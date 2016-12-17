– December 17, 2016

النفط وصيف والميناء رابع والفوز الأول للكهرباء في الجولة 12

الصقور تتألق وتحلّق عالياً والغريم يغادر من الباب الضيّق

الناصرية – باسم الركابي

حصد فريق القوة الجوية فوزا غاليا على الغريم التقليدي الشرطة بثلاثة اهداف لواحد في اللقاء الجماهيري الذي ضيفه ملعب الشعب ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وحقق تفوقا معنويا امام مهمة التقدم عبر مبارياته الست المؤجلة وما تبقى له في المرحلة الاولى ولان الانتصار على الشرطة لم يكن عاديا بل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما تقدم للموقع العاشر مؤقتا لكن الاهمية والفرحة تتمثل في قهر وهزيمة الشرطة في نتيجة تعادل لقب الدوري في نظر الانصار الذين خرجوا مع فريقهم بفرحة غامرة امام الطريقة التي لعب فيها والتفوق الميداني وتسير الامور كما خطط لها باسم قاسم الذي قدم الفريق على افضل ما يرام وتعامل بجدية مع مباراة الموسم وتلبية حاجة جمهور وفر اجواء الفوز لفريقه في التحليق عاليا والخروج من الباب العريض لملعب اللقاء الذي مؤكد سيفتح خطوط النتائج للمباريات القادمة لكن يبقى الاهم ان يفوز على الشرطة في مباراة حركت الذاكرة وعادت بها الى لقاءات قطبا الكرة العراقية وكان اللقاء الافضل خلال الموسم الحالي من حيث التواجد الجماهيري رغم فارق الاداء الذي مر لمصلحة الجوية بكل التفاصيل وسيبقى الحديث عن الفوز الى حين تزامنا مع احراز الفريق للقب الاسيوي فقد لعب الجوية وتفوق وبثقة عالية وفرض سيطرته الواضحة على اجواء اللعب والتحليق عاليا في اداء اختلف عن جميع مباراته المحلية منذ الموسم الماضي تحت انظار الانصار والشعور بالسعادة الغامرة الانتصار الذي لم يكن عادي وامتلك الفريق عدة حوافز في تجاوز المهمة بعد اداء فني واضح مكنه من الفوز عبر تقديم العطاء الواضح ولانه دافع وهاجم واستحوذ على الكرة بعد السيطرة على منطقة الشرطة من حيث الوسط والجوانب في طريقة لعب حددها المدرب ونفذتها مجموعة عكست دورها بدقة واللعب بزيادة عددية في منطقة الوسط ما سهل لتسجيل الهدف الاول عن طريق المتالف بشار رسن الذي هز فيه شباك نور صبري ما زاد من تفوق الصقور و فاعلية اللعب الهجومي الذي اثمر عن تسجيل الهدف الثاني بداية الشوط الثاني بقدم نفس اللاعب وبجهد فردي ومهارة عالية ما ريح من الامور وطمان الانصار على ان الحسم امام وقت قصير ولان المعنويات ارتفعت والقدرة على زيادة غلة الاهداف عندما تمكن عماد محسن من القضاء على المباراة وفرصة الشرطة في العودة عندما سجل الهدف الثالث قي الوقت المطلوب ولو استغل حمادي احمد الكرات الخطرة التي تكررت في منطقة هدف نور وفي فرص لم تستغل كما يجب لخرج الجوية بضعف اهداف المباراة بعد ان قدم كل ماليه والزم الشرطة على تقبل الهزيمة لانها لم تقدم ما يرتق الى اهمية المباراة والفوائد التي تخلى عنها خلال اسبوع بعد التعادل مع الزوراء قبل ان ينحني بهزيمة مرة تجرعها مع الانصار وهي الاولى لانهم لم يقدموا العمل الجيد ما الزم جمهوره على متابعة سير اللعب من دون كلام ما زاد الطين بله في ظل الاداء السيء والنتيجة القاسية ولم يعبر عن حقيقة الفرق المنافسة على لقب الدوري قبل ان يتراجع للموقع الثالث وتقبل الخسارة الاولى من الغريم والتي تمنى جمهوره ان تاتي من اي طرف الا من الجوية؟

فوز للنفط

وواصل فريق النفط انتصاراته التي تجاوزت هذه المرة الاجواء الباردة واحد الملاعب الصعبة عندما سير الامور كما يجب والتغلب على زاخو بهدفين وقع عليهما ايمن حسين في ظل التفوق الذي يعكسه لاعبو النفط والسيطرة على مبارياتهم حيث الفوز الثالث خارج الميدان قبل ان يعود بكل فوائد اللقاء الخامس تواليا والتقدم الى الموقع الثاني وعينه على الصدارة ومواصلة الرحلة بتفوق بعد اضافة نقاط النتيجة المذكورة رغم ظروف اللعب الصعبة التي تغلب عليها الفريق بفضل اداء عناصره المرتفع والتي تقدم موسم استثنائي من خلال عطاء الوجوه الشبابية الفاعلة التي زادت من قوة الفريق ورفعت من حظوظه في التنافس على الصدارة التي بات على نقطة واحدة من الوسط المتصدر وأفضلية مباراتين مؤجلتين يسعى الى حسمهما امام طموحات الوصول للصدارة ورغبة حسن احمد حسب راي المراقين يسير في الوضع المطلوب عبر تجسيد حالة الانسجام بين اطراف الفريق الذي يريد استثمار الحالة المعنوية العالية التي يديرها بطريقة لعب واضحة بالاعتماد على عناصره التي تستجيب لرغبة المدرب في مواصلة حصد النقاط عبر الاداء المميز الذي يزداد بجهود عناصره من جولة لاخرى دليل على تواصل عطاء اللاعبين في افضل حالاتهم الفنية والتالق في اللعب والنتائج ودعم الفريق الذي تغير في كل شيء وعكس اهتمام المنافسة على الصدارة وانهاء المرحلة الاولى في ظل المستوى المتصاعد الذي بات يشكل قوة واضحة تنال من اقرانه مهما كانت عناوينها بفضل الوضع المستقر سواء في عطاء اللاعبين ودور المدرب الذي يقود قطار الانتصارات ويجسد النتائج من جولة لاخرى في وضع لم يشهده النفط في المواسم القريبة عندما كان يعاني واكثر ما يخرج منحنيا قبل ان يظهر بشكل اخر ويعيش اوقات جيدة من حيث النتائج والموقع عبر برنامج عمل وتعامل المدرب مع مجموعة تؤدي كما يريد قبل ان يكون الفريق السباق والمنافس الذي لايهدا له بال الا بتحقيق الصدارة الي اقترب منها ويحقق حضور لافت ويظهر منافسا مع الفرق الجماهيرية ويكشف عن هويته امام انظار الكل في لعب متطور وفرض احترامه على الكل عبر النتائج حيث الفوز السابع وتعادلين وخسارة واحدة وبات اكثر ثقة في تقديم اللعب واهتمام الفرق المنافسة التي تنظر له بشكل خاص بالمقابل لم يهنا زاخو بفوزه على البحري سوى الفترة الواقعة ما بين الجولتين حينما خرج من الباب الضيق وتعرضه للخسارة الرابعة في ملعبه والسادسة في الدوري مع اربعة تعادلات وفوز وحيد وفقد الموقع السادس عشر بعد فوز الكهرباء على البحري.

عودة الزوراء

وعاد الزوراء الى سكة الانتصارات بالفوز على فريق الحسين بهدف حيدر عبد الامير ليرفع رصيده الى ست عشر نقطة متقدما الى الموقع السابع مقلصا الفجوة مع الميناء الى ثلاث نقاط وسيكون امام مهمة سهلة حينما يضيف البحري ومهم ان تاتي هذه المباريات في هذه الاوقات لمعالجة الموقف عبر حصد نقاط مبارياته السهلة واستغلال ظروف اللعب من خلال الارتقاء بالاداء وتغير ملامح النتائج في هذه الفترة لتحسين الموقع مع نهاية المرحلة الاولى طالما عصام حمد يبحث عن موقع افضل ما تحتاج الى مواصلة تخطي اقرانه بعد ذلك يمكن الحديث عن طموحات وتطلعات المنافسة البعيد عنها وهذا مرخون بتطوير الاداء وفي تقديم المباريات بحماس كبير والتسريع بخطوات الفريق عبر الدور المطلوب من اللاعبين والمدرب الذي حقق الفوز الثاني من خمس مباريات وللآن لم يتمكن من تجاوز احد الفرق القوية حينما خسر من الطلاب وتعادل مع الميناء والشرطة ولابديل للبطل الا اللعب والتخطيط للنتائج التي تدعم المهمة عبر الوسائل التي تؤدي لحسم المباريات الست المتبقية من المرحلة الاولى والتطلع الى دور افضل يلامس رغبتهم في وسط الاجواء المملة التي يمر فيها الزوراء وابتعاده عن مواقع الصراع الحقيقية واهمية ان تظهر خطوطه حيث الهجوم المتراجع دون ان يظهر فاعلية يوم انتقال مهند عبر الرحيم في وقت بقي فريق الحسين في موقعه الرابع عشر وبات يواجه تحديات المنافسة التي لاتخرج عن البقاء موسم اخر التي تحتاج الى تحسين النتائج من خلال مباريات الارض بعد خسارتين قريبتين من الحدود والزوراء وقد تكون الثانية تحصيل حاصل لكن مهم التعامل مع فرق شبيه له بقوة.

فوز لميسان

وقاد علاء محسن نفط ميسان الى فوز مهم بالتغلب على الكرخ بهدفيه اللذين صعق بهما الضيوف حيث التقدم د38 قبل ان ينهي المهمة بالهدف الاخر قبل نهاية المباراة التي منحت الفوائد لاصحاب الارض الذين خرجوا بالفوز الثالث من ملعب الميمونة والرابع في الدوري حيث الوحيد ذهابا من السماوة قبل ان ينتقل للموقع السابع برصيد خمس عشر نقطة ويستعيد توازنه بالفوز اثر تعامله بشكل عملي مع المتأخر الكرخ واستغلال اوضاعه التي لايحسد عليها التي لم يقدر على تغيرها احمد دحام الذي لايريد ان يفقد الامل فيما نجح عدي اسماعيل في تعزيز موقف اهل العمارة في تحقيق النتيجة والاستفادة من مواجهات الارض.

تعادل الحدود السماوة

وتعادل الحدود والسماوة بدون اهداف ليرفع الاول رصيده الى خمس عشر نقطة متراجع الى الموقع التاسع والسماوة الى سبع ليفشل اصحاب الارض في تعويض خسارة لنفط الثقيلة ومن ثم فقدان موقعهم بعد الفشل في التحكم في مبارياتهم امام اي من العناوين ما يضع عادل نعمة امام تحديات النتائج في وقت يكون السماوة قد حصل على نقطتين من تعادلين من الكرخ والحدود ويتقدم موقعا لكنه بقي امام تعطل الجهود في الهروب من دائرة الفرق المرشقة للهبوط ما يقلق جمهوره الذي سيعود الدور القادم الى ملعبه ليستقبل زاخو امام فرصة تحقيق الفوز الاول الذي يخطط له صباح عبد الحسين ليرضي اهل السماوة ويرفع شعار انا المدرب المنقذ لفريقكم فقط اعطوني وقتا لان المهمة تسير بصعوبة لكن الفريق قادر على تغير مسار النتائج عبر بوابة زاخو الفرصة التي لاتفوت تحت اي مسوغ بعد ان نفذ صبر الكل ولابد من عودة ولو من بعيد.

فوز النجف على اربيل

وحرص النجف على التعامل الجدي مع مباريات عقر الدر عندما نجح في الفوز التالي بعد الجوية على حساب النجف بهدف بسام قابل د79 من وقت المباراة التي كاد ان يحقق الضيوف اسبقية التسجيل لو عرف حنون مشكور الطريق الى الشباك من ضربة جزاء اخفق فيها قبل ان يلزم فريقه على دفع ثمن النتيجة التي تراجع فيها موقعين في وقت تقدم النجف للموقع الثامن 16 نقطة بفضل ارادة اللاعبين والتعامل مع ظروف اللعب في ميدانه وحصد النقاط في هذه الجولات التي تشهد تبادل للمواقع على مستوى الترتيب ويسعى النجف الى موقع مهم في ظل تطور المستوى العام وهو يؤدي مباريات مناسبة حيث الفوز على زاخو في ملعبه وكاد ان يطيح بالزوراء قبل ان يخطف ست نقاط من مباراتين مهمتين خصوصا مع الجوية التي منحته جرعة معنوية عالية قبل ان يحضى بثقة جمهوره وهو ما حصل في الخروج بنتيجة مهمة حققت الفوائد وفي مواصلة حسم النتائج والمرور بسلام وتحسين الموقع بفضل الاستقرار الذي حققه عماد محمد الذي يدير الامور كما يجب ولانه قريب من اللاعبين وتجسيد شعار الكل يخدم الكل في مهمة لازالت صعبة بعد بداية لم تكن مقبولة لكن ما يجري الان امر مهم للفريق الذي ظهر بسرعة كمنافس لايمكن التقليل من شانه وهو يحقق النتائج ويبحث عن مركز افضل وله مباراة مؤجلة مع كربلاء وتحت رغبة المدرب الذي كان قد استلم المهمة من المدرب الاول هاتف شمران في وقت توقف اربيل في النجف وعاد متاثرا بالنتيجة التي كلفته موقعه لانه لم يظهر كما يجب في مهمة تحتاج الى اللعب القوي كما عانده الحظ عندما اهدر ضربة جزاء ربما تغير من مسار المباراة لو سجلها شكور قبل ان يخرج منكسرا للمرة الثالثة ولازال يقدم مباريات متباينة في ظل العوز المالي الذي اثر على مهمة مظفر جبار في تعزيز خطوط الفريق بدماء جديدة.

فوز الميناء

وعاد الميناء البصري لسكة الانتصارات والتقدم الى الموقع الرابع بفارق الاهداف عن الشرطة بنفس رصيد النقاط 22 فيما بقي كربلاء في مكانه الاخير ويعاني من شدة النتائج السلبية وافتقد للحلول في التخلص من مكانه المهدد الاول للسقوط امام تواصل عقدة النتائج السلبية التي توالت عليه حيث العودة من البصرة بالخسارة السابعة لتزداد مشاكله وهو يمر في اسوء أحواله امام مواجهة فقدان البقاء ونزف النقاط بهذه الطريقة امام تحديات عجز تحقيق الفوز بعد مرور 12 جولة اخذت الكثير منه والموقع الذي لايحتاج الى تعليق ويبدو ان الحلول غابت من فاضل عبد الحسين الذي لم يقدر مع اللاعبين في الخروج ولو بفوز وهم يدركون صعوبة المهمة التي لايمكن ان تحتمل بعد الذي يجري في وقت نجح الميناء في مصالحة جمهوره في تجاوز نكسة الجوية وتحقيق الفوز عبر هدف اللاعب حسام مالك الذي كان كافيا لحسم المهمة واستعادة طريق النتائج المطلوبة والاهم معالجة الامور امام جمهوره الكبير بعد ثلاث نتائج متدنية خصوصا خسارة الجوية ما جعل الكل يتابع مباراة كربلاء بعيدا عن موقعه في ظل النتائج التي خرجت عن التكهنات التي اخذت تظهر ولو بشكل محدود لكن الميناء حقق ما كان يبحث عنه واسعد جمهوره بالفوز الذي لم ياتي بسهولة لكن مهم ان تظهر ردة الفعل السريعة محا فيها اثار خسارة الدور الماضي في ظل اداء مجموعة لاعبين لازالت بعيدة عن حسم المباريات القوية بعد تعادل مع الزوراء وخسارة الجوية ويخشى العودة الى نتيجة سلبية عندما يخرج في رحلة طويلة الى اربيل الاختبار الحقيقي للفريق الذي لازال يتعثر في مباريات الذهاب ويتمنى جمهوره ان يبقى قويا وان يستمر في نسج النتائج وباستمرار وليس بشكل متباين امام تصاعد صراع تبادل مواقع المقدمة.

الفوز الاول للكهرباء

وقاد حسن على الكهرباء الى الفوز الاول بعد 12 جولة عندما زرع كرة الفوز في شباك البحري في عقر داره د79 من المباراة التي استعاد فيها توازنه رغم تاخر الفوز امام معاناة النتائج التي عرقلة من مهمة الفريق الذي يعرف ان البقاء على هذه الشاكلة يعني تحمل عبء الامور التي انفرجت في مهمة خارج العاصمة وتعد حسنة للمدرب علي عطية الذي يرى في النتيجة التقدم للموقع الرابع عشر والخروج من دائرة الفرق المرشحة للهبوط والاهم ان تعمل خطوط الكهرباء من خلال قدرات المدرب الحالي الذي قبل المهمة ويريد المرور بها في ابقاء الكهرباء لموسم اخر بعد سلسلة نتائج مخيبة قبل ان يستفيد من النتيجة والدفع بالامور للأمام في وقت استمر البحري تراجعه للوراء بعد تلقي الخسارة الثانية في ملعبه والثالثة تواليا والسابعة في الدوري وفي توقف واضح في النتائج قبل التراجع للموقع السادس عشر.

تراجع للطلاب والامانة

وتراجعا سوية الطلاب للموقع الخامس والامانة للسادس بعد تعادلهما من دون اهداف ليواصل الأمانة نزف النقاط للمباراة السابعة تواليا قبل التراجع للموقع الحالي الذي لم يتواجد به منذ البداية اللافتة قبل التخلي عنها منذ تعادله مع الحدود وزاخو والجوية وكربلاء وخسارة اربيل والتعادل مع نفط الجنوب اي انه خسر 15 نقطة مباشرة قبل ان يترك موقعه في مثلث الترتيب وبعد فشل محاولة التقدم للصدارة ليلزم التواجد في الموقع المخيب امام حيرة المدرب احمد خلف الذي يبدو لم يقدر على معالجة الامور وانخفاض المستوى بشكل غير متوقع وافتقد الى ارادة اللعب عندما واصل نزف النقاط ويترك علامات التساؤل على الاداء المختلف عن البداية والتخلي عن افضل المواقع ويمر في وضع صعب حينما تعطلت خطوطه عن تقديم الفوز بعد هذا العدد من المباريات ولم تقدر مجموعة اللاعبين التي انتدبت بدقة واغلبها تلعب من الموسم الماضي امام انخفاض المستوى والنتائج بشكل لافت وافتقد لقيمة المباريات التي لم يلعب بعد امام الزوراء والشرطة والميناء والنفط وسيخرج في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على الوسط بالمقابل استمر الطلاب في ضعف الاداء وتراجع المستوى بعد التعادل السادس واثبت انه غير قادر على التواصل مع تحقيق النتائج المهمة عندما فاز على نفط ميسان ليتعادل مع الامانة ما يكشف عن وجود خلل في الصفوف التي افتقدت للسيطرة على المباريات الي مهم ان تخضع لارادة اللاعبين وتشكيل خطورة على اقرانهم وخلق فرص الفوز التي لايمكن ان تبقى تسير بهذه الطريقة ولابد من الحفاظ على مستوى الاداء بوجود عدد من العناصر المهمة التي يريدها اوديشيو تحمل المسؤولية والتركيز على ما تبقى من مباريات حينما يخرج الى كربلاء في مهمة ربما تواجه صعو بات اللعب خارج الديار التي لم يصل فيها الطلاب الى مبتغاهم فقد مرة واحدة وتحتاج الى تقديم الاداء القوي والتفكير بنقاط المباراة لان غير ذلك يعني الفشل والتراجع للوراء امام الفرق الملاحقة وقوتها وتتجاوز صعوبات المنافسة.