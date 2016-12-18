– December 18, 2016

(الزمان) قلم يفضح وينصح وصوت يصدح – قــــاسم حـــمــزة

للصحافة دور كبير ومؤثر سلبا او ايجابا في اقناع او تغيير اراء وقناعات الكثير وقد تكون لمرحلةوفترة معينة قبل ان يكتشف الحقيقة ويتوضح الزيف والكذب ان صدق المعلومة ونظافة الكلمة في نقل الحقائق مرتبطة بالخط والاسلوب وماهية الهوية التي تحملها ادارة تلك الصحيفة وعمق جذر المشرفين عليها لذلك نرى انواعا كثيرة من التي تسمى صحفا وخاصة في زمن يدير السلطة اشخاص جاءت بهم الصدف او من هم موكلون لاداء وتنفيذ مهمة لقاء ثمن مالا او وجاهة وهنا يبدا استعمال شتى الاساليب لغرض ديمومة ذلك النظام بالاغراء او المنح والهدايا للمؤثرين او شراء ذمم من بعض العاملين في مجال الاعلام والصحافة لذلك وفي زمن كهذا نشاهد صدور مئات تسمى صحفا ولكنها فاقدة للاقلام الحرة الشريفة ولا ينفذ منها اعداد بقدر-اصابع اليد -ومن ثم تباع على -الميزان- لاصحاب بيع الحلويات والتمور ومن هنا نرى العكس لواقع حال البعض القليل من الصحف نبحث عنها منذ ساعات الصبح الاولى ولم نجدها كونها قد نفدت ومن تلك الصحف الزمان لسبب ان الخط الواضح لهذه الصحيفة هو–الاستقلال – ولا بد لتوضيح هذه الصفة عن صفة اخرى يتبعها البعض وهي- الحياد – ليصور للاخرين انه بعيد عن الذيلية للسلطة او الحاكم ابدا ان من يقف -محايدا- بين الظالم والمظلوم او بين الحق والباطل -وكما قال الامام علي -ع- المحايد صحيح لم ينصر الظالم لكنه بالتاكيد خذل المظلوم– اما صفة الاستقلال والتي تسير وفقها – الزمان- هو عدم السكوت عن الظلم او الخطأ اوالممارسات التي تصادر حريات او حقوق الناس بل تنشر ما تكتبه الاقلام الوطنية الحرة وتفضح تلك الافعال وليس باسلوب التزمت او العداء بل بمنطق النصح وطريق الحلول الناجعة لذلك الخطأ او الفعل المرفوض ولم يسكت صوتها مقص رقيب او قوانين النشر لانها بعيدة عن الافتراء او التضخيم او اسلوب الاستهداف ان مهنية واستقلال الرأي لصاحبها والعاملين على ادارتها وعدم ارتباطها ومن يكتب بها من الاقلام باي جهة سلطة كانت او اجهزة في الداخل او الخارج هو سر قوة ورصانة وجودها وسعة انتشارها وتضاعف قرائها