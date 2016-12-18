– December 18, 2016

ماجستير قانون

ماجستير علوم شرطة

الإنضباط العسكري لأفراد الحشد الشعبي – محمد جبار جدوع العبدلي

يخضع تشكيل هيئة الحشد الشعبي وأفراده إلى القوانين العسكرية النافذة في العراق استناداً إلى الفقرة ثانياً/3 من المادة 1 من قانون هيئة الحشد الشعبي بنصها على يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

وفقاً لما تقدم، ينطبق على أفراد هيئة الحشد قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الجديد، المصوت عليه في مجلس النواب بتاريخ 28/3/2016 والذي لم ينشر لحد الآن في الجريدة الرسمية.

إن القوانين المذكورة توفر التطمينات اللازمة لمن يتخوف من احتمال ارتكاب جرائم معينة من قبل أفراد الحشد الشعبي، وذلك بنصها على ضمانات عدة تضمن إنضباط أفرد هيئة الحشد الشعبي وتحقق كذلك الردع العام والخاص من خلال تحديد القوانين للجرائم والعقوبات التي يمكن فرضها وتشديدها في ظروف معينة، وبالتالي تحد أية خروقات يتخوف من وقوعها مستقبلاً، وكما يأتي:

1- تضمن قانون العقوبات العسكري عقوبات رادعة: فبالاضافة الى العقوبات الموجودة في قانون العقوبات الجزائية الذي يطبق على الأشخاص العاديين كالاعدام والسجن والحبس، فقد تضمن قانون العقوبات العسكري على عقوبات إضافية اخرى كالطرد وحجز الثكنة.

كما نص القانون على تشديد العقوبات، أي إمكانية الحكم بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المحددة في القانون، حيث يعتبر ظرفاً مشدداً الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل.

2- الطرد من هيئة الحشد: حيث أوضح قانون العقوبات العسكري أن الطرد من القوات المسلحة يكون وجوبي عند العقوبة بالاعدام او الحبس اكثر من 5 سنوات او ارتكاب جرائم مخلة بالشرف، وجوازي عند الحبس اقل من خمس سنوات.

كما نص القانون على طرد كل من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .

ويترتب على عقوبة الطرد: فقدان الرتبة العسكرية، والانواط والاوسمة عند الحكم عن جريمة مخلة بالشرف أو الماسة بالامن الخارجي او الداخلي، وعدم جواز اعادة تعيينه في الاجهزة الامنية.

3- المعاقبة على الأومر بارتكاب جريمة: حيث أشارت المادة 24 من قانون العقوبات العسكري إلى أن الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري إذا شكل جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الآمر ، كما اعتبر القانون الادنى رتبة شريكاً في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الآتية :

ا – اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .

ب – اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .

4- لتغيب والهروب: أوضحت المادة 33 من قانون العقوبات العسكري حكم حالة غياب العسكري ونصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات لكل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على 15 خمسة عشر يوما للمراتب و 10 عشرة ايام للضباط .

كما بين القانون حكم حالة الهروب حيث حددت المادة 35 منه عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور، وتكون العقوبة اعدام لكل من هرب الى جانب العدو.

5- المعاقبة على عدم طاعة الأومر: فقد نصت المادة 42 من قانون العقوبات العسكري على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجباته اهمالاً منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقاً للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد 6 ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة.

وأشات ذات المادة إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على 4 سنوات لمن يمتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمداَ او امتنع عن اطاعة الأمر قولاً او فعلاً او أصر على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه.

وتكون عقوبة عدم طاعة الأوامر اذا وقعت اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو.

كما جاء في الفقرة خامساً من المادة المذكورة تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضرراً جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلالاً بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .

6- المعاقبة على استغلال الصفة العسكرية: يعاقب قانون العقوبات العسكري بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى مرتبة بارتكاب جريمة ستناداً إلى المادة 52 من القانون، ونصت المادة 57 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير تلك الحالة.

7- المعاقبة على التدخل السياسي: ضماناً لإستقلالية العسكريين فقد أشارت الفقرة أولاً من المادة 74 من قانون العقوبات العسكري على عقوبة الحبس مدة 5 سنوات كل من وجد من أفراد القوات المسلحة – بضمنها أفراد هيئة الحشد – في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في تظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطاباً سياسياً.

8- قد يُشْكل البعض باحتمال حصول تداخل او صدامات في عمل هيئة الحشد مع الأجهزة الأمنية الأخرى، خاصة وإن قانون هيئة الحشد الشعبي لم تُشر إلى الجهة المخول بحل تلك النزاعات المتوقعة الحصول، إلا أن قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الجديد – غير المنشور – قد نصت الفقرة أولاً من المادة 37 منه على وزير الدفاع ان يشكل لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله.