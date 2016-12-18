– December 18, 2016

بيانات الأرصاد الجوي – احمد الحاج

هل سمعتم قبلا بهذا ؟؟ أكثر من مرة تعلن الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن إحتمالية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبالفعل تمتلىء السماء بالغيوم ولكن سرعان ما تختفي وتنقشع لتشرق الشمس ثانية وكأن شيئا لم يكن، وسط ذهول الجميع ،وسخرية بعضهم ممن إستعدوا بحمل المظلات وارتداء المعاطف المطرية وربما بإغلاق محالهم التجارية وعدم الذهاب الى أماكن عملهم وبالأخص في المناطق التي تشهد طفحا للمجاري وإنسدادا للطرق اضافة الى سقوط خطوط الكهرباء الناقلة – كهرباء السحب – وانفجار المحولات الوطنية ما يعيق حركة المركبات والسابلة ذهابا وايابا ، فضلا عن وفاة عدد من الأشخاص صعقا او هدما كما في كل عام ، و لم يجرب سابقا على هيأة الأنواء الجوية الرصينة انها كررت الخطأ ذاته مرارا خلال اسبوعين ، ربما لمرة واحدة ولكن لمرات عدة فلابد من وجود – ليك – في الموضوع !!

نازحون يعيشون الكفاف في الفيافي والقفار وسط التيه الأصم ، بلا طعام ، بلا دواء ، بلا خيام ، بلا مياه صالحة للشرب لو امطرت عليهم السماء الان لهلكوا ..الحديث يصدق على سكنة العشوائيات والأحياء الفقيرة المكتظة ممن يغرقهم المطر في كل عام ويتلف متاعهم ويسقط سقوف منازلهم فوق رؤوسهم وما اكثرهم داخل المدن وعلى أطرافها ، وأذكر جيدا وسأظل ما حييت كيف سقط منزل قديم في احد الأحياء القديمة في رصافة بغداد وقتل عددا من سكانه واذا من بين الناجين يتيم اعمى يسكن في هذا المنزل – نزل – فأصبح مشردا ولولا أهل الخير ممن كفلوه سريعا لضاع وصاع وجاع !!الله أعلم ، ان الباري عز وجل قد منع عنهم القطر رحمة بهم فهلكنا نحن بحبس السماء ماءها ونقص الثمرات وجدب الأرض وجفاف الضرع وهلاك الزرع !! ولو كنا معهم لأغاثتهم ورعايتهم وإيوائهم وعلاجهم على قلب رجل واحد كجسد واحد ، ان تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، ولو اخرجنا زكاة أموالنا لنصرتهم لرحمنا الله كما رحمناهم ولأمطر الله علينا السماء جميعا مطر رحمة ، لا مطر عذاب فتفيض ارضنا بالخير والعطاء الوافر ليعم الخير على الجميع . العجيب ان مزارعي العراق إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة ثمارهم مع شدة الوعيد في حبسها والنتيجة انهم يخسرون 100 ضعف الزكاة المفروضة على محاصيلهم بهلاك زروعهم وإجتياح الآفات والحشرات والجفاف والتصحر حتى ان قرى بأكملها اليوم اعلنت ان الطيور – تصووووور – الطيور الجميلة وليس الجراد، قد اكلت حبوب الحنطة والشعير وان لم تمطر السماء لتنبت فأن محصولهم سيصبح هباء منثورا لهذا العام خلال أقل من اسبوعين !!وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) .