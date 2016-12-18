– December 18, 2016

العرب والكرد أخوان وشركاء بهذا الوطن – غسان عزام الدليمي

نعم يحق لي.. انا المواطن العربي العراقي ان انتمي بكل تفاصيلي الى شعبنا الكردي ممتزجاً بها ومع تفاصيلهم لكي اكون.. انا كردي يحب كل فجاج وطنه العراق.. واكون عربياً احب كل قطرة ندى تعلقت بميسم النرجس صباحاً.. وكل نسمه صافحت قمم الجبال عند المساء..انا كردي من كوردستان العراق.. اعشق لقب الكاكه.كردي انا وطني هذا العراق.. وشمسي هذا الوطن الذي يمتد امه ويكبر ليصبح العالم من النبل والانسانية والبهاء.. نعم انا كردي وعربي وتركماني من البصرة والموصل وكركوك والانبار وبغداد وديالى واربيل والنجف يتوج سريرتي فيض النقاء وضياء البسطاء.. و وفاء المحبين لعهد مشيناه خطى من المحبة لا يضمحل مجدها او تخمد نار توهجها.. لذلك اعشق كوردستان العراق رمز المحبة في كل القلوب العراقية المؤمنة.. حتى في كركرات الاطفال وبحجم الاعناق المرفوعة هاماتها وبمد البراءة التي لا تعرف للزيف معنى.. اعشق الشوارع والمدن والطيور والسنابل.. والجبال والشلالات وبياض الثلوج.. كوردستان العراق من اربيل الى السليمانية ودهوك تدفعك الى الانتماء اليها ففي عفويتها صك سعاده ، وفي ضحكتها يكمن ميلاد الربيع.. اما هي ففي مذاقها السرور والسعاده والهناء.. ان الامه التي تستمد عناصر وجودها من اصول عريقة لا تقهر والامة التي عاشت التاريخ بكل جوانبه وتفاعلت معه بكل احداثه امه لها حضورها المتميز ولها تكوينها الحضاري والثقافي المقتدر على المواجهة.. وشعبنا الكردي بكل اصالته وتاريخه الكبير قدم كواكب خيره من ابنائه نجوم هداية وطلائع تثقيف ورواد افكار انسانية خيره.حبيبتي هه ولير.. عندما يندحر العدوان .. وتتمزق الطاقيات الملونه وتصبح لعباً لاطفالك .. سأقص عليك حكايات الابطال من نشامى بلادي. انا كردي من عراق السلام معدني ذهب الوفاء.. مهما اعتلى غبار يتألق صافياً فيه اشراق العراق ونقاء الحظور ونبل المواقف.. وطيب العناق وروحية الاخاء..ان الانسجام العرقي في اقليم كوردستان ولد بدوره استقراراً اجتماعياً وامنياً واقتصادياً في المنطقة التي تسكنها غالبية كردية، مع وجود اقليات اخرى كالتركمان والكلدانيين والاشوريين واليزيديين، والعرب الذين نزحوا بسبب اعمال العنف.انا كردي كوردستان العراق لي.. كما كل العراق للاكراد والتركمان والمسيحين ولجميع العراقيين، وسيعود الجبل الاشم ليعانق الباشقات من بلادي وستعود البسمة مرسومة على شفاه الجميع. الكتابة في مثل هذه الايام وبلغة القلب تكون نادرة لأنها الأكثر نقاء وصدقاً مهما نزف القلم من كلمات.. والاستذكار لتلك اللحظات عملية صعبه وغاية في الأهمية وقد لا يستطيع مشاهدتها من شاشة الماضي حتى لو كان قريباً.. حبيبتي هه ولير.. اينما تتجهي فسيرى وجهك.. وقلعتكِ الشامخة بوابات الوطن أمانة في الضمير والوجدان.. الشوق اليك آهات تحرسها طاقات كامنه من الحب.. ولكن الوطن أمانة وشرف في اعناق النشامى من بلادي.. لا اريد أن أؤكد حقيقة تعرفونها عن العراقيين.. ولكن عندما تتصفحون كتب التاريخ فانما يثير الانتباه هو تلك الحالات الفريدة والنادرة التي تُرسم مع الوجدان صور الشموخ والتحدي والشجاعة، رجال استحقوا أن يكونوا علامات مشعة في حياة الشعوب والأمم أبطال من البيشمركه والمقاتلين.. ان النشامى سيحملون هذه المره القصب والبردي الى رماح ستفقأ عيون الظلاميون التي تحاول القتل والتهجير لأنهم رجال وكما تعرفونهم يحسنون الدفاع عن الأقليم والعراق.. وقلوبهم تتسع لكل الحب والبطولة والشهامة. السليمانية حبيبتي.. تعلمين ان الجبل الأشم سيبقى شامخاً وسيبقى كطهركِ.. وستبقين مستقرة في ضمائر العراقيين لأنكِ مسوّرة بالقلوب وإنك تأريخ في الثقافة والعلم والمعرفة. هه ولير والسليمانية ودهوك زمردة العراق.. وهما درة الوجود.. هما الاصالة والمجد والاخلاص.. هما ليالي الصفاء هدوءاً استكان كآيات سلام فوق قسمات الوجه وتهادى كالجداول الرقيقة.أقول ما هه ولير إلا العراق الأبي يا عشاق هه ولير.. قاتلوا ويقاتلون الارهاب وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى ويستقبلون النازحين ويرعوهم، وتقاسموا معهم رغيف الخبز وعيون تسهر من أجل تشييد البناء والدفاع عنه، مهما حاولوا الذين لا يريدون الخير للعراق والذين لا يريدون ان تتعزز اللحمه الوطنيه بين مكوناته كافه ان يغتالوا قيمة الانتماء فهي من العراق نبضه في الفؤاد والى كل شعبه هي الصدق في العشق.. والوجد في الهوى.. والحب في قلب الذي وسعت محبته كل العراق. التعاون وانهاء الخلافات بين الاقليم والحكومه وبين اخواننا الكرد فيما بينهم وبين عربي وعربي من شأنها تذليل العقبات لحل كل المشاكل وكونوا صفاً واحداً ، ان العدو السافر المبرقع يحرص كل الحرص كله ويبذل اموالا طائله وجهوداً جباره لتتفرقوا وبالتالي لتصطدموا وتقتتلوا وتذهب وتتلاشى قوتكم. هي لنا .. ولكاكه حمد .. ولجاسم ولمقاتلين لواء مطاع حبيب ولواء نور الدين الهركي والمقاتل عبدالله الكوراني الذين تشهد لهم ساحات المعارك بالبطوله وفرهاد عزيز وشيرزاد عادل واكرام وياسر والصحفي ازاد وعبدالحسين، هي الشمس في سماء كلها تلهج بأسم العراق.. كوردستان العراق معنى من عنواننا الكبير.. ستبقى ذهبنا ومعدننا الاصيل.. فعلى الحب نلتقي.. عربي من كوردستان العراق.. وكردي نقطن بغداد في سويداء قلبه المشتاق للعناق .