتتوزع خطوط النزول الى شمال ووسط الخليج العربي).وقال المرصد في بيان ان (توقعات أولية تشير الى سقوط ثلوج على جميع أنحاء العراق، و في شمال دولة الكويت هطول موجة صقيع واحتمال لسقوط ثلوج خفيفة بالعبدلي قرب الحدود العراقية).متوقعا (إنخفاض درجات الحرارة الى خمس درجات تحت الصفر في محافظات بغداد وكربلاء والنجف وتوقع موجة قطبية تكون جليدا على أسطح البيوت والسيارات وكذلك احتمالات نزول ندف الثلج للمرة الاولى هناك وانخفاض درجات الحرارة ليلا وصباحا الى ست درجات تحت الصفر).واوضح البيان ان(هذا المنخفض سيبيري قطبي باللون الأزرق يتمركز بقوة على العراق وإيران وبلاد الشام وتبلغ مساحة المنخفض حوالي 100 الف كيلومتر وهو يتحرك حتى جنوب الخليج وستصل ذيوله الى غرب القارة الهندية).

وتعتمد توقعات المراصد الجوية لفصل الشتاء على عوامل عدة من ضمنها سلوك الغلاف الجوي للكُرة الأرضية خلال الأشهر الماضية إضافة إلى تشغيل حواسيب فائقة القُدرة لاستخراج ما يُسمّى بسنوات التشابُه، وتُبنى بعدها التوقعات على أساسين هما الإحصائي والتحليلي. ويقوم كادر التنبؤات الجوية في كل عام بتحليل القيم والخرائط الجوية وتجميع التوقعات المعالجة بأسس إحصائية وتحليله على حد سواء وذلك للخروج بأعلى درجات الدقة الممكنة، كما تهدف مثل تلك التوقعات والتي تختص بالمدى البعيد الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة مواسم الشتاء من كل عام بفترة زمنية كافية وخاصة فيما يتعلق باحتياجات تلك الدول وخاصة المنطقة العربية من الطاقة والكهرباء إضافة الى توعية القطاع الزراعي فيما يتعلق بمعدلات الأمطار المتوقعة ودرجات الحرارة وبخاصة موجات الصقيع، تجنباً لأية أضرار قد تؤثر على مختلف القطاعات.وكانت توقعات الارصاد للشتاء الحالي ان تنخفض درجات الحرارة وبالتالي زيادة الطلب على المحروقات والطاقة الكهربائية وان يكون هذا الشتاء مليئا بموجات وحالات الصقيع ما يستوجب على المزارعين الاعداد لذلك كما يتميز هذا الشتاء بأن هناك فترات جافة انقطاعات وأنه سيكون متقلباً من فترة الى أخرى وان تكون الفترة الواقعة ما بين نهاية شباط وبداية آذارالمقبلين هي الأقوى في هذا الشتاء كما ان من المتوقع حسب تقارير الارصاد الجوية أن تكون الأمطار مع نهاية الموسم المطري أعلى من معدلاتها في الشرق الاوسط.