– December 18, 2016

المرأة والإدارة السياحية – حاكم محسن محمد الربيعي

قيل عن المرأة انها نصف المجتمع ولا خلاف على ذلك ، نعم ، هي كذلك ودورها كبير في مختلف المجالات، وبالتالي لها كامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل و على هذا النحــــو انصفتها مجتمعات وهدرت حقوقها مجتمعات اخرى، ومن هذه المجتمعات مجتمعات ما يسمى بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وهي دول عربية وإسلامية ، لكن المرأة استطاعت وبقدر معين من تبوء مناصب في عموم هذه المجتمعات ولكن لا يمكن للشواذ ان يكون ظاهرة .اما الإدارة . فهي علم وفن ، علم له أسس ومبادئ لا يمكن تجاوزها لا سيما ما يتعلق بالقياس للأداء المالي الذي يبرز دور الإدارات في تحقيق مستوى أداء مالي جيد ، والتركيز على الأداء المالي لأهميته في تسهيل وتسيير الاعمال وهي فن يستطيع الإداري الناجح ان يبدع في إيجاد أساليب وطرائق يعكس تطبيقها اثار إيجابية على الأداء ، باختلاف النشاط الاقتصادي لهذه المنظمة او تلك ، وبالتالي يؤدي الى تحسن في الأداء سواء اكان النشاط صناعي و، انتاجي ، او خدمي ، ويبقى للمؤهلات العلمية والخبرة والكفاءة والمهنية دورها الفاعل في صقل شخصية الإداري الناجح ليس الجميع قادرون على الإدارة والإدارة الجيدة تحديدا ،وحسب طبيعة النشاط المنظمي ، بعض الإدارات تكون المرآة هي الأفضل وفي أخرى يكون الرجل هو الافضل وعلى سبيل المثال دوائر ومنشئات قطاع السياحة كا الفنادق السياحية وشركات الخطوط الجوية والدوائر الثقافية، أي دوائر ومنشئات وزارات الثقافة والسياحة والمؤسسات الإعلامية وغيرها من المنظمات التي تشاكل هذه المجموعة ، يكون الأفضل في اشغال واجهاتها من العنصر النسوي التي تتوفر فيها المواصفات التي سبق الإشارة اليها ، والسبب ان طبيعة المرآة والتي يطلق عليهم الجنس اللطيف ، هادئة لا تميل الى العنف في الكلام بل تميل الى الكلام الهادئ الجميل والذي يرضي الزبون او المراجع او سميه ما شئت المهم التعامل وفق هذا الأسلوب الجميل ، يجعل المنظمة تكسب الزبائن ، وزيادة على ذلك اذا كان العنصر النسوي الذي يعمل في المرفق السياحي ، بزي موحد وجميل ومن العناصر الجاذبة ، سيعود ذلك على هذا المرفق السياحي بالمنافع ، وعكس ذلك سيؤدي الى هروب الزبائن سواء أكانوا سياح عرب او أجانب او مواطنون من ذات البلد ، ويشير احد المتحدثين الى ان صديقا من دولة عربية إسلامية تعرضت الى مشاكل حروب وغزو من الامريكان ومن داعش . وتعزز فيها التـــــوجه نحو الانقسام والعنف الطائفي رغم ان مجتمع هذه الدولة كان متعايش لا يعرف معنى الطائفية وان وجد عند البعض هذا النفس الطائفي فهو لم يبرز الا بعد دخول هذه القوات الأجنبية بحجج باطلة ، لكن تبعات هذا الاحتلال كانت كارثية ، الدخول في تفاصيل هذا الموضوع طويله لذا ، نجتزئ موضوع اشغال المرآة لمناصب قيادية في هذا البلد بعد ما حصل له من غزو اجنبي . خلال الفترة التي أعقبت الاحتلال ودخول القوات الأجنبية التي جاء معها من لديه استعداد للعمل معها ، مكنت البعض من تبوء مراكز قيادية ومسؤوليات مختلفة تمكنت هذه الجماعات من خلال هذه المراكز ان تحتكر التعيينات ، وعلى أسس طائفية وهذا هو حال هذه المجموعة من الدول ، وفي كل المجتمعات هناك البعض الذي يحـــاول بشتى الوسائل الحصول على منافع وللحصول على المنافع لابد من التواصل مع هذه الجماعات والسير معها بكل ما تريد، وعلى هذا النحو تمكن كل من الرجال والنساء من هذا البعض الذي ساير الحالة من الوصول الى مواقع قيادية ، ويقول محدثي انه رأى من بين هذا البعض نساء يشغلن مراكز قيادية في قطاع السياحة . وهي بعباءة وجلباب وفوطه بحيث لا يرى المرء الا كومة من القماش الذي في داخلة انسان هو المسئول عن هذا المرفق السياحي لا يبين منه الا عينين تدلك على ان الذي امامك هو انسان ومن صنف الانـــــاث ، يضيف محدثي والعهد عليه لمـــــا رواه ، ان ذلك ستكون له اثار سلبية على اقبال السياح سواء من الداخـــــل او الخارج ، كما ان ذلك لا ينسجم مع طبيعة القطاع السياحي ، فهل فكر او سيفكر فيأدوا السياحة في ذلك البلد لا إعادة النظر في هذا النوع من القيادات وفي مجال السياحة تحديدا . او إعادة الاعتبار لقـــطاع السياحة .