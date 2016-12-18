– December 18, 2016

بغداد مهددة بالغرق – خالد الخزرجي

لا أعلم أن كان تصريح صدر من مسؤولي أمانة بغداد أو مجلس محافظة بغداد يؤكد ان ألعاصمة مهددة بالغرق في هذا الشتاء الذي نعيش ايامه… و السبب كما يدعون الى عدم وجود تخصيصات مالية للمعالجة وألاستعداد؟ اهكذا تُدار ألامور؟ .. أهكذا وبكل بساطة تصرحون ..؟؟ هل تعلمون ماذا تقولون .. ألا تشعرون ماذا يعني غرق العاصمة بغداد ؟؟

وتعلقون اسباب الغرق على عدم توفر الاموال ..؟؟ ألم تكن لديكم من الاموال الطائلة يوم غرقت بغداد وتشرد أهالي ألعديد من احيائها السكنية ؟؟..ألم تغرق بغداد والكثير من المحافظات ؟؟..وماذا فعلت الاموال انذاك هل منعت بغداد والمحافظات من الغرق ..كي تعلقوا وتهددوا أليوم العاصمة بالغرق ؟؟ ..

هل ستظهر صخرة كبيرة جديدة كالصخرة التي أكتشفها السيد امين بغداد السابق والتي تسببت في غرق بغداد حينها وستعمل على غرق بغداد مرة أخرى..أيها المارقون ..؟؟

في العهود المنصرمة كانت أمانة بغداد ومع بداية كل شتاء او قبل ذلك بقليل تقوم باستنفار أجهزتها الخدمية لتسليك كافة منافذ تصريف المياه وأزالة العوائق التي تتكدس في أنابيبها بكل مناطق العاصمة وبقية المحافظات استعدادا لتصريف مياه الامطار التي تسقط في فصل الشتاء بشكل انسيابي تجنبا لأي طفح مائي قد يظهر هنا اوهناك ..ولا أعتقد أن هذه الجهود تتطلب مبالغ طائلة لتنفيذها.

أقولها بصراحة أن اهالي بغداد لم يلاحظوا أي جهد خدمي أو فني مستنفر من قبل الدوائر المختصة للامانة لتسليك المجاري وتنظيفها ..

وكأن الامر بغاية البساطة ..وكأن غرق بغداد وأحياءها وتشريد اهلها .. ودخول مياه الامطار ..والمياه الثقيلة الى غرف نومهم كما حصل في السنوات المنصرمة أمر في غاية البساطة لديكم ؟؟؟؟

أيها ألمسؤولون يا أصحاب الشان ..هل أنتم عراقيون ..؟؟ هل أنتم من هذا الشعب ؟؟ ايتها الحكومة .. هل تعلمون ماذا سيترتب عن غرق العاصمة ..ستقطع الطرق وستتعطل الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات ..ستتعطل الحياة ..وستنتقل الامراض وستعود الكوليرا والامراض الجلدية الاخرى .. ألا يوجد بينكم رجل رشيد ..أناشدك يارئيس الوزراء ..يامحافظ بغداد ..اضربوا بيد من حديد على ايدي كل من يريد تخريب بغداد اكثر مما هي عليه الان ..تحركوا لانقاذ بغداد من الغرق أحموا اهلها من التشرد فالشعب لم يعد يحتمل مصائب جديده ..دعوا قواتنا ألمسلحة وألاجهزة ألساندة لها تطهر الموصل والعراق من دنس العصابات الارهابية وهي مطمئنة على أهلها وعوائلها .. شددوا اوامركم على المختصين في امانة بغداد للقيام بما يلزم فما زال في الوقت بقية .. أنها مناشدة من كل ابناء الشعب ..ونحن بانتظار أجراءاتكم