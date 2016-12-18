– December 18, 2016

معصوم : وحدة الموقف بين الجميع تحقق النصر

حزب الدعوة يحتفل بمولد الرسول وذكرى تأسيسه الستين

بغداد – قصي منذر

اقام حزب الدعوة الاسلامية احتفالا لمناسبة المولد النبوي الشريف والذكرى الستين لتأسيس الحزب بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من البرلمانيين والمسؤولين ، ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي قيادات حزب الدعوة الى الحفاظ على الأصالة وترك البحث عن المناصب وتقديم تنازلات.وقال خلال كلمته في الاحتفالية أن (المصالحة المجتمعية ستنطلق بعد تحرير الموصل وفيها معان كبيرة وان انطلاق هذه المصالحة لان داعش حاول أن يوقع بين أبناء البلد الواحد والعشيرة الواحدة).

وأضاف العبادي ان (الطائفية المقيتة أوصلتنا إلى نتائج سلبية لذلك علينا أن نحافظ على الأصالة ونبتعد عن البحث عن المناصب وعلينا التنازل عن الامتيازات وهذا جزء من التقرب لتلك التضحيات التي قدمها الشهداء في زمن النظام السابق ).

ودعا الجبوري القيادات السياسية الى ضرورة التمسك بالفرصة الاخيرة للتصحيح والإصلاح وتحديد ملامح هذه المرحلة للحفاظ على وحدة البلد ، مشددا على ان صبر الشعب اوشك على النفاد.

وقال في كلمته خلال الاحتفالية ان ( المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع تحشيد القدرات وتعبئة الطاقات وتركيزها في مشروع وطني جامع يحقق ما نصبو اليه من دولة مؤسسات تحترم القانون وتعمل من أجل الحريات والحقوق).

واضاف ان (الوقت المتبقي لتلقي الاجابات من قبل الشعب لم يعد واسعا وان الفرصة المتبقية قد تكون الاخيرة، فما قدمه الشعب من صبر وطول نفس وترقب يوشك على النفاد واننا ملزمون بالبحث عن فرصة اللحظة الاخيرة للاستدراك والتصحيح والإصلاح وان الضرورة تفرض تحديد ملامح هذه المرحلة للحفاظ على وحدة البلد وتفويت الفرصة على أعدائه، وذلك من خلال إدامة التواصل بين الأطراف الفاعلة وتغليب لغة الحوار الوطني المستدام دون حواجز أو سواتر أو ممنوعات فيما يتعلق بالحوار ومحاولات التقريب والتفاهم).

فيما اكد معصوم ان وحدة الموقف بين الجميع ستحقق النصر سريعاً على داعش الارهابي .

وقال في بيان تلقته (الزمان ) أمــس في كلمته خلال الاحتفالية أن (الإرهاب أساء للدين الإســـلامي ومسؤوليتنا جميعا هي للعمل على استعادة المبادرة ووقف الفكر المنحرف ودحر الإرهابيين).

واضاف ان ( الاحتفاء بذكرى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق عليه السلام هي لإبراز عوامل الوحدة وقبول التنوع بين جميع المسلمين).

مؤكدا (ضرورة وحدة الموقف بين الجميع وإن تلاحم القوات الأمنية والشعب العراقي يؤكد ضرورة مواصلة عملنا من اجل ترسيخ القيم بين جميع الإطراف السياسية وتحقيق النصر المؤزر على داعش).

من جهته اكد رئيس ائتلاف دولة القانون والامين العام للحزب نوري المالكي في كلمته ان (المرحلة التي تاسس فيها الحزب كانت تحتاج الى حركة تغيير فكان التاسيس على أيدي ثلة من الشباب اجتمعت بحيوية وروحية وبفكر عميق وارادة صلبة كان في مقدمتهم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه واخوانه الذين حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الذين مضوا الى رحمة الله).

واضاف أن (المزاج الشعبي في العمل السياسي العراقي ميال للعمل الحزبي ولذلك على مدى التاريخ في الدولة العراقية تأسست احزاب ولاتزال لليوم تتأسس ، وهذا هو مايُؤكده المراقبون بان العمل السياسي في العراق حركي ومن هذا المنطلق والامتدادات كان تأسيس الحزب وكانت الاستمرارية في تأسيس الأحزاب الشقيقة والصديقة التي نرحب بها ونعمل معها في إطار العراق ووحدة العراق ومستقبل العراق والاخوة بين العـــراقيين).