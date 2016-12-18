– December 18, 2016

الحكّام العرب بين الواقع والحقيقة – عبد الكاظم محمد حسون

من خلال معايشة الحوادث التي مرت على أمتنا العربية في تاريخها الحديث، ومن خلال مراقبة سلوكيات الحكام العرب دون استثناء تجد العجب العجاب ، وتجد سلوكياتهم التي تبدو واقعية مجرد هراء ، وأن سلوكياتهم وهم يتقلدون مناصب مهمة في الدول العربية كرئيس جمهورية او ملك كما يصورها الإعلام الذي يخدمهم ، أنهم أبطال ، وأنهم ضرورة تاريخية او هبة من الله ، وعلى المواطن العربي ان يكون سعيداً وفي غاية الفرح انه عاش في فترة وصل بها هؤلاء الاشخاص الى سدة الحكم دون اختياره او رغبة منه، انما اغلبهم جاء عن طريق الانقلابات العسكرية او عن طريق فرض هذا الرئيس من قبل دولة أجنبية قوية لتحقيق مصالحها ، ان هؤلاء الرؤساء العرب غالبا ما يخفون تصرفاتهم الشخصية عن عامة الناس، من حياة البذخ والصرف غير المبرر على وسائل الملذات من قصور وحدائق ترفيهية مغلقة لهم ، ومن الصرف الجنوني على الآلة العسكرية والأمنية لحمايتهم ، حيث تشكل نسبة الصرف على شراء الأسلحة نسبة عالية من الميزانية وهي أكثر من تخصيصات الصحة والتعليم والإسكان ، ولذلك لا يهتم هؤلاء الحكام بتطور بلدانهم ورفع مستوى التعليم فيها لان ذلك لا يخدمهم وانما بالعكس يصنع حالة الوعي الجماهيري التى ربما تقف ضد طموح هذا الحاكم او ذاك ،كما ان هؤلاء الحكام يولون اهتماماً للجانب الاستخباراتي والأمن السري لمراقبة تحركات المواطنين ومراقبة أي حركات دينية او سياسية تبدو معارضة للسلطة ، ووضع القوانين الصارمة التى تصل عقوبتها للإعدام على كل شخص معارض للحكومة وقائدها الضرورة ،في حين تمنح الامتيازات الكبيرة وفرص الحياة الجيدة للأشخاص من هم يطبلون للحاكم ويشيدون به ،وبمرور الزمن يصنع الحاكم قوة قاهرة لا يجرؤ المواطن على تجاوزها للنيل من الحاكم وحكمه ، ان الأنظمة العربية التي لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي ولا تؤمن بالمعارضة كلفت الدول العربية كثير من الخسائر في مواردها البشرية والمادية من خلال سياستها الداخلية حيث القمع ونقص البرامج التنموية وتبديد الثروات على مشاريع لا تخدم إلا الحاكم ، او من خلال سياساتها الخارجية التي تتصف بالعنجهية والعدوان وقصور الرؤى في تحقيق المصالح المشتركة مع الدول حيث التدخل في شؤون الآخرين او إرسال مخربين او تشجيع فئات معينة الغرض منها التخريب والارهاب او التدخل في إسقاط أنظمة معينة ، او إعلان الحروب على بلد او تشجيع عمليات إرهابية وتمويلها بضمنها إسقاط طائرات مدنية راح ضحيتها أناس أبرياء ، وعند اكتشاف مسببيها ترى تلك الحكومات تذعن صاغرة مع دفع تعويضات كبيرة للمتضررين خاصة اذا كانت الطائرات والضحايا لدول كبرى ، ان هؤلاء الحكام طالما يشغلون شعوبهم في امور جانبية مثل خلق الازمات مع الدول او شن الحروب الخاسرة حتى ينسى المواطن المغلوب على امره امور حياته ومعاناته وظلم الحاكم له ، وخلق هالة إعلامية للحاكم تصرف عليها أموال طائلة من محطات التلفزيون والراديو والصحافة وتسخر رجال الدين للتطبيل لهذا الحاكم لاظهار بطولاته الفارغة ووطنية الكاذبة وحبه للفقراء المزيف وتخفي الوجه الثاني من سياسته التي تمتاز بالقتل والاعدام والسجون وتخفي تلك الجرائم عن العالم ، الكثر من هؤلاء الحكام قد ازيحوا من سدة الحكم بالقوة بعد ان لم تحصل شعوبهم منهم غير الويلات والخراب ، كما ان شعوبهم عرفت حقيقتهم وعرفت أن كلام هؤلاء الحكام عن البطولات هراء وانهم فقط ابطال على شعوبهم وابناء جلدتهم ولكن عندماً يكون على محك مع الموت تراهم يهربون حفاظا على ارواحهم ولا توجد رغبة لديهم على ترك حياة العز التي كانوا يعيشوها حتى وإن كانت على تعاسة أبناء شعبهم ، فمن منهم كان يهاجم الإمبريالية وإمكانية دحرها أمام قواته لا تجده إلا هاربا في جحر تحت الأرض دون ان يمسك بالسلاح ويحارب ويسقط شهيداً على ارض الوطن ليعطي سبباً بسيطاً ،انه فعلا وطني يفدي وطنه بالغالي والرخيص ويعطي فرصة للآخرين ان خطاباته كانت فيها شيء من الحقيقية ،وأن من بينهم من ينعت أبناء شعبه باسوء النعوت بعد ان خرجوا عليه ثائرين ولم يتنازل عن كرسي الحكم تلبية لنداء الغاضبين وانما يبقى يتعلق به كأنه ورث أبيه وأمه إلى آخر لحظة حيث لا يجد حولة من لا يدافع عنه حتى من الذين اغدقهم بالمال والامتيازات ايام حكمة ، ومن بينهم من حاول الهروب حال الإحساس بالخطر من جموع شعبه الهادرة التي تنادي بأسقاطه ، فهموا في جمع ما خفه وزنه وما كان ثمنه عالياً من المجوهرات والعملة الصعبة ليتجه الى بلد آمن بالاتفاق مع حكومته ، ومنهم لا زال باقياً لا يستفيد من تجربة الآخرين يخوض الحروب الطاحنة لبقائه تحت اسم شرعية الحكم ويضع كل طاقات البلد تحت ماكنة الحرب الأهلية التي وجدت فيها بعض الدول ذريعة للتدخل لإشعال نار الفتنة تحت راية الديمقراطية وبلدانها لا تعرفها بالبتة ، والنتيجة تدمير البنية التحتية وقتل الالاف من أبناء الشعب الأمن وتهجير الملاين ، حيث الألف القصص الإنسانية حدثت وتحدث يوميا تهز الضمير الإنساني وشاهد على تدخل اطراف خارجية من يدعمون هذا الطرف او ذلك تحت أجندة تحركها الطائفية او الكراهية المذهبية او المصالح الاقتصادية، ومنهم لا زال على سدة الحكم تساعده في ذلك الثروات الطائلة الناتجة من بيع ثروات الشعب من البترول حيث وجد له حلفاء من دولة قوية تجد في بقاء هؤلاء الحكام وسيلة للحفاظ على مصالحهم ، ويغضون النظر عن تصرفات هؤلاء الحكام بقمع شعوبهم والاستحواذ على السلطة دون تداولها وينسون الحرية والديمقراطية التي يدعون بها نهار وجهار ، ان الدول الكبرى وخاصة الاستعمارية لا يعنيها القيم التي غالبا ما يتغنون بها بقدر ما يهمهم مصالحهم ،ان كثير من هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية أبرمت الكثير من الاتفاقيات مع الدول النفطية من خلالها حصلت تلك الدول الكبرى على امتيازات نفطية مقابل حماية تلك الحكومات حيث تعتبر آمن تلك الدول جزء من أمنها ، كما سمحت تلك الدول العربية النفطية على قيام تلك الدول الكبرى ببناء قواعد لها على اراضيها .كما انها وفرت التسهيلات لمساعدة الدول الكبرى لغزوا جارتها ، كما ان هنالك من الحكام العرب لازالوا في سدة الكم رغم مرور فترة طويلة تحت مظلة النظام الملكي حيث يتيح لبعض العوائل ان تتبنى هذا الحكم تحت اسم العائلة المالكة تساعدها في ذلك كون أصولها منحدرة من النسب الهاشمي ، مما يفرض احترام لها من قبل الشعوب التي تحكمها ، كما ان تلك العوائل تحاول الوقوف مع مطالب شعبها في العيش الكريم وتعطي لنفسها البراءة من كل شيء يسيء للشعب بتحميل أجهزة الدولة التنفيذية تداعيات اي تقصير يحصل ، وبعض الدول العربية طبيعة الحكم فيها ديمقراطي ، إلا ان هذ الديمقراطية هجينه لا ترقى إلى ديموقراطية الغرب وهي ديمقراطية مبنية على المحاصصة ، يغيب عنها البرنامج الوطني وهذه الأنظمة تعاني من البطيء في تنفيذ البرامج التنموية وانها منشغلة في صراعات طائفية وقومية مما يتيح إلى إنشاء قوى مرتبطة بقوى أجنبية بعضها له مليشيا مما يساهم في ضعف سلطة الدولة والقانون وانتشار الفساد في كافة انواعه والجريمة المنظمة والنتيجة الهدر الكبير في موارد الدولة ، وغياب الحس والبرنامج الوطني .

ان المنطقة العربية من محيطها الى خليجها وخلال التاريخ الحديث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لم تشهد استقرار ولا تطور واضح وليس لبلدانها اي رؤية اوضحة في البناء والتنمية والسياسة الداخلية والخارجية (باستثناء بعض الامارات الخليجية حيث ساعدت الموارد الكبيرة والمناخ والموقع وقلة السكان ، على نموها) وانما هي مجرد سياسات مبنية على العواطف الدينية والقومية ،الغرض منها استغلال عاطفة المواطن القومية فكم من الموارد تم هدرها وكم من البرامج الوطنية من تحسين التعليم والصحة والاقتصاد في هذا البلد العربي وذلك تم ايقافها بسبب تعبئة الوضع لمحاربة اسرائيل ،وفي النتيجة إسرائيل في أمان وهي تزيد في غيها للاعتداء على العرب الفلسطينيين ،وأن كثير من الدول العربية سعيدة ببناء علاقات مهمه مع هذا العدو الغاشم ، وأصبحت أولويات الحكام العرب ليس إسرائيل وانما همها تدمير بعض البلدان العربية التي لا تتلائم مع سياستها في تقديم الدعم بشكل مباشر من إخلال المال والسلاح او التدخل المباشر في حروب العسكرية ضمن تحالفات عربية ، او من خلال تصدير الفكر المتطرف او الاعلام الطائفي حيث تجد اكثر من محطة تعزف على الوتر الطائفي لنشر التفرقة والكراهية ،ان المنطقة العربية على الرغم من الموقع الاستراتيجي ووجود الثروات الكبيرة لم تستقر واصبحت بؤرة للنزاعات والتدخلات للبلدان باجندات مختلفة ،حيث نشات الحروب في اكثر من بلد و حل الدمار والقتل والتهجر فاليمن وسوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها من الدول اصبحت ساحة للارهاب والقتل فتعطلت الحياة فيها وتدمرت المدن واصبح اهلها مهجرين او تحت القصف لا يوجد لديهم رغبف الخبز او شربة ماء .ونتيجة لسياسات التهميش والجوع ظهرت بيئة حاضنة للإرهاب والدمار فاصبح القتل سمة المرحلة .ان الحكام سوى كانوا ينتمون الى بلدان عربية فقيرة او غنية يسلكون نفس السلوك الركض وراء السلطة والحكم ويستخدمون أبشع الطرق لحفظ سلطانهم ، فلا عجب ان ينقلب الابن على أبية ليجرده من كرسي الحكم او الأخ على أخيه ، فمغريات السلطة كثيرة يسأل لها اللعاب ، والنفس البشرية ضعيفة أمام المغريات الدنيوية من جاه وحكم ، حيث الأموال الطائلة تصرف يمينا وشمالا على الملذات وعلى حفلات الفنانين والفنانات ومهرجانات الموضة وسباق السيارات في حين هنالك بطون جائعة في أكثر من بقعة عربية لا يلتفت اليها هذا الحاكم العربي المنشغل في ملذاته .ان ابناء لشعب العربي لا زالوا يعيشوا تحت التخلف والجهل تسود فيه العادات العشائرية البالية والولاءات الدينية الضيقة والثأر وغيرها من العادات التي لم تزيحها عجلة التقدم العالمي حيث ثورة التقنية والاتصالات وإذا اريد استخدامها فهي تستخدم لاغراض التفجير عن بعد لتفتك بالاطفال والنساء بسبب الكراهية ، ان المنطقة العربية لكونها تمتلك ثروات وموقع متميز ،لا تدعها الدولة الطامعة ان تسير بحريتها وتختار الطريق الذي يلبي طموح ابنائها ، وانما يبقى لها تدخل سافر حيث تكون نتائجه الصراعات المحلية وعدم الاستقرار ، فهي تشتري البترول وتدفع الثمن ثم تعيد تلك المبالغ بتجهيز السلاح الذي تقوم هي بتدميره.