– December 18, 2016

ومضات قصيرة – عبد الكريم قاسم

1ـ من هذه الأغنية الفلكلورية، اخذ العراقيون بعض الأسماء(احمد ومحمد وحسين وبشرى وعدويه). بينما أسماء مغنيات أليسا أو نانسي حاليا تتسمى بها بعض البنات، لكن، كيف تصبح العراقية بعد زمن: الحاجة أليسا والحاجة نانسي؟. 2ـ عندما يحدث تقارب سياسي بين العراق والخليج العربي ويؤدي الى الزواج، أسماء العراقيين تدل على التقشف: فرهود، مكرود، فقير، حرامي، مطلوب، مطرود، عويز… هل يتزوج هؤلاء من الخليجيات التي أسمائهن تدل على البذخ: موزه، بتوت، ليلوه، سبيجة، خزنة، درر، حصه؟. 3ـ الكثير من الذين نادوا بالحرية ولا يرغبون بالعبودية تجد أسماء الكثير منهم:عبد الحر أوعبدان. 4 ـ بسبب عدم وجود الكهرباء، كانت أسماء الناس حران وبردان، أما ألآن بعد عصر الكهرباء لا تجد بالعراق اسم مجّرش، لكنك تجد بكثرة داوي(واصله للستار). 5ـ لكل عراقي تقريبا عدة أسماء، فهو بالبيت غيره في الشارع وغيره في المدرسة، انها مخلفات الصداقة والصحبة حيث تلازمك الألقاب مدى الحياة، مثل: طنطل، كري، أبو صماخ، أبو رقيبة، أبو الزّمير، لكن، العياذ بالله من لزكه وأخوة لزكه: حواسم، حدايق،علاس، قفاص. 6ـ بعض أسماء الناس، حسب فترات الحكم السياسية مثل: فيصل،غازي،عبدالكريم، مناضل وعروبة في السبعينات والى عام 2003 ولم يتسمى أي عراقي بأي اسم سياسي بعد التغيير!. 7ـ لا تزال أسماء أدوات العنف والجرح مثل: ورور، سيف، حربة، خنجر، لكنك لا تجد ما يدل على الهندسة مثل: قلم أو مسطرة أو فرجال. يمكنك أن تجد ألاف لقبهم هندسي مثل: منحرف أو منقلة لتسميم الشباب بالنارجيلة أو الجاي وجذب. كذلك، لا تجد أدوات الطب مثل: سرنجة أو محرار لكنك تجد ألاف لقبهم حقنة. 8ـ من الحيوانات حتى المفترسة تشتق الناس أسماء مثل: واوي، سبع، ذيب، ومن الفواكه والخضر والشجر تجد: بطيخ، رشاد، فجل، ياس، وردة، من الجماد ماعون وجنكال، و حتى من العسكرية:جندي، عريف، لكنك لا تجد ثلاجة أو تلفزيون أو موبايل. تجد واحد من الناس ساقه القدر أن تتجمع كل الأسماء والمكونات و التحولات السياسية ليلقب:(بوري)معدل. 9ـ في مجتمعنا، يوجد أسماء مثل: زبون وعكال وبشت وخاجيه، لكنك لا تجد سداره أو عمامة أو بيريه!.