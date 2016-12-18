– December 18, 2016

فن القيادة – فيصل العايش

لعل من اصعب الامور على من تتهيأ لهم الفرصة لكي يحكموا شعباً ما ان يستطيعوا قيادة البلد قيادة سليمة طالما هم يتمتعون بالحكمة والمعرفة وصيانة حقوق الناس دون تفرقة او مواربة او تغليب ناس على ناس .فقيادة الشعوب والامم تتطلب حنكة ودراية بالمجتمع وافرازاته وطبائعه وتجلياته فلا يأتي الامر خبط عشواء ينبغي ان تكون القيادة اتزاناً وذوقاً رفيعاً وتجلياً وحكمة خاصة اذا كان المجتمع تعددياً في الاعراف والمذاهب والقوميات والمذاهب ولقد قال ديغول للفرنسيين مرة: كيف يمكن حكم بلد يتذوق شعبه 258 نوعاً من الجبنة، ولقد فعلها ديغول وحكم الفرنسيين بعد ويلات الحروب والدمار التي عاشتها فرنسا وجعل من بلده قوة عظمى.نحن لا نعرف من الجبن الا جبن مصلحة الالبان في ابي غريب، وكل الاجبان التي عندنا مستوردة من بلاد الله الواسعة ولكننا نمتلك مجتمعاً فسيفسائياً متنوعاً يخلق انواعاً متعددة من الثقافات والتعددية مما يتيح لنا ان نكون مجتمعاً مثالياً من خلال هذا التنوع والتعدد الايجابي طالما ان القانون واحد يسري على الجميع لا فرق بين شمالي وجنوبي ولا بين الافندي وصاحب العقال فالكل سواية امامه وكل يعرف واجباته الوطنية والاخلاقية التي يمليها عليه حب النهرين والنخيل وخبز التنور.القيادة فن. وفن رفيع. ومن لا يستطيع القيادة فليتنح عنها، ويسلمها لمن هو اكفأ واجدر، فللحكم شروط وقد وضعت القواعد الخاصة باختبار القضاة منذ قديم الزمان، فكيف لو كان القائد اعلى مرتبة وهو مسؤول عن مجتمع بأكمله بقضه وقضيضه، اطفالاً رضعاً وصبياناً وشباباً وشيوخاً، رجالاً ونساء، معممين او افندية، يرتدون السراويل او الدشاديش يأكلون الحصرم او الكنتاكي ينامون في الدبل فاليوم او في مسقفات التنك والحصران يضعون على رؤوسهم الغترة والعقال او الجراوية او السدارة الفيصلية، كل هؤلاء بكافة متطلباتهم في التعليم والصحة وتحسين الواقع المعاشي والسكني والخدمي وتمكين المواطنين من العمل الشريف الخلاق والمبدع من اجل وطن مزدهر يتكاتف فيه الجميع ويقود الجار جاره الى بر الامان ويسكن ابن البصرة في الموصل وابن كركوك في الانبار وابن الناصرية في بغداد بكل امان وحرية وحب وجمال دون ان يخاف من غيمة حاسرة رأسها تسقط حجارة من سجيل على رأسه ورأس الذين حلفوه.

علينا ان نتعلم دروساً من كل شيء، من الماضي لكي نعبر الحاضر الى المستقبل.