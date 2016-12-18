– December 18, 2016

هل آن الأوان لإعادة تجربة حزب الدعوة ؟ – طارق حرب

حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي وامين عام حزب الدعوة نوري المالكي في احتفالية يوم 2016/12/17 يمكن الاستنتاج منها ان حزب الدعوة يتهيأ لاعادة اتخاذ ما حصل سنة 2006 قبل عشر سنوات حيث تولى السيد نوري المالكي امانة حزب الدعوة بدلا من الدكتور ابراهم الجعفري وهذا ما يتبين بوضوح من خطابي العبادي والمالكي في هذه الاحتفالية اذ ان لكل منهما اهتمامات خاصة ومسالك مختلفة ومقاصد متنوعة بحيث لا يوجد اي نقاط التقاء في خطابي الزعيمين السياسيين لحزب الدعوة ورئاسة الوزراء وبما ان حزب الدعوة اعتاد على الدماء الجديدة كل فترة زمنية كما حصل قبل عشر سنوات وبما ان زعامة المالكي للحزب قدمت ما لديها في تحقيق الاهداف بحيث لا يكون هنالك افضل مما هو كائن بدليل ان المالكي الحاصل على 650 الف صوت في الانتخابات السابقة سنة 2014 لن يستطيع الحصول على هذا العدد في الانتخابات القادمة لا بل ان افضل ما مكن توقعه هو ان المالكي سيحصل على اقل بكثير من ذلك العدد بحيث في احسن الاحوال يمكن حصوله على خمس العدد السابق وستتجاوزه عدد الاصوات التي سيحصل عليها الزعماء السياسيون المخضرمون ممن لم يستطيعوا تحقيق ثلث عدد الاصوات التي حصل عليها المالكي في الانتخابات السابقة لا بل ان من المتوقع ان عدد الاصوات التي سيحصل عليها الدكتور العبادي ويمكن بعض الاسماء الموجودة حاليا في قائمة دولة القانون ستفوق عدد الاصوات التي يحصل عليها المالكي ولا يمكن قبول من الناحية المعنوية على الاقل ان شخصية في القائمة الانتخابية تحصل على عدد اصوات يزيد على عدد الاصوات الحاصل عليها زعيم القائمة الانتخابية وهذا التوقع الانتخابي من حيث عدد الاصوات التي سيحصل عليها السيد المالكي والسيد العبادي وغيرها كثير مما حققه الدكتور العبادي من انتصارات عسكرية ضخمة لم يحلم بها المواطن العراقي قبل حصولها لا بل ان حتى الدول الكبرى كانت لا تتوقع حصول هذه الانتصارات في العراق بزعامة العبادي ومحاولات العبادي الاصلاحية الكثيرة لا سيما في فترة عصيبة تمر بها البلاد حيث زيادة الانفاق العسكري والانخفاض الكبير في اسعار النفط مما ترك اثارا خطيرة على الموازنة وحيث دوام الحال من المحال كما يقال وان سنة الحياة هي التغيير والتبديل وان المالكي حقق الكثير في عمله السياسي واستمر لفترة زمنية غير قليلة في زعامة حزب الدعوة تزيد على عشرة سنوات فان امكانية اعادة ما حصل سنة 2006 اكثر قبولا بحيث يتبوأ العبادي الامانة العامة لحزب الدعوة اذ لا يمكن ان يكون هنالك عدم التقاء ولا نقول مخالفة في القاعدة والمسلك والهدف والاهتمام بين زعامة الحزب التي يمثلها المالكي وبين بعض اعضاء الحزب التي يمثلها العبادي لاسيما وان الاخير هو الشخص الاول دستوريا في الدولة وحيث ما حقق من انتصارات على الرغم من صعوبة الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وما حققه العبادي من الناحية العملية امنيا واصلاحيا واداريا هو فوز لحزب الدعوة وللمالكي في ان واحد طالما ان السيد العبادي خرج من هذا الحزب العتيد.