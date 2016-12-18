– December 18, 2016

سياسيو الكواكب الاخرى – حسام الدين الانصاري

فوق كل ذي علم عليم.. هكذا هي حقيقة هذا الكون الذي يسير بعلم العليم سبحانه بنظام خلقه للسموات والارض وما بينهما، وخلق الانسان فأعطاه العقل والقدرة على المعرفة والعلم ليبني هذه الارض الذي يعيش عليها، فانتشر البشر عليها بين معمر ومدمر، بقدر ما يمتلك من ارادة وسلطة يستخدمها في البناء ونفع الناس وخدمتهم وسعادتهم وتطمين احتياجاتهم وامنهم في اشاعة السلام وتوفير فرص تعليمهم وارشادهم وازدهار الحياة وارساء قوانين السلوك القويم الذي يجعل منهم امة تضع قواعد الحضارة التي تتصاعد وتترسخ عبر التاريخ، او ان يستخدم فرص حصوله على الارادة والسلطة في استعمال القوة الغاشمة في التخريب والتدمير والحاق الضرر بالناس واشاعة الجهل والفوضى والفقر والحرمان والشقاء والشقاق وتغليب الجهلة والاميين والساديين على خيار الناس، وجمع الحاشية المنافقة من اراذل البشر الذين يعبدون اصنام البشر من ذوي الانياب والمخالب.

هؤلاء عندما يمتلكون السلطة والقوة يصدقون انفسهم من انهم يمتلكون الحق في التربع على كرسي المسؤولية الذي حصلوا عليه في غفلة من الزمن، ولهم الحق في امتلاك مصير الناس وارواحهم. وشواهد التأريخ القديم والحديث كثيرة اعطت امثلة ودروساً صارخة في طغيان وحوش البشر من زمن النمرود والفراعنة والاسكندر المقدوني وهولاكو وجنكيز خان ونيرون وبول بوت وتيمورلنك وايفان الرهيب وستالين وهتلر وموسوليني وفرانكو وغيرهم كثيرون من الادعياء والاقزام الذين وجدوا انفسهم في قمة السلطة في غفلة من الزمن.

وما دامت الكواكب الاخرى تجود على المنطقة العربية بالعباقرة والعلماء وفتاحي الفال والسياسيين، منطقة الصيف العربي القائض الذي لم يكن ربيعاً عربياً، بل ان جهنم اطلقت بعضاً من (دفئها) فأشعلت المنطقة حريقاً هائلاً احرقت فيه النفوس والاخلاق والقيم والتراث والعادات والتقاليد والمنطق والثروات والكلمة الطيبة الصادقة والعلاقات المجتمعية والعائلية وشردت ابناء العز الى الذل والمهانة والموت بكلتا سرعتيه البطيئة والسريعة. ونحن نفخر اليوم بأننا جزء من المعجزة التي حصلت حين نزل علينا سياسيون من الكواكب الاخرى يعترفون بذنبهم فيما يحصل بالبلد لانهم غرباء من كواكب تبعد ملايين السنين الضوئية المعنوية وكأنهم لم يسكنوا بيوت الطين ولم يخوضوا في اطيان شوارع البلد ولم يعرفوا طعم خبر الشعير واجاجة ماء البئر والترعة التي تشرب منها المواشي ولم يعملوا في دوائر الدولة كعمال خدمات او فراشين او حراس ليليين او باعة اكشاك ثم يعودون الى وظائف قيادية، وانما هم من حضارات سبقت كوكبنا بملايين السنين ترى في تخلفنا حالة مقززة لهم تجعلهم يرضون بالسكن في المنطقة الخضراء على مضض وبصورة مؤقتة بانتظار نفاذ اخر فلس في الميزانية ليعودا الى مجرتهم، وهم لا ذنب لهم فيما حصل ويحصل لانهم وجدوا انفسهم مرغمين وسط بقعة من الارض لم يعتادوا عليها ولم ينبههم احد بأن تلك البقعة تسمى (ارض الشقاق والنفاق) ولكن عاش فيها اباؤهم واجدادهم.