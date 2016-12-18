– December 18, 2016

صوبة علاء الدين – ظافر قاسم آل نوفة

في مادة (الحياتية) من الدراسة الاولية للمرحلة الابتدائية تعلمنا ان فصول السنة اربعة فصول وحفظنا نشيدا عنها كنا نتغنى به آنذاك وما زال عالقا في ذاكرتنا (السنة اربع فصول الربيع ثم الصيف والشتاء يأتي قبله الخريف) ، وعلمنا في حينها ان لكل فصل اربعة اشهر ،وبعد مرور الايام والسنون بنا نتفاجأ ان فصل الشتاء يهجم علينا هجوم الاسد على فريسته بدون سابق انذار فمن المروحة ذات الاجنحة الثلاث والمعلقة في سقف البيت الى المدافئ المختلفة ومن الملابس الخفيفة الى الداكنة الصوفية .

وفي صباح احد الايام الشتائية القارسة البرودة ارغمني موعد مع احد الاصدقاء للانتظار وبطبيعة الحال ساقتني قدماي الى ركن مشمس لكي انعم ببعض الدفء لحين قدوم الصديق والذهاب الى مبتغانا وبينما انا واقف اتلقى السلام والرد عليه بمثيله مرت من امامي امرأة قد طرق عمرها باب العقد السادس تحمل في يدها اليمنى مدفأة متجهة بها الى محل متخصص لتصليح المدافئ .. نعم ان هذا منظر مألوف للجميع في فصل الشتاء ولكن الذي لم نعتد عليه هي نوعية (الصوبة) المسمى بـ (علاء الدين) التي بدأت تنقرض رويدا رويدا فهذه الصوبة صاحبة العمر الطويل فقد رافقتنا منذ الطفولة الى الشباب وما بعده فقد احتلت لعقود طويلة صدارة الترتيب وبدون منافس ولكنها بدأت تفقده وادرجت الى الدرجة الثانية وربما الثالثة من منافسات التدفئة في المنازل .

(صوبة علاء الدين) لم تكن مجرد وسيلة تدفئة في المنازل انما تعددت الى عدة استعمالات فقد كانت مركز الحلقة التي تجتمع عليها العائلة والسعيد منهم من يجلس امام الفتحة البلاستيكية وينعم بمشاهدة اللهب الازرق ، وقبل قدوم وجبة العشاء بدقائق تبدأ وظيفة اخرى لها وهي (حمي الخبز) لتناوله مع الوجبة ، وبعدها تظهر لنا وظائفها المتعددة فقد يعتليها ال(كتلي) وهو مملوء بالماء البارد ويتحول تدريجيا الى الساخن ويبدأ البخار يخرج منه اشبه بالقطار في (افلام الكارتون) معلنا بقدوم دور(قوري) الشاي ليحل محله وهنا تبدأ جلسة جديدة حول هذه(الصوبة) ، قد يظن البعض ان ادوارها انتهت لكن الليلة الشتائية الباردة لم تنته فقد يكون للـ (شامية) لمة لها وتجمع وتحديدا عندما تتطاير حباتها البيض بعيدا عنها ونبدأ بالقفز معها والتهامها ،وفي ايام يكون عوضا عنها جدر (الشلغم) الذي اكتسب سواده من (الدبس) المصنع في البيوت، والذي لم يسعفه الحظ واغتساله بـ (الحمام) الموقد بالحطب فقد تكون صوبة علاء الدين طوق النجاة له .

جميلة هي مدافئ اليوم ولكنها غير معمرة ولا تخزن مع دفئها ذكريات عائلية والحلقات الدائرية حولها مفقودة .